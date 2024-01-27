Циньвэнь Чжэн о поражении в первом финале ТБШ: «Сейчас у меня очень сложные чувства. Я могла бы выступить лучше, но у меня не получилось»
Циньвэнь Чжэн выступила с речью после поражения в финале Australian Open.
Она уступила Арине Соболенко 3:6, 2:6.
«Во-первых, хочу поздравить Арину с прекрасным матчем.
Для меня это был первый финал, и мне немного жаль – но ничего не поделать. Для меня это опыт.
Спасибо всем болельщикам, которые пришли на меня посмотреть.
Сейчас у меня очень сложные чувства. Я могла бы выступить лучше, но у меня не получилось.
Спасибо моей команде.
Мне очень понравилось играть на Australian Open. Уверена, что в будущем будет больше и лучше.
Спасибо».
Соболенко защитила титул на Australian Open – а такого не было больше 10 лет! Она всех просто растоптала
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P. S. Амбиции - хорошо, но надо быть адекватнее все же.