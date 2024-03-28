Даниил Медведев: «Иногда Синнер сталкивается с проблемами в матчах, но находит решения. Именно так делают чемпионы»

Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча в Майами против Янника Синнера.

Россиянин ведет в личных встречах 6:4, но проиграл четыре последних матча.

«Он играет все лучше и лучше и уверен в себе. Бывает, смотришь его матчи по телевизору, и иногда он сталкивается с проблемами, но находит решения. Именно так делают чемпионы.

Для меня это серьезное испытание, нужно дальше прогрессировать и постараться выложиться на все 100%. Будет непросто победить».