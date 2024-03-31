Синнер выиграл ATP 1000 в Майами. Он победил в 3 из 4 турниров в этом сезоне

Теги ATP Григор Димитров Miami Open Янник Синнер Теннис

Янник Синнер победил Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1 и взял титул в Майами. Он победил в 3 из 4 турниров в этом сезоне.

Итальянец выиграл 6 из 7 последних финалов, 3 из 3 в 2024-м. Это его 13-й титул ATP.

Это также второй финал «Мастерса», который Синнер выиграл.

Итальянец победил 25 из 26 последних матчей, в 22 из них – в этом сезоне.

64 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бесспорно с огромным отрывом сейчас лучший теннисист мира.
+13
-1
+12
Григор продержался на 10 минут дольше, чем Даниил. А этот человек выбил подряд Зверева и Алькараса.
Ничего с этим итальянцем сейчас не поделать на харде. Весь сезон вряд ли так протащит, но первый квартал закрыл хорошо)
+9
0
+9
Ответ kostyan_31
Какая-то пугающая стабильность высокого уровня игры у Синнера. Вот как будто он робот какой-то безошибочный. Если так и дальше пойдет, то мне кажется, что и супер восходящая, но не стабильная звезда Алькараса особо конкуренции не составит
Алькарас на 2 года младше так что у него есть запас ,
+6
0
+6
Отказался летом от пасты, купил барокамеру и понеслась)
+6
0
+6
Ответ Vakhore
Эту часть сезона он взял. Сейчас наступает грунт - время Алькараса нанести ответный удар! Не забываем о Звереве, Рууде и в теории Джоковиче и РАФЕ, которые могут сказать свое слово. Ну и Руне остается джокером.
и о Сейбот Уильде не забываем.
+7
-1
+6
Станет первой ракеткой уже после РГ.
+7
-2
+5
Ответ sedric
Все удобные покрытия забрал. Кроме ИУ, где территория Алькараса, и тот его там сломал во всех смыслах. Теперь посмотрим на его игру на неудобных покрытиях.
Так "сломал" что на следующем мастерсе Янник опять по всем проехался и взял титул 🤣
+6
-2
+4
Синнер крут
+4
0
+4
Ответ Евгений Фабиянчук
да, Йенсыч, меняй контендера, твой Руняша безнадёжен)
Да уж, кто-то обыгрывает Медведева и Димитрова, а кто-то берет 2 гейма у Марожана)
+3
0
+3
Ответ Eugenie Nation
Комментарий удален модератором
Красивее только пропавший без вести Рафа ...
Полагаю, скоро объявится)
+4
-1
+3
Ответ Nikolay Stavrogin
Чёт не видел тебя таким агрящимся никогда) Неужели Янник рушит мечты о рекордах по шлемам, намбеванствам, которые шли в руки Алькараса?)
Так теперь за этими рекордами и пойдёт Синнер, оно нам надо?) Для него все корты подходят, даже если откинем грунт, это шлем и 3 мастерса всего
+3
0
+3
Хорошо Димитров играл в финале кроме самой-самой концовки, в частности, значительно лучше Медведева против того же Синнера. И всё равно проиграл без шансов, за весь матч у него единственный брейкпойнт был. И счёт почти такой же, как у Синнера с Медведевым. Синнер в Майами был фантастически силён.
+3
0
+3
Ответ Славяныч
Так "сломал" что на следующем мастерсе Янник опять по всем проехался и взял титул 🤣
Сломал в конкретном матче. Кстати, что-то я тебя в том матче не видел на ветке. Залез тогда глубоко. А сейчас снова вылез.
+4
-1
+3
Ответ sedric
Сломал в конкретном матче. Кстати, что-то я тебя в том матче не видел на ветке. Залез тогда глубоко. А сейчас снова вылез.
Чёт не видел тебя таким агрящимся никогда)
Неужели Янник рушит мечты о рекордах по шлемам, намбеванствам, которые шли в руки Алькараса?)
+2
0
+2
Какая-то пугающая стабильность высокого уровня игры у Синнера. Вот как будто он робот какой-то безошибочный. Если так и дальше пойдет, то мне кажется, что и супер восходящая, но не стабильная звезда Алькараса особо конкуренции не составит
+3
-1
+2
Ответ Nikolay Stavrogin
Чёт не видел тебя таким агрящимся никогда) Неужели Янник рушит мечты о рекордах по шлемам, намбеванствам, которые шли в руки Алькараса?)
Ты просто на женские ветки не заходишь. Поэтому и не видел) А так, у меня никакой мечты нет. Я в свое время искренне болел за людей, одному из которых травмы сломали карьеру, второму мононуклеоз. Я знаю цену побед, и не мечтаю о чем-то высоком. Радуюсь, что есть сейчас.
+2
0
+2
Ответ sedric
Просто раньше я триггерил только в отношении Швентек, а теперь Синнер появился. Они еще похожи в целом, как две капли воды. А раньше на мужской ветке не на кого было так агриться. И подбешивают глоры Синнера с этими комментами: он играет лучше праймового Джоковича, его никто не остановит. Я в отношении Алькараса не помню такого сильно глорства здесь. Вообще я Синнера не люблю еще с 21 года. Просто сейчас это усилилось) А с Муховой пока только остается хайлайты пересматривать. Травмы, травмы(
Ну да, натыкался на комменты про уровень праймового Ноле)
+2
0
+2
Ответ ёкко
