Зверев пошутил о перспективах Синнера: «Он отстой»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Miami Open Александр Зверев Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Александр Зверев прокомментировал результаты Янника Синнера.

– Считаете ли вы, что Янник Синнер в этом сезоне станет первой ракеткой мира?

– Нет, думаю, он отстой (смеется).

Он выиграл Australian Open, турнир в Роттердаме, у него, вроде бы, 19:1 по победам в этом сезоне (20:1 – Sports)? Думаю, такая статистика – показатель, что ты все делаешь верно.

Считаю ли я, что он будет таким же непобедимым, каким был с начала сезона? Не знаю, потому что он проиграл всего один матч. Это невероятно. Джокович и Федерер начинали свои лучшие годы с такой же статистики. Рафа, думаю, единожды в карьере так начинал сезон.

Если он [Синнер] продолжит в том же духе, он не просто станет №1 рейтинга, он будет №1 ближайшие десять лет. Но это зависит от него, а еще от меня, Карлоса [Алькараса], Даниила [Медведева], Новака [Джоковича]. Мы все можем его остановить.

Конечно, он тот, к кому мы сейчас присматриваемся. Он один из двух или трех игроков, к которым мы присматриваемся больше всего. Мы изучаем его, пытаемся понять его игру, понять, что может заставить его чувствовать себя некомфортно. Увидим, получится ли это использовать.

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10 комментариев
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фраза, вырванная из контекста, может выглядеть непозволительно

и в ссылке лучше давать, конечно, видеоролик с пресс-конференции, а не распечатку
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Ответ Радость Ди Мария
Киска талантливей Грешника, но пока не срослось ТБШ взять. Время ещё есть. Хотя как чел он канеш проблемный. И шутки те ещё. Я не понимаю как медаль ОИ его на пафос, в нарциссы крепко занесла. ОИ всего лишь ОИ. Возможно воспитание кривое.
Вы причину и следствие путаете. Тут, конечно, спортивный сайт, а не по клинической психиатрии, но он нарцисс клинический, это видно тем, кто с расстройствами личности знаком, его можно студентам факультетов медицины и психологии показывать как живой пример.
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Ну такая шутка на любителя и подходящее настроение! Янник парень достойный и даже к своим соперникам, всегда нужно относиться с уважением…☝️
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Просто Янник в этом году еще не играл со мной, подумал Шура.
+1
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+1
Какой вопрос такой ответ
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Ответ Радость Ди Мария
Комментарий удален модератором
Стихи Ваши? Мне понравилось...👍
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Ответ S.Graf
Комментарий удален пользователем
А что, ходить всю жизнь - брови в кучку? Нормально сказал, и пошутил, и серьёзно отдал должное выступлению Яника в этом сезоне.
+1
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Комментарий удален пользователем
Hy вот к чему такие шутки ....
Дальше-то всё по делу сказал, и вполне корректно.
Зверёк такой Шурик
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Ответ SaltyRose
Вы причину и следствие путаете. Тут, конечно, спортивный сайт, а не по клинической психиатрии, но он нарцисс клинический, это видно тем, кто с расстройствами личности знаком, его можно студентам факультетов медицины и психологии показывать как живой пример.
Комментарий удален модератором
Ответ Радость Ди Мария
Киска талантливей Грешника, но пока не срослось ТБШ взять. Время ещё есть. Хотя как чел он канеш проблемный. И шутки те ещё. Я не понимаю как медаль ОИ его на пафос, в нарциссы крепко занесла. ОИ всего лишь ОИ. Возможно воспитание кривое.
Я успела прочитать стихи, красивые. И хорошо, что миновало, у них такой адок внутри.
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