Медведев о выступлении на Australian Open: «У меня никогда не было такого тяжелого турнира»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев высказался о выходе в финал Australian Open.

В полуфинале он обыграл Александра Зверева 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

«У меня никогда не было такого тяжелого турнира. И я доволен. Раньше у меня была плохая статистика в пятисетовых матчах. Играть пять сетов тяжело – и физически, и психологически. И часто мне не хватало сил на пятый сет. Я доволен.

Месяц назад я привнес кое-какие изменения, чтобы стать еще сильнее психологически. Чтобы меньше думать, например, о ком-нибудь, кто мне что-то крикнул с трибун, или о якобы ошибках судьи.

Мне пока далеко до идеала, но я стараюсь», – сказал Медведев в интервью на корте.

33 комментария
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Даня, какой же ты боец!
Действительно, путь до финала тяжел.
Это еще повезло, что по сетке Боржес вынес Димитрова...
+29
-1
+28
Даниил с победой, снимаем шляпы, гордимся,
Это было очень мощно, красиво, очень волнительно,боязно, но верили в тебя до последней секунды.
Победы в финале, сил, удачи верим, болеем очень за тебя.
+13
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+12
Даня, с победой и удачи в финале!😄
+13
-2
+11
кстати, заметно что стал меньше психовать и к судьям ходить, ну разве что в городки иногда поиграет )
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+11
Менталку и правда показал нетепичную для себя
Меньше споров с публикой, больше сосредоточен на игре
Может Рублеву рецепт подскажет
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+11
Красавец, Даня!
+12
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Думаю, что количество времени, проведенное на корте до финала у Медведева рекордное за всю историю шлемов. Ну или близкое к рекордному
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Ментальный монстр! Победа на Алькарасом в том полуфинале очень помогла!
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Даня умница
сколько бы ни ругали
но взялся и победил !!!
осталось восстановить потерянные нервы
+8
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+7
А разве можно укороченный делать при подаче соперника ?
Медведев: Можно!
+6
0
+6
Дане главное в финале до 4 сета дойти, а там победа в кармане.
Просто красавчик. Мистер камбэк!
+6
-1
+5
Даня, старайся дальше, остался один матч!😄
+6
-1
+5
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Думаю, что количество времени, проведенное на корте до финала у Медведева рекордное за всю историю шлемов. Ну или близкое к рекордному
20 часов 42 минуты. Рекорд у Алькараса - 23 часа 40 минут на ЮСО-22. Чтобы побить рекорд, надо, чтобы финал перевалил за три часа - вполне возможно, но не ещё не факт.
+4
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Спасибо за такие эмоции, Даниил!
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Измором взял! Надеюсь, финал сдюжит.
+4
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+4
В этом году АО у мужиков, как никогда. Начиная с четвертьфинала, каждый мог и был достоин выиграть. Может быть, Синнер выглядит чуть-чуть лучше других. Ну а в общем, турнир у мужчин приносит истинное наслаждение, не то, что у женщин.
+4
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+4
Ответ Lansm
Финал отличный результат. Но Янника не победить
Проиграть пятый финал из шести будет слишком, но шансов и правда мало
+4
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+4
Ещё одна возможность взять шлем
+3
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+3
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
23:40 это с учетом финала или до финала?
С учётом, естественно. Сам финал 3:20 длился, так что до финала у Данилы чуть больше.
+3
0
+3
Эти старания действительно заметны! Просто невероятная собранность, одно только терпение заслуживает выхода в финал)
+2
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+2
Ответ Arti22
Это ещё раз доказывает тот факт, что каким бы ты не был одарённым, в теннисе в первую очередь решает ПСИХОЛОГИЯ. Скажите это уже кто-нибудь Рублёву наконец.
Психология это тоже талант
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+2
Ответ melmi
Менталку и правда показал нетепичную для себя Меньше споров с публикой, больше сосредоточен на игре Может Рублеву рецепт подскажет
Рублю мне кажется уже ничего не поможет
слишком он это любит
себя поругать
+2
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Ответ Squadala
20 часов 42 минуты. Рекорд у Алькараса - 23 часа 40 минут на ЮСО-22. Чтобы побить рекорд, надо, чтобы финал перевалил за три часа - вполне возможно, но не ещё не факт.
23:40 это с учетом финала или до финала?
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Ответ xion76
А разве можно укороченный делать при подаче соперника ? Медведев: Можно!
Это случайность. Даниил сам уже сказал.
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Ответ bestsalut
Сильно хуже бы не было - на Боржеса все равно истратили 4 сета а не 3. Да и если Димитров проиграл Боржесу - значит не был готов существенно лучше того
Напомню, что Даня проиграл Григору в Париже в тяжелейшем матче.
Уверен, получилась бы такая же мясорубка с неясными перспективами на победу.
+1
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До конца верил в тебя Даниил , что ты победишь Зверева ! Да в тяжёлой физической борьбе ,но у тебя хватило сил и тактики и психологий отыграться с первых двух проигранных сетов и победить в пятом -молодчик ,восстановливайся на финал !
+1
0
+1
Это ещё раз доказывает тот факт, что каким бы ты не был одарённым, в теннисе в первую очередь решает ПСИХОЛОГИЯ. Скажите это уже кто-нибудь Рублёву наконец.
+1
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"Никогда я так не играл"
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Ответ melmi
Менталку и правда показал нетепичную для себя Меньше споров с публикой, больше сосредоточен на игре Может Рублеву рецепт подскажет
Повзрослел, ему 11 февраля 28 лет исполниться.
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Ответ igorrado@yandex.ru
Даня, какой же ты боец! Действительно, путь до финала тяжел. Это еще повезло, что по сетке Боржес вынес Димитрова...
Сильно хуже бы не было - на Боржеса все равно истратили 4 сета а не 3. Да и если Димитров проиграл Боржесу - значит не был готов существенно лучше того
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