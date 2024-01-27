Циньвэнь Чжэн о поражении в первом финале ТБШ: «Сейчас у меня очень сложные чувства. Я могла бы выступить лучше, но у меня не получилось»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Циньвэнь Чжэн Теннис

Циньвэнь Чжэн выступила с речью после поражения в финале Australian Open.

Она уступила Арине Соболенко 3:6, 2:6.

«Во-первых, хочу поздравить Арину с прекрасным матчем.

Для меня это был первый финал, и мне немного жаль – но ничего не поделать. Для меня это опыт.

Спасибо всем болельщикам, которые пришли на меня посмотреть.

Сейчас у меня очень сложные чувства. Я могла бы выступить лучше, но у меня не получилось.

Спасибо моей команде.

Мне очень понравилось играть на Australian Open. Уверена, что в будущем будет больше и лучше.

Спасибо».

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7 комментариев
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Ты итак прыгнула выше головы
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сыграла на максимум,с такой Ариной лучше невозможно, Цинвень переоценивает свои возможности сейчас.
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Циньвень хороша, но это тот случай, когда потолок хорошо виден. Ее сильные качества - это физические возможности, смелость и риск. Соответственно, слабая сторона - работа головы на корте. Да, мудрость еще придет, но предел, кажется, виден. Будущее отличное, но еще раз, очень похоже, что у нее есть вполне конкретные рамки.
P. S. Амбиции - хорошо, но надо быть адекватнее все же.
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Куда лучше? Ты по халявной сетке просквозила в финал. Рыбакина тебя бы в ноль раскатала. Или Гофф. Будь благодарна судьбе за финал.
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Чжэн если честно повезло.Но с другой стороны говорят,везёт сильнейшим.Для китаянки это большой успех!!!Надо работать над ошибками.
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Чжен была статисткой в финале. От нее ничего не зависело
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