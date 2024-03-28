Синнер о матче против Медведева: «Я должен быть готов на случай, если он начнет так же, как в Австралии»

Янник Синнер ждет тяжелый матч против Даниила Медведева в полуфинале в Майами.

Итальянец уступает в личных встречах 4:6, но выиграл четыре последних матча, в том числе ушел с 0:2 по сетам в финале Australian Open

«Безусловно, будет тяжелый матч. Он дошел до финала в Индиан-Уэллс, плюс очень уверен в себе. Он очень хорошо играет, особенно на этом турнире. Он прошлогодний чемпион.

Посмотрим. Вероятно, многое будет зависеть от тактики. Я должен быть готов на случай, если он начнет так же, как в Австралии. Я должен быть готов и постараться заранее его просчитать. И потом, возможно, он что-то поменяет.

Так что посмотрим. Меня ждет интересная проверка. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис. Вот и все.

Я в хорошей физической форме. В четверг будет день отдыха, чтобы потренироваться и восстановиться, потому что впереди изматывающий матч, а там будет видно».