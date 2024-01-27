Соболенко о шуме китайских зрителей на трибунах: «Воспринимала это как крики отчаяния, попытки выбить меня или завести Циньвэнь»

Арина Соболенко рассказала, как реагировала на шумных болельщиков Циньвэнь Чжэн.

Она обыграла китаянку в финале Australian Open – 6:3, 6:2.

– В финале было сложно играть против китайской публики?

– Не очень. Я не дала им повода конкретно завестись. Я это воспринимала как крики отчаяния, попытки меня выбить или ее завести. Рада, что не дала им повода. Если бы матч ушел в третий сет, то все бы завелись – и публика, и она. И я бы, как на US Open, играла против всех.

Понимаю, что это неправильно. Но когда против тебя такой ор – непросто, – рассказала Соболенко в интервью Sports.ru.

Интервью Соболенко после победы на Australian Open – о превращении в чемпионку двух «Шлемов»