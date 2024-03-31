Синнер выиграл ATP 1000 в Майами. Он победил в 3 из 4 турниров в этом сезоне
Янник Синнер победил Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1 и взял титул в Майами. Он победил в 3 из 4 турниров в этом сезоне.
Итальянец выиграл 6 из 7 последних финалов, 3 из 3 в 2024-м. Это его 13-й титул ATP.
Это также второй финал «Мастерса», который Синнер выиграл.
Итальянец победил 25 из 26 последних матчей, в 22 из них – в этом сезоне.
Ничего с этим итальянцем сейчас не поделать на харде. Весь сезон вряд ли так протащит, но первый квартал закрыл хорошо)
Полагаю, скоро объявится)
Неужели Янник рушит мечты о рекордах по шлемам, намбеванствам, которые шли в руки Алькараса?)
Сейчас наступает грунт - время Алькараса нанести ответный удар!
Не забываем о Звереве, Рууде и в теории Джоковиче и РАФЕ, которые могут сказать свое слово. Ну и Руне остается джокером.
Да и 23 ему почти, чёт сомнительно, что он сильно старше 30 будет пиковать
Пока Ноле фигней страдает, переходный сезон пусть занамбеванит)
Пока наоборот идеальный сценарий, что они будут делить рекорды на два. Может ещё третий кто появится, вообще идеально)
Ну да, это как я собирался за Тима болеть после ухода Джоковича. А в итоге есть подозрение, что он раньше закончит...
Посмотрел кстати тот матч на рг соболенко- мухова, который ты советовал. Хайлайт от рг с 2-5 в решающем вроде.
Ну как посмотрел, минут 5, потом пошла кровь из глаз от анфорсов соболенко)
Короче, женский не моё)
Надо будет отдельно хайлайты Муховой посмотреть)
А с Муховой пока только остается хайлайты пересматривать. Травмы, травмы(