Циньвэнь Чжэн о поражении в первом финале ТБШ: «Сейчас у меня очень сложные чувства. Я могла бы выступить лучше, но у меня не получилось»

Циньвэнь Чжэн выступила с речью после поражения в финале Australian Open.

Она уступила Арине Соболенко 3:6, 2:6.

«Во-первых, хочу поздравить Арину с прекрасным матчем.

Для меня это был первый финал, и мне немного жаль – но ничего не поделать. Для меня это опыт.

Спасибо всем болельщикам, которые пришли на меня посмотреть.

Сейчас у меня очень сложные чувства. Я могла бы выступить лучше, но у меня не получилось.

Спасибо моей команде.

Мне очень понравилось играть на Australian Open. Уверена, что в будущем будет больше и лучше.

Спасибо».

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