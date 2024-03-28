Синнер о матче против Медведева: «Я должен быть готов на случай, если он начнет так же, как в Австралии»

Теги ATP Miami Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Янник Синнер ждет тяжелый матч против Даниила Медведева в полуфинале в Майами.

Итальянец уступает в личных встречах 4:6, но выиграл четыре последних матча, в том числе ушел с 0:2 по сетам в финале Australian Open

«Безусловно, будет тяжелый матч. Он дошел до финала в Индиан-Уэллс, плюс очень уверен в себе. Он очень хорошо играет, особенно на этом турнире. Он прошлогодний чемпион.

Посмотрим. Вероятно, многое будет зависеть от тактики. Я должен быть готов на случай, если он начнет так же, как в Австралии. Я должен быть готов и постараться заранее его просчитать. И потом, возможно, он что-то поменяет.

Так что посмотрим. Меня ждет интересная проверка. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис. Вот и все.

Я в хорошей физической форме. В четверг будет день отдыха, чтобы потренироваться и восстановиться, потому что впереди изматывающий матч, а там будет видно».

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28 комментариев
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Как же всё поменялось за год) в финале Майами прошлого года Синнер считался для Медведева мальчиком для битья...
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+27
Верим в Даню. Это будет первый мастерс который он возьмёт второй раз.
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+25
У Меда все поражения от Синнера были близкими. Рано или поздно он прервет серию. Нет такого, что итальянец на голову сильнее. С Алькарасом сложнее. Там если у испанца форма звенит, то шансов у Дани ноль. Слишком он неудобен для Медведева. С Синнером попроще. Финал АО показал, что даже монструозного Синнера Даня спокойно переигрывал пока силы не закончились.
+16
-2
+14
Ответ zy888.8
Верим в Даню. Это будет первый мастерс который он возьмёт второй раз.
нисколько мастерс, сколько вообще первый турнир в принципе
+13
0
+13
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
а сейчас? все-таки 9 минут прошло с момента комментария
+17
-7
+10
Ответ Сергей Носков
Начнет как в Австралии, ну и что? Закончит-то также.
Тут на 1 сет меньше. Если начнёт как в Австралии Зиннер поедет домой.
+12
-2
+10
За Даню🤞‼️
+13
-6
+7
Синнеру повезло тогда, что силы закончились
+12
-6
+6
Ответ Sincere
Как же всё поменялось за год) в финале Майами прошлого года Синнер считался для Медведева мальчиком для битья...
Не совсем так. Он только что закрыл Алькараса, и все думали, что ну вот сейчас-то он даст бой Медведеву, по-настоящему. Но Даня хорошо сыграл два сета, как и в финале мейджора, и поехал домой с Кубком. И этот сценарий может снова повториться, если Синнер не включится с самого начала. Собственно, у него (ДМ) и с Алькарасом был шанс в первом сете, сразу сделал брейк и повёл, но Карлосу удалось перехватить инициативу. У Синнера с этим бывают проблемы.
В целом же, Синнер за год не стал сильнее в плане игры. Он просто стал использовать свои шансы.
+5
-3
+2
Ответ Матвей Суицидин
У Меда все поражения от Синнера были близкими. Рано или поздно он прервет серию. Нет такого, что итальянец на голову сильнее. С Алькарасом сложнее. Там если у испанца форма звенит, то шансов у Дани ноль. Слишком он неудобен для Медведева. С Синнером попроще. Финал АО показал, что даже монструозного Синнера Даня спокойно переигрывал пока силы не закончились.
Синнер-то безусловно на АО божил, но в финале Даниил начал так, что это даже неизвестно как назвать, супербожил, что ли?)
+1
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+1
Ответ I. S.
Вот это точно! Причём настолько поменялось, что победа Медведева завтра невозможна. Люди выше пишут, что верят, это правильно, но выйграть Медведев у него не сможет.
Не согласна, мне кажется Медвед имеет шансы вполне себе. Я думала, Синнер в Иу раскатает Алькараса, а он во 2-3 сетах сдувшийся какой-то был. Так что Даня не безнадежен тут)
+2
-1
+1
Ответ S.Graf
Лучше бы таким турниром стал Монте-Карло. Или хотя бы Мадрид))
А если и двойня, и тройня прибудет,
никто с вас не спросит, никто не осудит!
+2
-1
+1
Ответ zy888.8
Верим в Даню. Это будет первый мастерс который он возьмёт второй раз.
Лучше бы таким турниром стал Монте-Карло. Или хотя бы Мадрид))
+3
-2
+1
Ответ Бутия
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Бутия
Ахах, а я - не женат. А ты наверное рогами в дверь упёрся.
Так я тоже не женат, прикинь. И даже никогда не был.
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Ответ Сергей Носков
Возьмёт однозначно. Только не мастерс.
Комментарий удален модератором
Ответ Sincere
Как же всё поменялось за год) в финале Майами прошлого года Синнер считался для Медведева мальчиком для битья...
Ну почему, почему вы не ответили на мой недавний комментарий с реальными фотками профтехучилища и настоящего кабана! 😕
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Ответ Sincere
Не согласна, мне кажется Медвед имеет шансы вполне себе. Я думала, Синнер в Иу раскатает Алькараса, а он во 2-3 сетах сдувшийся какой-то был. Так что Даня не безнадежен тут)
Буду рад, если вы окажетесь правы!
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Ответ Матвей Суицидин
У Меда все поражения от Синнера были близкими. Рано или поздно он прервет серию. Нет такого, что итальянец на голову сильнее. С Алькарасом сложнее. Там если у испанца форма звенит, то шансов у Дани ноль. Слишком он неудобен для Медведева. С Синнером попроще. Финал АО показал, что даже монструозного Синнера Даня спокойно переигрывал пока силы не закончились.
Да, как то так)))
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https://www.sports.ru/tennis/1115919230-sinner-o-predstoyashhem-matche-protiv-alkarasa-on-mozhet-izmenit-paru-.html
Как говорится, найдите 10 отличий.
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