Медведев на этом Australian Open дважды ушел с 0:2 по сетам. Его баланс в пятисетовиках – 7:9

Даниил Медведев обыграл Александра Зверева в полуфинале Australian Open – 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

Россиянин второй раз на этом турнире отыгрался с 0:2 по партиям. Впервые это произошло во втором круге против Эмиля Руусувуори.

В целом это четвертый камбэк Медведева с 0:2 по сетам. В 2021-м он отыгрался в матче против Марина Чилича на «Уимблдоне», в 2022-м – против Феликса Оже-Альяссима на Australian Open.

Теперь баланс Медведева в пятисетовиках составляет 7:9.