Шакира появилась на мужском финале в Майами

Теги ATP Григор Димитров Miami Open Шакира Янник Синнер Теннис

Певица Шакира посетила финал «Мастерса» в Майами между Янником Синнером и Григором Димитровым.

Также на трибунах присутствовал Александр Цекало.

 

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12 комментариев
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Цекало появился на мужском финале в Майами

Также на трибунах присутствовала Шакира
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Цекало это конечно мега- звезда шоу - бизнеса, его присутствие произвело фурор, зрители смотрели не на корт а только на него.
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Шакира, кстати, пришла на этот финал только потому, что там Цекало был!:)
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А почему Цекало в футболке сборной Аргентины?
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це что ?
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Ещё никогда Цекало не был так близко к Шакире, как в этой новости!:)
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+5
Небольшая предыстория этого фото Шакиры. Цекало 2 раза подходил к Шакире и просил совместное фото, но получил отказ. В итоге написал ей записку:
"Ты, отказала мне два раза,
- Не хочу, - сказала ты.
Вот такая вот зараза
Девушка моей мечты…"
+4
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+4
Где фото Цекало?
+3
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+3
Ответ Ilushka666
це что ?
Кало
+2
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+2
Сам Цекало присутствовал)
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+1
Александр Цекало - это целая эпоха…это метод, это мажор…это наконец-то доброе утро страна
+1
0
+1
Ответ Фут.Боль
Небольшая предыстория этого фото Шакиры. Цекало 2 раза подходил к Шакире и просил совместное фото, но получил отказ. В итоге написал ей записку: "Ты, отказала мне два раза, - Не хочу, - сказала ты. Вот такая вот зараза Девушка моей мечты…"
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