Циньвэнь Чжэн — Соболенко: прогноз на матч Australian Open 2024

Мало кто предполагал перед стартом турнира, что финал получится именно таким. Но китаянка Циньвэнь Чжэнь воспользовалась ситуацией, когда в верхней сетке турнира выбыли все фавориты и смогла без ошибок добраться до решающего матча. Ее соперница Арина Соболенко будет играть в финале Australian Open 2024 второй год подряд. Матч состоится в субботу, 27 января, начало в 11:30 по московскому времени.

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Australian Open: Циньвэнь Чжэн — Арина Соболенко прямая трансляция матча 27.01.2024

Циньвэнь Чжэн

Циньвэнь не имеет никакого отношения к звездопаду в верхней сетке. Она была 12-й сеянной на турнире и спокойно обыгрывала одну за другой своих соперниц ниже себя рейтингом. При этом матчи выдавала совершенно разные. В первом круге три партии потратила на то, чтобы выиграть у американки Эшлин Крюгер, но зато во втором спокойно справилась с Кэти Болтер из Великобритании. В третьем круге вновь упорная борьба в матче с соотечественницей Яфань Ван и пришлось играть три партии с чемпионским тай-брейком. В четвертом практически никакого сопротивления от француженки Осиан Доден. Затем в четвертьфинале россиянка Анна Калинская выиграла первый сет на тай-брейке. Циньвэнь Чжэн вновь пришлось проявлять характер и переворачивать ход поединка.

В полуфинале китаянка встречалась с сенсацией нынешнего турнира Даяной Ястремской из Украины, которая проводила в Мельбурне уже девятый матч с учетом квалификации. Правда, нельзя сказать, что на корте Даяна выглядела слишком утомленной. Она с первых минут навязала борьбу сопернице и взяла первый гейм на ее подаче. Другое дело, что Чжэн смогла быстро отыграться, тем более, что украинка на своей подаче совершила три двойные ошибки. Ястремская неплохо принимала, но чувствовалось, что класс Циньвэнь сейчас выше. Китаянка была более спокойной в решающие моменты, в первом сете она смогла сделать еще один брейк и довела партию до победы. Во втором сете спортсменки вновь брали геймы на чужой подаче, но у Чжэн их оказалось больше. В итоге победа в двух партиях с одинаковым счетом 6 : 4. В 2014 году другая китаянка Ли На смогла выиграть турнир, получится ли так у Циньвэнь Чжэн.

Арина Соболенко

Вторая ракетка мира по турниру шла очень легко. Если в верхней сетке все было запутано, то в нижней фаворитки не давали себе слабины. Одну за другой Арина громила своих соперниц и максимум отдавала им пять геймов. Так было в матче против двух теннисисток из Чехии Бренды Фрухвиртовой во втором круге и Барборы Крейчиковой в четвертьфинале. Пять геймов удалось выиграть у Арины и американке Аманде Анисимовой. В третьем круге украинка Леся Цуренко проиграла два сета под ноль, а в матче первого круга Элла Зайдель смогла выиграть лишь один гейм. В итоге к полуфиналу Соболенко проиграла в общей сложности только 16 геймов — тотальное превосходство. Но такое превосходство, бывает, играет против спортсменки, когда приходится встречаться с топовыми теннисистками.

Таковой стала Коко Гауфф в полуфинале. Причем все прекрасно помнят, чем закончилась последняя встреча Соболенко с ней в финале US Open. Правда, Арина потом призналась, что на корте после победы в первом сете у нее появилась масса ненужных мыслей, что и привело к поражению. На этот раз матч Арины с Коко все заранее окрестили досрочным финалом. Действительно, если сравнивать со вторым полуфиналом тут был теннис совершенно иного уровня с мощнейшими подачами и ударами, скоростями и выходами к сетке. В первом сете Арина повела с брейком, но позволила сопернице отыграться. В какой-то момент показалось, что она упускает нити игры, но уверенно выиграла на тай-брейке, а затем практически не допускала ошибок во второй партии. Ранее два раза подряд Australian Open выигрывала Виктория Азаренко, у Соболенко есть прекрасная возможность повторить это достижение соотечественницы.

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Личные встречи

Ранее соперницы встречались всего один раз. Причем было это совсем недавно в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Арина тогда не оставила шансов китаянке, отдав ей всего пять геймов.

06.09.2023. Арина Соболенко 2 : 0 Циньвэнь Чжэн

Прогноз

После полуфинала в интервью Арина Соболенко призналась, что заранее готовилась к матчу с Коко Гауфф, по крайней мере, ментально точно, зная, что свою часть сетки она тоже может пройти без поражений. Но вот к матчу с Циньвэнь Чжэн Арина точно не могла подготовиться. Есть ли какие-то аргументы у китаянки? Сейчас белорусская теннисистка сильнее практически во всех компонентах игры. Разве что психологическая устойчивость Циньвэнь находится на высоком уровне, но и тут Арина в последнее время стала более хладнокровной.

Хотя ошибок в ответственные моменты не может избежать до сих пор. Так было несколько раз в матче против Коко Гауфф, когда Арина отправляла мяч в сетку с лета, находясь от нее в трех метрах. Шансы у Циньвэнь могут появится только в тот момент, когда она заставит Арину нервничать. Но, скорее всего, Соболенко выиграет убедительно. Winline предлагает на победу Арины коэффициент 1,20. Шансы Циньвэнь Чжэн оцениваются коэффициентом — 4,66.

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Результаты Australian Open 2024