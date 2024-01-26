Медведев о выходе в третий финал Australian Open: «Говорят, что на третий раз везет»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев поделился ожиданиями от встречи с Янником Синнером в финале AO.

«Очень впечатляет. Он ушел с 1:5 на тай-брейке против Андрея. Громил Новака, который до этого выиграл все 10 полуфиналов. Так что очень впечатляет.

Мне нужно хорошо восстановиться, постараться на 100% подготовиться. Надеюсь, зрителям понравится и мы проведем отличное шоу.

Говорят, что на третий раз везет (Медведев проиграл два финала Australian Open – Sports.ru). По моему опыту, это не совсем так. Но надеюсь, что тут получится.

Титул бы очень много для меня значил. Этот корт для меня не лучший с точки зрения результатов и самооценки. Поэтому во время этого турнира мне пришлось очень много работать. Поэтому я бы стал самым счастливым человеком на планете.

Но для этого мне надо выиграть три сета в воскресенье», – сказал Медведев в интервью на корте после победы над Александром Зверевым.

Кам-бэ-чи-ще Медведева! Уничтожил Зверева с 0:2 по сетам и вышел в финал Australian Open! Детали грандиозной битвы

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ждем вторую часть документального фильма от Нетфликс, где злодей Медведев использовал каверзную тактику запроса повтора на подаче соперника и сломил дух героя Зверева
+52
0
+52
Ответ Andre@Gourrage
Ждем вторую часть документального фильма от Нетфликс, где злодей Медведев использовал каверзную тактику запроса повтора на подаче соперника и сломил дух героя Зверева
А ещё незаконный укороченный на тай-брейке на приеме первой подачи
+21
0
+21
Даня, Бог Троицу любит! Удачи!😄
+14
-1
+13
Медведев не лучший теннисист в истории, и не лучший теннисист прямо сейчас, наверное. Но он лучший теннисист своего поколения, что сегодня опять доказал на самом технически одаренном сопернике его возраста - Звереве, которые буквально два дня назад уничтожил Алькараса
+12
-1
+11
Ответ MU_pain_for_the_eyes
А ещё незаконный укороченный на тай-брейке на приеме первой подачи
И подлейшая двойная на том же тае ранее!
+7
0
+7
тебе надо 2 сета проиграть , чтобы выиграть три))) пусть у тебя будет на 1 сет больше чем у итальянца;)
+6
-1
+5
Смутил меня Зверев своим напором в начале матче, и казалось, что мое чутье меня подвело второй раз за день, но нет, Медведев-таки взял измором, как я и предполагала. И да, игра у него тут есть, кто бы что ни говорил.
+5
0
+5
Ответ Andre@Gourrage
Ждем вторую часть документального фильма от Нетфликс, где злодей Медведев использовал каверзную тактику запроса повтора на подаче соперника и сломил дух героя Зверева
опять вероломный удар в псину от Медведева бгг
+6
-2
+4
Ответ Carver
Синнер, к сожалению, явный фаворит, в какой-то космической форме, за 10+ матчей только 2 проигранных сета и оба Джоковичу.
Этот финал должен за счёт опыта забирать
Это не Рафа с Новаком
+3
0
+3
Ответ Andre@Gourrage
Ждем вторую часть документального фильма от Нетфликс, где злодей Медведев использовал каверзную тактику запроса повтора на подаче соперника и сломил дух героя Зверева
В фильме: «he doing his show again».
+3
0
+3
Даня, давай третий финал за три сета! А то нервы у меня не выдержат!😄
+4
-1
+3
Даня верю в тебя!
Надеюсь госпожа Удача будет с тобой!
+4
-1
+3
Ответ Наглая Кайса
А как без игры выйти в финал? Он бы и Алькатраса победил бы.
Легко) Джокович регулярно без игры не просто выходит в финалы, но и титулы берет) Алькараса тут мог любой в сознании закрыть, ему везло, что соперники в коматозе выходили против него на матчи) Медведев может измором брать матчи, терпеть и тащить. При этом у самого нет-нет, да пройдёт несколько хороших и продуманных комбинаций. Главное, дать сопернику весь запал выплеснуть на старте, а потом захлебнется сам:)
+2
0
+2
Ответ zzzeeerrrooo
Нет
Значит надо продолжать серию
+1
0
+1
Ответ Михаил Пригода
А напомните Даня уже повторился в турнирах или ещё нет?
Нет
+1
0
+1
Слушайте, а почему в интернет-СМИ категорически перестали ставить запятые в сложносочинённых предложениях? Программа русского языка за 5 класс изменилась? Или что? Реально постоянно везде не вижу зяпятых.
------
Надеюсь, зрителям понравится ЗАПЯТАЯ и мы проведем отличное шоу.
-------
+1
0
+1
Ответ Сергей Сергеев
хренасе - три сета !
А что не так? Ему для победы нужно забрать три сета.
+1
0
+1
Ответ cosset
Смутил меня Зверев своим напором в начале матче, и казалось, что мое чутье меня подвело второй раз за день, но нет, Медведев-таки взял измором, как я и предполагала. И да, игра у него тут есть, кто бы что ни говорил.
А как без игры выйти в финал? Он бы и Алькатраса победил бы.
+1
0
+1
Давай уж закрывай, со стариной дрогнул в 22-м в 3-м сете при счете 2-3 и 0-40, ну так и Янчик не Надаль.
+1
0
+1
Надо закрывать гештальт!
+2
-1
+1
Бог любит Троицу. Так тоже говорят на Руси.
0
0
0
Скажите ему про сэра Энди, у которого тут 0-5 в финалах.
+1
-1
0
хренасе - три сета !
0
0
0
Нужно не на везение надеяться, а самому выигрывать!
0
0
0
Ответ Carver
Синнер, к сожалению, явный фаворит, в какой-то космической форме, за 10+ матчей только 2 проигранных сета и оба Джоковичу.
один
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
Этот финал должен за счёт опыта забирать Это не Рафа с Новаком
А типа Новак не должен был за счет опыта забирать?)))
Синнер сейчас играет очень остро, сильно и точно. Выглядит действительно заряженным.
Если Медведеву не получится его хоть немного потушить, вообще без шансов.
0
0
0
А напомните Даня уже повторился в турнирах или ещё нет?
+1
-1
0
Даня, везение и труд всё перетрут!😉
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий