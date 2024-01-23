Australian Open: Даяна Ястремская — Циньвэнь Чжэн прямая трансляция матча 25.01.2024

Главное открытие Australian Open 2024 в женской сетке одиночного турнира украинская теннисистка Даяна Ястремская встретится с китаянкой Циньвэнь Чжэн, которая оказалась единственной сеяной в четвертьфинале из верхней части сетки. Матч состоится 25 января, начало не ранее 11:45 по московскому времени.

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Ястремская — Циньвэнь Чжэн: прогноз на матч Australian Open 2024

Соперницы проведут поединок на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Даяна Ястремская все же открытие относительное. Ее хорошо знают в туре, тем более с 2018 по 2020 год она смогла одержать три победы на турнирах WTA вплотную подобраться к топ-20 и выйти в четвертый круг Уимблдона 2019 года. Дальше с ней случилось несчастье, в организме был обнаружен допинг, и разбирательства затянулись до 2021 года. В итоге украинка была признана невиновной в умышленном употреблении стероидов, но в большом теннисе пришлось начинать все сначала. Таких успехов как ранее уже не было. Прошлый сезон она закончила в конце первой сотни, где и начала нынешний. Стартовала на Australian Open она с квалификации и предстоящий матч у нее будет девятым на кортах Мельбурн-парка. Сейчас она присоединилась к четырем теннисисткам, которые ранее выходили в полуфинал турнира Большого шлема из квалификации. В Австралии последний раз такое случалось в 1978 году.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Циньвэнь Чжэн довольно уверенно прошла всех своих соперниц на пути в первому полуфиналу на турнирах Большого шлема. Правда, не обошлось без спадов в некоторых поединках, но она быстро справлялась и доводила матчи до победы. Характерным примером как раз стал четвертьфинальный поединок против россиянки Анны Калинской. Первый сет соперница выиграла на тай-брейке. И только после этого Циньвэнь заиграла очень собранно, стала быстрее передвигаться по корту и наладила подачу. В итоге два других сета она выиграла без проблем, отдав всего четыре гейма. То же самое можно было увидеть в матче третьего круга против соотечественницы Яфань Ван. Там вообще дело дошло до чемпионского тай-брейка, и Ван не выдержала напряжения. Впереди у Циньвэнь Чжэн не менее сложный поединок. Нужно справиться с психологическим грузом, ведь в каждом своем матче китаянка фаворит.

Ранее соперницы друг с другом не играли. Главный фактор, который может повлиять на поединок это усталость Ястремской, тем более играть уже на следующий день. Сама она признается в этом, но каждый раз находит в себе силы, чтобы обыграть очередную соперницу. Линда Носкова перед четвертьфиналом отдыхала больше но проиграла очень быстро. Winline предлагает на победу китаянки коэффициент 1,47, успех Ястремской оценивается коэффициентом 2,71.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024