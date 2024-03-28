Даниил Медведев: «Иногда Синнер сталкивается с проблемами в матчах, но находит решения. Именно так делают чемпионы»

Теги ATP Miami Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча в Майами против Янника Синнера.

Россиянин ведет в личных встречах 6:4, но проиграл четыре последних матча.

«Он играет все лучше и лучше и уверен в себе. Бывает, смотришь его матчи по телевизору, и иногда он сталкивается с проблемами, но находит решения. Именно так делают чемпионы.

Для меня это серьезное испытание, нужно дальше прогрессировать и постараться выложиться на все 100%. Будет непросто победить».

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё будет нормально! Ты тоже Даниил чемпион! Россия с тобой, ты сам большой игрок, справишься с Янником и мы за тебя болеем!!!🤝✌️🙏
+22
-6
+16
Даниил на АО махом выиграл два сета у Синнера. А здесь всего два и надо выиграть. Не делал бы двойных и будет все пучком.
+17
-2
+15
Не знаю, что придумает Синнер. Победа Медведева!
+12
-5
+7
Если оба будут на максималках, все решат тайбрэйки.
+2
0
+2
Даниил не любит проигрывать одному противнику несколько раз. Так что эти поражения заставляют его развиваться и искать что-то новое..Да, мы говорим, что Даниил 4 раза проиграл Яннику, это печально...

Но, например в этом году, у осьминога на 4-х турнирах 2 финала и 2 полуфинала. И единственным не совсем оправданным поражением - выглядит только матч с Умбером. Впрочем, в Дубае у Даниила весь турнир с подачей было совсем уж плохо.

Т.е., даже если с Карлосом и Янником сладить пока не получается, остальному туру против Даниила придется ещё сложнее из-за этих перемен)) С Новаком, разве что, пока непонятно...

Возможно, и второго Жиля Даниил взял как раз после этих поражений в 2023, чтобы что-то новое против этих молодых парней придумать...

Забавно смотреть, как Даниил пытается понять, надо идти к сетке или нет)) Ох и непросто ему встраивать этот элемент в свою систему игры...
+2
-1
+1
Может в этот раз в полуфинале он сможет его обыграть, а то в финалах четыре раза уже проиграл, скоро увидим)))
0
0
0
Ну пора бы уже и обыграть Синнера, 5 матчей подряд Медведев вроде еще никому не проигрывал.
0
0
0
Ответ zy888.8
Если оба будут на максималках, все решат тайбрэйки.
Если оба будут на максималках, то Медведев отлетит)
+1
-1
0
Ответ Sergey
Если оба будут на максималках, то Медведев отлетит)
Ни в одном из проигранных Синнеру матчей Медведев не был на максималках, так что неизвестно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий