Медведев после матча с Харри написал на камере: «Непросто»

Теги ATP Miami Open Николас Харри Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев поделился впечатлениями от четвертьфинала в Майами, оставив автограф на камере.

Он обыграл Николаса Харри – 6:2, 7:6(7).

После матча он написал на камере: «Непросто».

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17 комментариев
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Блин, Спортс. Вы о теннисе вообще ничего не пишете. Не хочется бегать на другие порталы о теннисе читать.
Меж тем можно написать о том, что:
Медведев высказался о матче с Синнером.
Медведев чаще других выходил в полуфинал хардовых турниров «Мастерс» с 2020 года.
Медведев и Синнер чаще всех встречаются в полуфиналах и финалах турниров с прошлого сезона.

А вы сподобилась на "непросто".

Вот это писаки от бога.
Зато как только можно о сраче Рублева и линейного написать готовы все в подробностях расписать и в статьях и комментарии из всех ресурсов тащить
+47
-5
+42
Ответ Kluivert-88
откуда в слове "выиграть" буква "Й" не пойму?
Она сбежала из слова "приДти".
+24
0
+24
Даня что-нибудь придумает в матче с Синнером - очень понравилось как он играл первые два сета в финале АО
+22
-3
+19
Ответ buxtichka66
Матчи с Синнером всегда боевые, любой может выйграть! Ждем, верим!
откуда в слове "выиграть" буква "Й" не пойму?
+14
0
+14
Матчи с Синнером всегда боевые, любой может выйграть! Ждем, верим!
+14
-4
+10
Медведев свеженький, играть тут до побед в двух сетах, а не в трех, поэтому вангую два сета и в матче с Зиннером, и в матче с Марожаном!
Даня бамооос!
+6
-2
+4
Ответ Viling
Блин, это сильный коммент :))))
Сам в шоке от себя :))
+3
0
+3
Ответ Муми-тролль и комета
Она сбежала из слова "приДти".
Блин, это сильный коммент :))))
+2
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+2
Ответ S.Graf
А никто и не обещал, что будет легко (хотя можно и прочитать hot easy)) Успехов Медведу!
Я настолько старый, что помню рекламу, где мобильный тариф "Хот" рекламировался путем замены букв. Показывали котят, а подписывали "Хотята", и так далее. Это было лет 20 назад, а может и больше :))))
+2
0
+2
Настоящая теннисная реакция - проснуться перед тайбрейком!...
+1
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+1
А никто и не обещал, что будет легко
(хотя можно и прочитать hot easy))
Успехов Медведу!
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Никто и не заметил, что подпись - Алиса, имя его дочери. Эх...
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Ответ Kluivert-88
откуда в слове "выиграть" буква "Й" не пойму?
От слова йгра
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