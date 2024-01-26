Медведев о выступлении на Australian Open: «У меня никогда не было такого тяжелого турнира»
Даниил Медведев высказался о выходе в финал Australian Open.
В полуфинале он обыграл Александра Зверева 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.
«У меня никогда не было такого тяжелого турнира. И я доволен. Раньше у меня была плохая статистика в пятисетовых матчах. Играть пять сетов тяжело – и физически, и психологически. И часто мне не хватало сил на пятый сет. Я доволен.
Месяц назад я привнес кое-какие изменения, чтобы стать еще сильнее психологически. Чтобы меньше думать, например, о ком-нибудь, кто мне что-то крикнул с трибун, или о якобы ошибках судьи.
Мне пока далеко до идеала, но я стараюсь», – сказал Медведев в интервью на корте.
Действительно, путь до финала тяжел.
Это еще повезло, что по сетке Боржес вынес Димитрова...
Это было очень мощно, красиво, очень волнительно,боязно, но верили в тебя до последней секунды.
Победы в финале, сил, удачи верим, болеем очень за тебя.
Меньше споров с публикой, больше сосредоточен на игре
Может Рублеву рецепт подскажет
сколько бы ни ругали
но взялся и победил !!!
осталось восстановить потерянные нервы
Медведев: Можно!
Просто красавчик. Мистер камбэк!
слишком он это любит
себя поругать
Уверен, получилась бы такая же мясорубка с неясными перспективами на победу.