Вот интересно. Сколько псевдоэкспертов уже несколько лет советуют разнообразить игру Рублеву . Давайте уже переключитесь на Синнера. Яник с такой игрой далеко не уедешь, нужно больше разнообразия; резанных и укороченных, чаще к сетке. Не было рядом советчиков, Он просто прокачал свои лучшие стороны; стал чуть лучше подавать, работать ногами; чуть раньше встречать мяч; двигаться и играть в защите при необходимости. Плюс прибавил в психологии. И вот,,,,,,,
Не переживайте, как только у Синнеоа начнется спад, местные тренеры сразу же укажут на все недочёты. Вспомнят и укороченные и игру в сетки. И скажут подачу прокачать, как Новак сделал. Для них прокачать укороченный, это сказать тренеру: "укороченный качаем" и пара дней на тренировки.
+2
0
+2
Эту часть сезона он взял.
Сейчас наступает грунт - время Алькараса нанести ответный удар!
Не забываем о Звереве, Рууде и в теории Джоковиче и РАФЕ, которые могут сказать свое слово. Ну и Руне остается джокером.
+4
-2
+2
Ответ Eugenie Nation
Комментарий удален модератором
Красиво тебя цифры 24/40/7 взрывают.
+3
-1
+2
матч не смотрел, но пацан рвет тур.
+3
-1
+2
Ответ Alex Morhan
Так теперь за этими рекордами и пойдёт Синнер, оно нам надо?) Для него все корты подходят, даже если откинем грунт, это шлем и 3 мастерса всего
Да ну, пока ничего не понятно. Пусть для начала Алькараса на шлеме пару раз подряд обыграет, тогда уже можно начать переживать)
Да и 23 ему почти, чёт сомнительно, что он сильно старше 30 будет пиковать
Пока Ноле фигней страдает, переходный сезон пусть занамбеванит)
Пока наоборот идеальный сценарий, что они будут делить рекорды на два. Может ещё третий кто появится, вообще идеально)
+2
0
+2
Ответ goodloser
Хорошо Димитров играл в финале кроме самой-самой концовки, в частности, значительно лучше Медведева против того же Синнера. И всё равно проиграл без шансов, за весь матч у него единственный брейкпойнт был. И счёт почти такой же, как у Синнера с Медведевым. Синнер в Майами был фантастически силён.
Разве что входил в турнир тяжеловато - на старте довольно посредственный его соотечественник Вавассори взял больше геймов чем Медведев и Димитров, затем был проигранный сет Грикспуру и упорный второй сет против него.
+1
0
+1
Ответ Sincere
Почему после, может и намного раньше
Вряд ли, Он вроде умный и перед РГ вряд дли будет на Мастерсах грунтовых прям задницу рвать все таки уже сначала сезона нагрузки он хорошие получил)
+1
0
+1
Ответ Alex Morhan
А Рафа вообще почти лысый уже, а до сих пор не поймали ... Но в целом твои желания понятны, безысходность и поломанный испанец, вера здесь единственный выход
Какая блин безысходность?) я наслаждаюсь, как его гоняет молодежь. А что касается циферок, так Рафа столько шлемов пропустил из-за травм, что эта разница существенна только для табора
+3
-2
+1
Ответ sedric
Ты просто на женские ветки не заходишь. Поэтому и не видел) А так, у меня никакой мечты нет. Я в свое время искренне болел за людей, одному из которых травмы сломали карьеру, второму мононуклеоз. Я знаю цену побед, и не мечтаю о чем-то высоком. Радуюсь, что есть сейчас.
Хах, понял)
Ну да, это как я собирался за Тима болеть после ухода Джоковича. А в итоге есть подозрение, что он раньше закончит...
Посмотрел кстати тот матч на рг соболенко- мухова, который ты советовал. Хайлайт от рг с 2-5 в решающем вроде.
Ну как посмотрел, минут 5, потом пошла кровь из глаз от анфорсов соболенко)
Короче, женский не моё)
Надо будет отдельно хайлайты Муховой посмотреть)
+1
0
+1
Ответ Eugenie Nation
Когда на ои новак попадется, от 24 останется 14)
Ждём и верим всем курятником
+1
0
+1
Ответ Alex Morhan
Как любили говорить вамосы: 24>22 и дальше по списку. Не одержимый испанский боец, который хочет продолжать бороться (и не ради достижений или славы/места в истории игры, подчёркиваю на всякий случай), но пока снимается.
Когда на ои новак попадется, от 24 останется 14)
+3
-2
+1
Ответ Nikolay Stavrogin
Хах, понял) Ну да, это как я собирался за Тима болеть после ухода Джоковича. А в итоге есть подозрение, что он раньше закончит... Посмотрел кстати тот матч на рг соболенко- мухова, который ты советовал. Хайлайт от рг с 2-5 в решающем вроде. Ну как посмотрел, минут 5, потом пошла кровь из глаз от анфорсов соболенко) Короче, женский не моё) Надо будет отдельно хайлайты Муховой посмотреть)
Просто раньше я триггерил только в отношении Швентек, а теперь Синнер появился. Они еще похожи в целом, как две капли воды. А раньше на мужской ветке не на кого было так агриться. И подбешивают глоры Синнера с этими комментами: он играет лучше праймового Джоковича, его никто не остановит. Я в отношении Алькараса не помню такого сильно глорства здесь. Вообще я Синнера не люблю еще с 21 года. Просто сейчас это усилилось)
А с Муховой пока только остается хайлайты пересматривать. Травмы, травмы(
+1
0
+1
Ответ Радость Ди Мария
Красиво тебя цифры 24/40/7 взрывают.
Не могу понять, это твои параметры что ли
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий