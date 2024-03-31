Синнер выиграл ATP 1000 в Майами. Он победил в 3 из 4 турниров в этом сезоне

Янник Синнер победил Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1 и взял титул в Майами. Он победил в 3 из 4 турниров в этом сезоне.

Итальянец выиграл 6 из 7 последних финалов, 3 из 3 в 2024-м. Это его 13-й титул ATP.

Это также второй финал «Мастерса», который Синнер выиграл.

Итальянец победил 25 из 26 последних матчей, в 22 из них – в этом сезоне.