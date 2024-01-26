Сервара о криках Медведева на команду: «Я знаю, что когда он так злится, то это не на меня. Просто он в беде и не может найти решение»

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал, как во время матчей реагирует на его крики в свой адрес.

– Когда это происходит, я всегда думаю: «Окей». Я знаю, что когда он так злится, то это не на меня. Я знаю, что в этот момент он в беде и не может найти решение – поэтому так реагирует. Он не ждет от меня чего-то необычного, но я либо даю ему эмоции, либо пытаюсь сделать так, чтобы он начал думать, как менять игру.

В первом сете он пытался мне что-то говорить, но он в 60 метрах от меня, и я не мог его услышать. Но чувствовал, что у него проблемы.

Не помню, что конкретно говорил, но что-то в духе: «Давай, сделай что-нибудь. Сейчас не время говорить. Просто делай – заводи мотор и играй». Я даже немного обрадовался, что у него были такие эмоции, потому что они были ему нужны. Нельзя было оставаться спокойным и чего-то ждать.

– После матча Даниил говорил, что ему не нравится то, как он проводит пятисетовики. Но как он стал таким зверем в пятисетовых матчах? Что изменилось в физическом и психологическом плане?

– Было много про это разговоров – Медведев проиграл третий, четвертый, пятый пятисетовик. Помню это время. Но я всегда говорю: «Окей, нам нужно проанализировать, что мы делаем не так, но не нужно на этом зацикливаться. Можно легко в этом застрять, хотя по сути оно того не стоит.

Ничего страшного, иногда это просто вопрос времени. У тебя не раз будут пятисетовики, и если ты подумаешь, как нужно бороться, и будешь это делать, то у тебя все получится.

Конечно, игрок и тренер могут отследить тот момент, когда появляются какие-то мысли, которые потом его преследуют и сбивают концентрацию и настрой на игру. Но это не случай Даниила.

Так что нужно просто не зацикливаться на этом и играть, и однажды пятый сет тебе покорится.

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