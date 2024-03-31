Шакира появилась на мужском финале в Майами
Певица Шакира посетила финал «Мастерса» в Майами между Янником Синнером и Григором Димитровым.
Также на трибунах присутствовал Александр Цекало.
Певица Шакира посетила финал «Мастерса» в Майами между Янником Синнером и Григором Димитровым.
Также на трибунах присутствовал Александр Цекало.
Цекало появился на мужском финале в Майами
Также на трибунах присутствовала Шакира
"Ты, отказала мне два раза,
- Не хочу, - сказала ты.
Вот такая вот зараза
Девушка моей мечты…"