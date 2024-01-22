Впервые в Открытой эре в четвертьфинал мужского AO вышли все из топ-6 посева

Определились все четвертьфиналисты мужского :

• (1);

• (2);

• (3);

• (4);

• (5);

• (6);

• (9);

• (12).

Впервые в Открытой эре до этой стадии добрались все шесть лидеров посева.

Отметим, что в живом рейтинге Хуркач сейчас восьмой, а Фриц – девятый.