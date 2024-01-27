Кафельников о победе Медведева над Зверевым: «Ответственно заявляю, что увидел лучший матч в карьере Даниила»
Евгений Кафельников прокомментировал выход Даниила Медведева в финал AO.
В полуфинале он обыграл Александра Зверева 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.
«Я никогда не видел, чтобы Медведев так хорошо играл. Первый раз реально, когда я могу ответственно заявить, что я видел лучший матч в его карьере.
Звереву ничего не помешало. Зверев не проиграл этот матч, его выиграл Медведев. Все заслуги в результате этого матча, безусловно, у Медведева», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».
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