Медведев о выступлении на Australian Open: «У меня никогда не было такого тяжелого турнира»

Даниил Медведев высказался о выходе в финал Australian Open.

В полуфинале он обыграл Александра Зверева 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

«У меня никогда не было такого тяжелого турнира. И я доволен. Раньше у меня была плохая статистика в пятисетовых матчах. Играть пять сетов тяжело – и физически, и психологически. И часто мне не хватало сил на пятый сет. Я доволен.

Месяц назад я привнес кое-какие изменения, чтобы стать еще сильнее психологически. Чтобы меньше думать, например, о ком-нибудь, кто мне что-то крикнул с трибун, или о якобы ошибках судьи.

Мне пока далеко до идеала, но я стараюсь», – сказал Медведев в интервью на корте.