Зверев пошутил о перспективах Синнера: «Он отстой»

Александр Зверев прокомментировал результаты Янника Синнера.

– Считаете ли вы, что Янник Синнер в этом сезоне станет первой ракеткой мира?

– Нет, думаю, он отстой (смеется).

Он выиграл Australian Open, турнир в Роттердаме, у него, вроде бы, 19:1 по победам в этом сезоне (20:1 – Sports)? Думаю, такая статистика – показатель, что ты все делаешь верно.

Считаю ли я, что он будет таким же непобедимым, каким был с начала сезона? Не знаю, потому что он проиграл всего один матч. Это невероятно. Джокович и Федерер начинали свои лучшие годы с такой же статистики. Рафа, думаю, единожды в карьере так начинал сезон.

Если он [Синнер] продолжит в том же духе, он не просто станет №1 рейтинга, он будет №1 ближайшие десять лет. Но это зависит от него, а еще от меня, Карлоса [Алькараса], Даниила [Медведева], Новака [Джоковича]. Мы все можем его остановить.

Конечно, он тот, к кому мы сейчас присматриваемся. Он один из двух или трех игроков, к которым мы присматриваемся больше всего. Мы изучаем его, пытаемся понять его игру, понять, что может заставить его чувствовать себя некомфортно. Увидим, получится ли это использовать.