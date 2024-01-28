Медведев о том, что начал сезон сразу на AO: «Думаю, это не повлияло, но мы никогда не узнаем. Есть шансы, что в следующем году сделаю так же»
Даниил Медведев считает, что ему не помешало отсутствие подготовительных турниров перед Australian Open.
В этом году он начал сезон сразу на «Большом шлеме».
– Как ты думаешь, повлияло ли то, что не играл подготовительные турниры?
– Я думаю, нет, но этого мы никогда не узнаем. В итоге у меня получилось сыграть финал без подготовительного турнира.
Все равно всегда приятно провести Новый год с семьей, потому что обычно это в Австралии. В следующем году – посмотрим. Не представляю, но есть шансы, что сделаю так же. В прошлом году хорошо играл подготовительный турнир – [на Australian Open] проиграл в третьем круге. Никогда не узнаешь, в принципе, играл хорошо весь турнир.
– Все-таки помним 2022 год, и ты сам сказал, что потом просел и был неудачный сезон. Как сейчас не просесть? Я так понимаю, неделю не будешь брать ракетку в руки?
– Неделю, наверное, да. И планы, понятное дело, обсудим с командой, потому что очень тяжело всегда решать.
Роттердам – хороший турнир, классный, Доха – классный, Дубай. Но если ты играешь Роттердам, Доху, Дубай, это три турнира подряд. Даже если ты вдруг их не выигрываешь, а проигрываешь в какой-то момент, ты все равно подряд на эти турниры ездишь. То, что ты на один-два дня раньше проиграл в четвертьфинале, тебе особо отдыха не дает.
Но если вдруг пропускать какой-то из них, то какой? Решить тяжело, решим с командой. Что решим – не знаю. Может, и буду играть все.
Как не просесть, тоже никогда неизвестно. Может, просяду, может, нет, но я мысленно буду заставлять себя идти дальше, стараться показывать свой лучший теннис и, надеюсь, выигрывать турниры, – рассказал Медведев корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.
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