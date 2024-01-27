Соболенко о шуме китайских зрителей на трибунах: «Воспринимала это как крики отчаяния, попытки выбить меня или завести Циньвэнь»

Теги Australian Open болельщики WTA Арина Соболенко Циньвэнь Чжэн Теннис

Арина Соболенко рассказала, как реагировала на шумных болельщиков Циньвэнь Чжэн.

Она обыграла китаянку в финале Australian Open – 6:3, 6:2.

– В финале было сложно играть против китайской публики?

– Не очень. Я не дала им повода конкретно завестись. Я это воспринимала как крики отчаяния, попытки меня выбить или ее завести. Рада, что не дала им повода. Если бы матч ушел в третий сет, то все бы завелись – и публика, и она. И я бы, как на US Open, играла против всех.

Понимаю, что это неправильно. Но когда против тебя такой ор – непросто, – рассказала Соболенко в интервью Sports.ru.

Интервью Соболенко после победы на Australian Open – о превращении в чемпионку двух «Шлемов»

1 комментарий
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В комментариях тут тоже были крики отчаяния у соседних патриотов)
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