Медведев о выходе в третий финал Australian Open: «Говорят, что на третий раз везет»

Даниил Медведев поделился ожиданиями от встречи с Янником Синнером в финале AO.

«Очень впечатляет. Он ушел с 1:5 на тай-брейке против Андрея. Громил Новака, который до этого выиграл все 10 полуфиналов. Так что очень впечатляет.

Мне нужно хорошо восстановиться, постараться на 100% подготовиться. Надеюсь, зрителям понравится и мы проведем отличное шоу.

Говорят, что на третий раз везет (Медведев проиграл два финала Australian Open – Sports.ru). По моему опыту, это не совсем так. Но надеюсь, что тут получится.

Титул бы очень много для меня значил. Этот корт для меня не лучший с точки зрения результатов и самооценки. Поэтому во время этого турнира мне пришлось очень много работать. Поэтому я бы стал самым счастливым человеком на планете.

Но для этого мне надо выиграть три сета в воскресенье», – сказал Медведев в интервью на корте после победы над Александром Зверевым.

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