Даниил Медведев: «Еще до Australian Open я говорил, что хочу измениться. Просто хочу быть лучше»

Даниил Медведев, вышедший в финал Australian Open, рассказал психологическом прогрессе.

– Сложно сказать. Еще до Australian Open я говорил, что хочу измениться. Не то чтобы стать лучше как человек – мне не нравятся такие ярлыки. Кто знает, что это – лучше как человек?

Просто хочу быть лучше. Чтобы после матчей не думать о том, правильно ли я вел себя по отношению к зрителям, зачем я вообще так поступил, помогло мне это на корте или нет. Больше так не хочу. Хочу играть в теннис, гордиться собой, биться и так далее.

Помогло ли мне это выиграть все матчи? Может быть. Но не хочется утверждать, что я вдруг выиграл все эти матчи потому что месяц назад принял такое решение. Жизнь не так проста. Но я делаю то, что пообещал себе месяц назад. И этим доволен. С нетерпением жду, что случится дальше.

– Что вас привело к этому новогоднему обещанию? И когда вы к этому пришли?

– Череда маленьких, маленьких, очень маленьких событий. Это было во время отпуска в межсезонье где-то года четыре-пять назад. Наверное, в 2020-м, не помню, но в любом случае давно.

По какой-то причине мозг не переставал об этом думать, потому что к концу сезона морально я был очень, очень уставшим. И в каждом матче у меня были какие-то проблемы – то со зрителями, то с чем-то еще. Я не был на 100% в ладу с собой.

И вот во время этого отпуска я попробовал что-то новое, какие-то новые дыхательные упражнения и кое-что еще. Я подумал: «Ух ты, приятно». Теперь я знаю немного больше о своем теле и голове. Возможно, теперь я знаю немного больше и могу разобраться в том, что происходит. А раньше бы просто жил с этими эмоциями. Посмотрим, что будет дальше.

Я просто решил, что хочу попробовать. Самое сложное – что иногда за неделю об этом забываешь. Просто отодвигаешь это. Со мной такое случилось однажды, когда я получил травму, и в течение недели думал: ладно, теперь есть время что-то поменять, а через месяц это уже вылетело из головы.

Так что я не знаю, как долго это будет работать, но пока я посвящаю себя этому на 100%, а когда я увлекаюсь чем-то на 100%, то обычно иду до конца.

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