Циньвэнь Чжэн о поражении в финале Australian Open: «Если играть с соперницей такого уровня, как Соболенко, и не использовать шансы, матч быстро закончится»

Циньвэнь Чжэн отреагировала на поражение в финале Australian Open.

Она уступила Арине Соболенко – 3:6, 2:6.

– Я довольно медленно вошла в матч. И не играла в свой теннис.

Сначала я не смогла удержать подачу. А потом – сделать брейк, когда появился шанс при счете 0:40. Такой маленький момент влияет на ход матча. Если играть с соперницей такого уровня, как Соболенко, и не использовать шансы, матч быстро закончится.

Она очень агрессивный игрок. Если упустить шанс, то все получится так, как сегодня.

Мне больше нечего сказать об этом матче. Потому что я считаю, что могла бы сыграть гораздо лучше.

– Вы сильно нервничали перед своим первым финалом турнира «Большого шлема»? Вы еще никогда не были в такой ситуации. Что вы чувствовали за несколько часов до матча, выходя на корт и во время самого матча?

– Что касается нервов, то, на самом деле, все было нормально. Но я довольно медленно начала. Не воспользовалась шансом. Но что касается нервов, то все было в порядке. Мне кажется, Арина выбивает тебя из ритма сильнее, чем другие соперницы. Это сыграло свою роль.

– У Арины очень агрессивный стиль игры – и на подаче, и на приеме. Можно ли назвать ее самой устрашающей соперницей в нынешнем мировом теннисе?

– В первую очередь в игре против нее очень важно держать свою подачу, потому что она тоже здорово подает. Но я не смогла этого сделать и с самого начала уступала 0:2.

Понятно, что она играет агрессивно, но мне нужно лучше контролировать мяч и в то же время быть такой же агрессивной, как она.

И в сегодняшнем матче я не показала максимум. Мне очень жаль, потому что я очень хочу выступить лучше.

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