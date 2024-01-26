Медведев на этом Australian Open дважды ушел с 0:2 по сетам. Его баланс в пятисетовиках – 7:9

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев обыграл Александра Зверева в полуфинале Australian Open – 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

Россиянин второй раз на этом турнире отыгрался с 0:2 по партиям. Впервые это произошло во втором круге против Эмиля Руусувуори.

В целом это четвертый камбэк Медведева с 0:2 по сетам. В 2021-м он отыгрался в матче против Марина Чилича на «Уимблдоне», в 2022-м – против Феликса Оже-Альяссима на Australian Open.

Теперь баланс Медведева в пятисетовиках составляет 7:9.

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12 комментариев
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При счете 0-2 по сетам мы с женой поспорили и она поставила на Медведева что он сделает камбек)) мы смотрели матч всей семьей я, жена и три дочки 4,7и 9 лет)) с удовольствием отдал проигрыш потому что в глубине души болел за Медведя и просто делал вид что за Зверева) это были замечательные четыре часа
+32
0
+32
Ответ Ебздрогыч
Ну в финале лучше до такого не доводить)
А может наоборот?) Шанс с Синнером - это как раз затянуть матч, главное это не отлиться сразу в трех
+18
0
+18
Удивила даже больше не победа Медведа. Он умеет такие матчи вытаскивать. Он ведь вообще не психовал, даже при 0:2. Откуда это?
+16
0
+16
будет эпично, если через два дня статистика станет 7:9
+8
0
+8
Даня просто Монстр!😄 Ещё раз с победой!😄
+7
0
+7
С грешником интересная заруба намечается
+5
0
+5
Ответ Николай Бойко
будет эпично, если через два дня статистика станет 7:9
Точнее 8-9))
+3
0
+3
Ну в финале лучше до такого не доводить)
+3
-1
+2
скелетик задрожал
+1
0
+1
Я тут посмотрела - у Дани за турнир всего одна победа в 3 сетах. жесть)
+1
0
+1
Ответ Bartez1986
Удивила даже больше не победа Медведа. Он умеет такие матчи вытаскивать. Он ведь вообще не психовал, даже при 0:2. Откуда это?
Он сам понимает, что это мешает ему, но ничего поделать не может. Помню в далеком 2019м матч Уимблдона против Гоффена, уверено ведет в 5м 4:1, ну все думаю победа в кармане. Не помню что случилось и демон вселился, споры с судьей, вырывания полотенца у бэлбоя, удары по щитам и закономерное поражение к которому все привыкли болельщики Даниила в таком состоянии
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Ответ Bartez1986
Удивила даже больше не победа Медведа. Он умеет такие матчи вытаскивать. Он ведь вообще не психовал, даже при 0:2. Откуда это?
Эффект Зверева. На матчи с ним Даня в последний год выходит предельно собранным и сдержанным, может дать волю эмоциям против кого угодно, кроме Саши.
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