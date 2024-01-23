Ястремская — Циньвэнь Чжэн: прогноз на матч Australian Open 2024

Во втором полуфинале женского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии встретятся украинская теннисистка Даяна Ястремская и китаянка Циньвэнь Чжэн. Матч состоится 25 января на центральном корте Rod Laver Arena, начало не ранее 11:45 по московскому времени.

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Australian Open: Даяна Ястремская — Циньвэнь Чжэн прямая трансляция матча 25.01.2024

Даяна Ястремская

Независимо от того, как завершится предстоящий поединок для Даяны Ястремской она уже стала открытием турнира и вошла в историю не только Australian Open, но и турниров Большого шлема. Ранее до нее только четырем теннисисткам удавалось дойти до полуфинала мэйджора, преодолев квалификационный турнир. В 2021 году это сделала британка Эмма Радукану на US Open. Годом ранее это получилось у Нади Подорошки из Аргентины на Roland Garros. В 1999 году на Уимблдоне в полуфинал из квалификации прошла Александра Стивенсон. Но дольше всех это достижение держалось на Australian Open, когда в 1/2 финала играла квалифаер Кристин Матисон. Теперь второй такой случай. Интересно, что только Эмме Радукану в итоге удалось выиграть титул.

Ястремская в рейтинге находится в конце первой сотни, но определенно поднимется выше. Причем теннисистка и раньше отмечалась достижениями в карьере. Начав с финала юниорского Уимблдона в 2016 году, затем в 18 лет она выиграла первый взрослый турнир WTA. В 2019 году она смогла выйти в четвертый круг Уимблдона и выиграть еще два турнира серии WTA. В начале 2021 года она занимала 21 место в рейтинге. Правда, конец того года ознаменовался допинговым скандалом. Лишь в 2021 году она смогла вернуться в большой теннис, когда ее признали невиновной в умышленном употреблении допинга. Вполне возможно, сейчас мы наблюдаем за новым взлетом разносторонней теннисистки, которая часть свободного времени посвящает музыке. Легкими соперниками выход в полуфинал не объяснишь, поскольку у квалифаера они все по определению сложные.

Циньвэнь Чжэн

Если у Даяны это возможный второй взлет в карьере, то у китайской теннисистки он начался еще в позапрошлом сезоне, когда она по итогам года вошла в тридцатку лучших теннисисток мира. Затем ее успехи продолжились, и прошлый сезон она завершила в топ-20. За время карьеры Циньвэнь Чжэн смогла выиграть три турнира WTA, один из них 125-тысячник. Подтверждением ее взлета стал второй выход подряд в четвертьфинал турнира Большого шлема, впервые она сделала это в 2023 году на US Open и вот теперь новый успех еще и с выходом в четверку сильнейших на мэйджоре в карьере. Конечно, после поражений сильнейших спортсменок в верхней сетке женского турнира считается, что и Чжэн повезло. Но она свою часть программы выполнила на все сто процентов.

У Даяны Ястремский были соперницы выше ее рейтингом, у Циньвэнь Чжэн только ниже, но список выбывших она пополнять не стала. На пути к полуфиналу у нее было несколько сложных матчей. Уже в первом ей пришлось играть три сета с американкой Эшли Крюгер. В третьем ей пришлось встретить самое упорное пока сопротивление со стороны соотечественницы Яфань Ван, где соперницы сыграли три сета и выявляли победительницу на чемпионском тай-брейке. Там Чжэн оказалась хладнокровнее. В матче четвертого круга Циньвэнь свою соперницу француженку Осиан Доден практически не заметила и выиграла одни из сетов под ноль. В четвертьфинальном поединке против россиянки Анны Калинской сложным оказался только первый сет, который китаянка проиграла на тай-брейке. Дальше она будто сбросила огромный груз и играла свободнее, отдав сопернице только четыре гейма.

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Личные встречи

Ранее теннисистки на теннисных турнирах не играли друг с другом ни разу, предстоящий матч станет первым.

Прогноз

Циньвэнь Чжэн в некоторых матчах заметно нервничает, играет скованно, боится ошибиться и в результате допускает оплошности. К тому же ее соперницы получают дополнительные силы и уверенность. Наглядный пример — полуфинал с Калинской. Стоило китаянке немного добавить во втором сете, как тут же она взяла гейм на подаче соперницы, а дальше все пошло по накатанной. Матч за выход в финал тоже не может обойтись без нервов, а на той стороне корта будет находиться соперница, которой совершенно нечего терять.

То, что Даяна Ястремская дошла до полуфинала, уже маленькое чудо. По всем прогнозам она давно должна была устать, ведь матч с Циньвэнь Чжэн будет уже девятым в Мельбурне. Но уезжать украинка никак не хочет. Заметен прогресс в выборе позиции, скорости передвижения по корту, при этом Даяна всегда славилась мощью своих ударов. Да и психологическая устойчивость должна быть на ее стороне Главный вопрос остается прежним — хватит ли Ястремской сил. Букмекеры и сейчас отдают преимущество ее сопернице. Winline предлагает на победу Даяны коэффициент 2,71, на победу китаянки коэффициент 1,47.

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