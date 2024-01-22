Впервые в Открытой эре в четвертьфинал мужского AO вышли все из топ-6 посева
Определились все четвертьфиналисты мужского Australian Open:
• Новак Джокович (1);
• Карлос Алькарас (2);
• Даниил Медведев (3);
• Янник Синнер (4);
• Андрей Рублев (5);
• Александр Зверев (6);
• Хуберт Хуркач (9);
• Тэйлор Фриц (12).
Впервые в Открытой эре до этой стадии добрались все шесть лидеров посева.
Отметим, что в живом рейтинге Хуркач сейчас восьмой, а Фриц – девятый.
Говорят, это "коллапсный тур", но чёйта я сомневаюсь.
пхх))))
Джон Макинрой(1) - Ариас США (5)
Коннорс (3) -Сандстрем (9)
Виландер (4) - Ноа (6)
Лендл (2) - Андрес Гомес (6)
В финале RG84 Иван Лендл (2) обыграл Джона Макинроя (1)
Были еще 2 крутых результата где топ-12 вышли , но по качеству США 2012 и Roland Garros 2012 уступают Австралии 2024!
Понторез и философ заслуженно отлетели
теоретически понятно, что все возможно, а на практике не срастается...
А так, на РГ-2012 в 1/4 играли все ТОП-6 рейтинга: Джокович, Федерер, Муррей, Тсонга, Феррер и ещё какое-то непойми кто из Испании.
+ 9й ХМДП
+12й Альмагро
тактотак)