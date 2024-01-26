Медведев о финале против Синнера: «Надеюсь, он занервничает, будет ошибаться. Это всегда приятнее, чем играть с соперником, который не ошибается»

Даниил Медведев рассказал о физическом состоянии после пятисетовика в 1/2 AO.

– На этом Australian Open ты провел на корте 20 часов 33 минуты. Откуда брать ментальные и физические силы?

– Не знаю, откуда, но ресурсы человеческого тела... Опять же, в третьем сете я думал: «Ну как я три сета должен выиграть, он лучше играет, лучше подает, я уже устал. Куда мне вообще, что мне делать». Но получилось. Поэтому в финале то же самое. Да, будет тяжело, может, я не буду на 100% свежим даже в начале матча, хотя мы попробуем так сделать.

Единственное, что остается – это бороться, показывать хороший теннис, стараться и выйти с высоко поднятой головой.

– Ты проиграл три последние встречи Синнеру – чего в них не хватило? И как бы тебе залезть ему в голову, ведь для него это первый финал турнира «Большого шлема». Все равно будут нервы.

– Да, но это никогда не известно. Все по-разному реагируют. Понятное дело, я со своей стороны надеюсь, что он занервничает, будет ошибаться. Это всегда приятнее, чем играть с соперником, который не ошибается (смеется). Но я не могу сам на это повлиять, и это уже какие-то закулисные игры (смеется). Что я должен, к нему подойти и что-то сказать? Мы таким не занимаемся.

Для меня это не первый финал «Большого шлема» – я знаю, как к ним готовиться, и сделаю все для победы. А если говорить о трех последних матчах, то они все были близкие. По различным причинам он был чуть лучше, это правда. Я не вижу какой-то конкретной тенденции – просто он стал лучше играть, чем раньше, это факт.

Так что я должен сыграть лучше, чем в этих трех матчах, – приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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