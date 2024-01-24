Australian Open: Циньвэнь Чжэн — Арина Соболенко прямая трансляция матча 27.01.2024

Теги Australian Open Арина Соболенко Циньвэнь Чжэн Смотреть теннис Теннис

В финал Australian Open 2024 вышли китаянка Циньвэнь Чжэн и вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. У Циньвэнь есть шанс повторить успех своей соотечественницы Ли На, которая побеждала в Мельбурне в 2014 году. Арина тоже может повторить успех другой белорусской теннисистки Виктории Азаренко, она на сегодняшний день последняя, кому удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии дважды. Финал состоится в субботу, 27 января, начало в 11:30 по московскому времени.

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Циньвэнь Чжэн — Соболенко: прогноз на матч Australian Open 2024

Теннисистки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Выход в финал Циньвэнь Чжэн можно назвать неожиданным, поскольку в верхней сетке турнира хватало претенденток, включая Елену Рыбакину, Онс Жабер, первую ракетку мира Игу Швентек и других. Но все они выбыли на ранних стадиях турнира, а Чжен в каждом матче встречалась с соперницами ниже себя рейтингом и где уверенно, а где с трудом, но побеждала. В то же время успех этот появился не на пустом месте. В прошлом сезоне китаянка смогла добиться больших успехов, выиграла малый итоговый турнир и два турнира WTA, получила приз в качестве самой прогрессирующей теннисистки, вышла в четвертьфинал US Open. Все это не прошло даром, по окончанию турнира она точно войдет в топ-10 рейтинга WTA.

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Арина Соболенко изначально рассматривалась в качестве одной из основных претенденток на победу. На харде она всегда выступает очень уверенно, а после победы на Открытом чемпионате Австралии в прошлом году получила колоссальный опыт выступлений в Мельбурне. До полуфинала она своих соперниц практически не замечала. Всего 16 проигранных геймов в пяти матчах. Но в 1/2 финала ее соперницей была американка Коко Гауфф. Все прекрасно помнят, чем закончился финал Открытого чемпионата США в прошлом году, когда Арина выиграла первый сет, но потом просто отдала преимущество Коко и упустила матч. Теперь Соболенко была более уверенной в себе, хотя без традиционных нелепых ошибок не обошлось.

Именно матч Гауфф против Соболенко называли скрытым финалом. Все-таки по уровню мастерства Циньвэнь Чжэн сильно уступает Арине. Они встречались всего один раз как раз в четвертьфинале US Open в 2023 году. Соболенко отдала в том поединке только пять геймов. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,20, успех Чжэн оценивается коэффициентом 2,66.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024

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