Даниил Медведев: «Иногда Синнер сталкивается с проблемами в матчах, но находит решения. Именно так делают чемпионы»
Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча в Майами против Янника Синнера.
Россиянин ведет в личных встречах 6:4, но проиграл четыре последних матча.
«Он играет все лучше и лучше и уверен в себе. Бывает, смотришь его матчи по телевизору, и иногда он сталкивается с проблемами, но находит решения. Именно так делают чемпионы.
Для меня это серьезное испытание, нужно дальше прогрессировать и постараться выложиться на все 100%. Будет непросто победить».
Но, например в этом году, у осьминога на 4-х турнирах 2 финала и 2 полуфинала. И единственным не совсем оправданным поражением - выглядит только матч с Умбером. Впрочем, в Дубае у Даниила весь турнир с подачей было совсем уж плохо.
Т.е., даже если с Карлосом и Янником сладить пока не получается, остальному туру против Даниила придется ещё сложнее из-за этих перемен)) С Новаком, разве что, пока непонятно...
Возможно, и второго Жиля Даниил взял как раз после этих поражений в 2023, чтобы что-то новое против этих молодых парней придумать...
Забавно смотреть, как Даниил пытается понять, надо идти к сетке или нет)) Ох и непросто ему встраивать этот элемент в свою систему игры...