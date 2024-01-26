Сервара о криках Медведева на команду: «Я знаю, что когда он так злится, то это не на меня. Просто он в беде и не может найти решение»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Жиль Сервара Теннис

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал, как во время матчей реагирует на его крики в свой адрес.

– Когда это происходит, я всегда думаю: «Окей». Я знаю, что когда он так злится, то это не на меня. Я знаю, что в этот момент он в беде и не может найти решение – поэтому так реагирует. Он не ждет от меня чего-то необычного, но я либо даю ему эмоции, либо пытаюсь сделать так, чтобы он начал думать, как менять игру.

В первом сете он пытался мне что-то говорить, но он в 60 метрах от меня, и я не мог его услышать. Но чувствовал, что у него проблемы.

Не помню, что конкретно говорил, но что-то в духе: «Давай, сделай что-нибудь. Сейчас не время говорить. Просто делай – заводи мотор и играй». Я даже немного обрадовался, что у него были такие эмоции, потому что они были ему нужны. Нельзя было оставаться спокойным и чего-то ждать.

– После матча Даниил говорил, что ему не нравится то, как он проводит пятисетовики. Но как он стал таким зверем в пятисетовых матчах? Что изменилось в физическом и психологическом плане?

– Было много про это разговоров – Медведев проиграл третий, четвертый, пятый пятисетовик. Помню это время. Но я всегда говорю: «Окей, нам нужно проанализировать, что мы делаем не так, но не нужно на этом зацикливаться. Можно легко в этом застрять, хотя по сути оно того не стоит.

Ничего страшного, иногда это просто вопрос времени. У тебя не раз будут пятисетовики, и если ты подумаешь, как нужно бороться, и будешь это делать, то у тебя все получится.

Конечно, игрок и тренер могут отследить тот момент, когда появляются какие-то мысли, которые потом его преследуют и сбивают концентрацию и настрой на игру. Но это не случай Даниила.

Так что нужно просто не зацикливаться на этом и играть, и однажды пятый сет тебе покорится.

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8 комментариев
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Ответ Anna Morgan
а какие-то конкретные советы тренер дает по игре, или у топов тренеры больше в качестве психологов работают?
Во время матча, ну это уже больше психология. Особенно когда с 60 м, тут не очень что-то подскажешь. Если есть возможность выйти к игроку, то что-то можно подсказать. А вообще, тренер может очень много топу дать. Отличный пример, Шарапова после травмы и операции на плече. Сменила Джойса на Хогстедта, а тот очень сильно перестроил ее игру. Изменил тактику, технику подачи, работу ногами, нашел новые сильные стороны, коль скоро старые пропали из-за травмы, и в результате не просто вернул на самый верх, но и превратил «корову на льду, в королеву грунта».
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Ответ Anna Morgan
а какие-то конкретные советы тренер дает по игре, или у топов тренеры больше в качестве психологов работают?
От школы зависит. Многие игроки старой школы привыкли играть самостоятельно. Иногда конечно могут быть подсказки, но в большинстве своем все обсуждается до партии, что бы во время игры не отвлекаться.
А есть условный Алькарас, который безусловный топ, но как что то идет не так, то после каждой подачи идет к тренеру за советами. В очном матче на US Open у них особенно бросалось в глаза, что Даниил сам думает и размышляет, а Карлос каждое движение обсуждает с тренером.
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Это явление не только спортивное. Тренер грамотно всё трактует. Это очень профессионально! И помогает не сбить взаимопонимание на турнирах такого высокого уровня.
Так работает и в жизни: когда кто-то вышел на взрывные эмоции и, например, кричит на вас - это говорит не о вашем поступке и поведении (вернее, говорит, но уже во вторую очередь). Сама эмоция говорит только о том, кто кричит: он исчерпал другие методы диалога, чувствует себя в ловушке, хочет быть услышанным.
В скандале в очереди можно просто послать всё на три буквы. А вот если это конфликт с близким вам человеком - может очень помочь сместить фокус с вулкана, бьющего через край, на идею, что конфликт далеко зашел и, возможно, вы неточно понимаете друг друга и близкому человеку нужна даже ваша помощь.
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сам создал проблемы и сам их решил
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Он так призывает тенисную музу, бывает и нецензнурно, но точно призывает.
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Да не мне, он кричит в вечность)
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Ответ arspurs9
От школы зависит. Многие игроки старой школы привыкли играть самостоятельно. Иногда конечно могут быть подсказки, но в большинстве своем все обсуждается до партии, что бы во время игры не отвлекаться. А есть условный Алькарас, который безусловный топ, но как что то идет не так, то после каждой подачи идет к тренеру за советами. В очном матче на US Open у них особенно бросалось в глаза, что Даниил сам думает и размышляет, а Карлос каждое движение обсуждает с тренером.
Я бы запретил эти коучинги.
Не понимаю почему их разрешили? Под чьим давлением?
Уж если бы так хотели, то можно было бы, как в женском туре было. Спортсменка приглашала тренера на переходе.
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