Медведев о прошлогоднем конфликте со Зверевым: «Не хочу развивать эту ситуацию. Вот про Шелтона с Джоковичем до сих пор чего-то говорят, и я такого не хочу»

Даниил Медведев прокомментировал камбэк в полуфинале Australian Open.

Он обыграл Александра Зверева 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

– Дань, что не получалось в первых двух сетах и что ты говорил себе перед третьим? Как изменил игру тактически?

– В первом сете как будто у нас обоих не шла игра. Да, у меня были двойные – они у меня в последнее время бывают. Но в итоге после первого сета я поймал ритм и сделал единственную двойную на тай-брейке – и то только потому что плохо подбросил мячик. Я не умею останавливать подброс, мог бы остановиться и заново подбросить, но не умею и поэтому ошибся. Так что не знаю, откуда они были. Не вошел в матч, нервы – такое бывает. Потом я смог вернуться в игру, потому что он резко плохо заиграл. То есть первый сет с обеих сторон был неровным.

Во втором сете я играл в каком-то смысле лучше, чем в первом. Но он прям прибавил и круто провел сет. Тяжело было морально, потому что я понимал, что если он продолжит играть так же, то делать особо нечего. Понятно, надо хорошо подавать, держать подачу. Это то, что я себе сказал – «Попробуй найти ритм на подаче и борись до конца. Даже если проиграешь в трех, 6:2 в третьем, то хотя бы отдай все силы». Чтобы не было сожалений, и я понимал, что боролся, старался, но не получилось. И тогда с чистой головой поехал бы на следующий турнир.

– Ты говорил, что зашел в твиттер после матча – почитал все твиты. Так что на самом деле ты говорил своей команде?

– Я стараюсь никогда не озвучивать, что именно говорю, потому что каждый раз это какие-то новые вещи. Это было то, о чем мы с Жилем говорили до матча – если будет тяжелый матч, нужно быть морально сильным. Поэтому это что-то, связанное с этим – причем на французском.

И когда я зашел после, то подумал: «Нет, нет, не раздувайте, это вообще неправда». Надеюсь, мой ответ туда попадет и люди увидят, что я этого не говорил. Я не хочу эту ситуацию ни в коем случае развивать, продолжать. Вот про Шелтона с Джоковичем до сих пор чего-то говорят, и я такого не хочу. Я просто играю, и все, – приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Кам-бэ-чи-ще Медведева! Уничтожил Зверева с 0:2 по сетам и вышел в финал Australian Open! Детали грандиозной битвы

Медведев спасся с 0:2 по сетам в 1/2 Australian Open. За счет чего?