Синнер доминирует: взял 3 из 4 турниров в сезоне и стал новым №2 в мире
Чемпион Майами.
Янник Синнер выиграл «Мастерс» в Майами. Это продолжение великолепного начала сезона для итальянца:
● В этом году он выиграл 22 из 23 матчей – единственное поражение потерпел в полуфинале Индиан-Уэллс против Майами;
● У него титулы на 3 из 4 турниров, которые он провел в этом году. Янник начал год с победы на Australian Open, где отыгрался с 0:2 по сетам в финале у Даниила Медведева и взял первый в карьере «Большой шлем». Потом он победил в Роттердаме – и так выдавил Медведева из топ-3. А теперь взял Майами – второй в карьере «Мастерс»;
● За счет победы во Флориде Синнер дебютирует в топ-2 – оттуда он выдавил как раз Алькараса.
В целом Синнер стабильно подтверждает – последние несколько месяцев он лучший теннисист мира.
В финале в Майами Янник очень уверенно обыграл Григора Димитрова – 6:3, 6:1.
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У Димитрова был небольшой шанс сделать этот матч интереснее и напряженнее – брейк-пойнт при счете 2:1. Но два из трех следующих очков болгарин проиграл крошечными ошибками с форхенда.
А после этого взял всего два гейма. Потому что у Синнера был ответ на все.
Янник не сильно проиграл по виннерсам (15 против 18), но ошибался в разы меньше – 9 невынужденных против 23. Особенно впечатляет то, что он не допустил ни одной ошибки слева.
Умение итальянца быть опасным из обороны – одна из главных причин доминирования. И в матче с Димитровым он очень качественно осаждал соперника, когда тот пытался вырваться вперед за счет форхенда и игры у сетки.
Например, вот так.
Если смотреть на ситуацию с точки зрения статистики, то выделяются два важных параметра.
1. Синнер выиграл больше половины разменов, в которых оказывался в оборонительной позиции.
2. Димитрову удалось всего 13 раз выйти к сетке, и успехом это завершилось всего в семи случаях. Тому же Алькарасу не удалось создать болгарину подобных проблем.
Подача Синнера продолжает ставить соперников в тупик. На первом мяче он отдал всего три очка, а больше трети его подач (и первых, и вторых) вообще остались непринятыми.
Димитров таких проблем за счет подачи Синнеру создать не смог – потому что принимал Янник глубоко и плотно.
В общем, по игре итальянец превосходил Димитрова во всем. Нет ни одного элемента, в котором Димитров был бы сильнее. Вообще ни одного.
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Теперь тур переходит на грунт, где Синнер тоже чувствует себя очень комфортно. Есть все шансы побороться с Новаком Джоковичем за первую строчку рейтинга.
В Майами на теннис ходят игуаны. Они вообще захватили Флориду – лезут в унитазы и падают с деревьев на головы людям
Фото: Gettyimages.ru/Elsa; East News/AP Photo/Lynne Sladky