Сервара о камбэке Медведева: «После первых двух сетов я не видел, как он может переломить ситуацию»

Жиль Сервара прокомментировал камбэк Даниила Медведева в 1/2 Australian Open.

Он обыграл Александра Зверева 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

– Жиль, вы видели много сумасшедших матчей Даниила. На какое место поставите этот?

– Сегодня на первое (улыбается). Но мне приходит на ум четвертьфинал здесь против Феликса. Там был похожий сценарий, тоже все начиналось с 0:2 по сетам. Было сложно представить, как он может выкарабкаться.

Сегодня было что-то похожее, особенно после первых двух сетов. И особенно когда в первом сете у него были проблемы – не шла подача, он уступал с двумя брейками, потом отыгрался, а потом в третий раз проиграл свою подачу. Во втором сете было ощущение, что да, он подает не очень, и я не видел, как он может переломить ситуацию.

А потом я увидел, что… Он после какого-то камбэка говорил, что думал что-то в духе: «Ну ладно, значит, завтра улетаем». И это помогло ему расслабиться, найти ритм на подаче. Подача пошла гораздо лучше, что-то изменилось. Конечно, игра изменилась. Он стал ближе выходить на приеме, а с задней линии стал играть более агрессивно. Он нашел решение. Результат вы видели (улыбается).

Медведев спасся с 0:2 по сетам в 1/2 Australian Open. За счет чего?

Путь Медведева в финал Australian Open – жесть! Объясним одной картинкой