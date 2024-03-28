Медведев после матча с Харри написал на камере: «Непросто»
Даниил Медведев поделился впечатлениями от четвертьфинала в Майами, оставив автограф на камере.
Он обыграл Николаса Харри – 6:2, 7:6(7).
После матча он написал на камере: «Непросто».
Даниил Медведев поделился впечатлениями от четвертьфинала в Майами, оставив автограф на камере.
Он обыграл Николаса Харри – 6:2, 7:6(7).
После матча он написал на камере: «Непросто».
Меж тем можно написать о том, что:
Медведев высказался о матче с Синнером.
Медведев чаще других выходил в полуфинал хардовых турниров «Мастерс» с 2020 года.
Медведев и Синнер чаще всех встречаются в полуфиналах и финалах турниров с прошлого сезона.
А вы сподобилась на "непросто".
Вот это писаки от бога.
Зато как только можно о сраче Рублева и линейного написать готовы все в подробностях расписать и в статьях и комментарии из всех ресурсов тащить
Даня бамооос!
(хотя можно и прочитать hot easy))
Успехов Медведу!