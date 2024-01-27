Кафельников о победе Медведева над Зверевым: «Ответственно заявляю, что увидел лучший матч в карьере Даниила»

Теги Australian Open ATP Евгений Кафельников Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Евгений Кафельников прокомментировал выход Даниила Медведева в финал AO.

В полуфинале он обыграл Александра Зверева 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

«Я никогда не видел, чтобы Медведев так хорошо играл. Первый раз реально, когда я могу ответственно заявить, что я видел лучший матч в его карьере.

Звереву ничего не помешало. Зверев не проиграл этот матч, его выиграл Медведев. Все заслуги в результате этого матча, безусловно, у Медведева», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

«Для меня было важно, чтобы не говорили: он по халяве выиграл «Ролан Гаррос». Блог Евгения Кафельникова

Медведев спасся с 0:2 по сетам в 1/2 Australian Open. За счет чего?

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
не ну матч хороший но по менталитету. по качеству игры он даже не в топ -50 побед Мелведя не входит. Поэтому это победа и великая только медведь может так
0
0
0
Что с Кафельниковым случилось?
Кто его покусал?
0
0
0
Ответ Лига Мастеров
не ну матч великий но по менталитету. пюПо качеству игры р-н даде в топ -50 Мелведя не входил. Поэтому это победа и великая только медведь может так
Ну про великий матч сказали вы.
Кафельников его назвал "лучшим"
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий