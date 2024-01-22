Впервые в Открытой эре в четвертьфинал мужского AO вышли все из топ-6 посева

Теги Новак Джокович Australian Open Александр Зверев Андрей Рублев Тэйлор Фриц Даниил Медведев Хуберт Хуркач Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Определились все четвертьфиналисты мужского Australian Open:

Новак Джокович (1);

Карлос Алькарас (2);

Даниил Медведев (3);

• Янник Синнер (4);

Андрей Рублев (5);

Александр Зверев (6);

Хуберт Хуркач (9);

Тэйлор Фриц (12).

Впервые в Открытой эре до этой стадии добрались все шесть лидеров посева.

Отметим, что в живом рейтинге Хуркач сейчас восьмой, а Фриц – девятый.

23 комментария
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За что и люблю женский теннис: там, в отличии от суровых топ мужиков, калинские, ястремские, китайские. Говорят, одну болельщицу тоже взяли в четвертьфинал.
+51
-3
+48
А как называется, когда игроки своими результатами подтверждают свои места в рейтинге?
Говорят, это "коллапсный тур", но чёйта я сомневаюсь.
пхх))))
+20
-5
+15
Ответ Skip
Прикольно... всем восьми сеянным вообще шансов нет добраться получается... )
Почему вообще шансов нет, обыграл бы Циципас Фрица и не проиграл бы Руне во втором круге, могли бы и все 8 в 1/4 быть)
+14
-1
+13
В то время как в верхней половине женской сетки даже в 1/8 не было никого из топ-10 сеяных)
+6
-1
+5
После Джоковича игрой впечатляет Синнер. Рублев походу проиграет свой 10 четверть. Не огорчусь, если будет не так
+6
-1
+5
Ответ Under
интересно, во времена биг4 каждый раз кто-то из пятого-шестого сливался что ли?
Вся биг-4 в 1/4 АО была только 4 раза.
+5
0
+5
Ответ bat90
После Джоковича игрой впечатляет Синнер. Рублев походу проиграет свой 10 четверть. Не огорчусь, если будет не так
Мне, как болельщику Новака, как раз Новаче не очень впечатляет в этом году.(( А Синнер и Алькарас видно что поймали волну. Надеюсь Новак соберется как раз для Фрица и двуглавого дракона Синнер/Алькарас))
+7
-2
+5
Руне всех подвел
+4
0
+4
Ответ Андрей Дубровских
Руне всех подвел
Слишком глубоко поддёргивает шорты.
+6
-2
+4
Двенашка закрывающий восьмерку наверное тоже рекорд.
+3
0
+3
интересно, во времена биг4 каждый раз кто-то из пятого-шестого сливался что ли?
+2
0
+2
Ответ гилберт
Двенашка закрывающий восьмерку наверное тоже рекорд.
В Австралии вероятно рекорд, но по всем турнирам БШ, не поленился и проверил. Абсолютный рекорд за Эру - Roland Garros 1984, ТОП-9 вышли в 1/4 финала...выбыл только 8-сеянный (Хосе Клерк во 2 круге):

Джон Макинрой(1) - Ариас США (5)
Коннорс (3) -Сандстрем (9)
Виландер (4) - Ноа (6)
Лендл (2) - Андрес Гомес (6)

В финале RG84 Иван Лендл (2) обыграл Джона Макинроя (1)

Были еще 2 крутых результата где топ-12 вышли , но по качеству США 2012 и Roland Garros 2012 уступают Австралии 2024!
+1
0
+1
Ответ Skip
Прикольно... всем восьми сеянным вообще шансов нет добраться получается... )
почему? Руне проиграл Казо, а Цица Фритцу, всё возможно
+2
-1
+1
Прикольно... всем восьми сеянным вообще шансов нет добраться получается... )
+1
0
+1
Молодцы
Понторез и философ заслуженно отлетели
+1
0
+1
Ответ vitcold
Почему вообще шансов нет, обыграл бы Циципас Фрица и не проиграл бы Руне во втором круге, могли бы и все 8 в 1/4 быть)
блин, если бы, да кабы, а по факту первый случай в открытой эре когда 6 зашло... чтобы 8 зашло нужно, чтобы звёзды срослись )

теоретически понятно, что все возможно, а на практике не срастается...
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Ответ vitcold
В то время как в верхней половине женской сетки даже в 1/8 не было никого из топ-10 сеяных)
В верхней части вообще одна сеянная осталась, да и всего 4 из 8 четвертьфиналисток
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Ответ Serge Vendino
В верхней части вообще одна сеянная осталась, да и всего 4 из 8 четвертьфиналисток
Да, но я про 1/8 писал, там в верхней половине было 4 сеяных.
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И впервые в Открытой эре - это только на АО.
А так, на РГ-2012 в 1/4 играли все ТОП-6 рейтинга: Джокович, Федерер, Муррей, Тсонга, Феррер и ещё какое-то непойми кто из Испании.
+ 9й ХМДП
+12й Альмагро
тактотак)
+1
-1
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Ответ Daaannn1k
Мне, как болельщику Новака, как раз Новаче не очень впечатляет в этом году.(( А Синнер и Алькарас видно что поймали волну. Надеюсь Новак соберется как раз для Фрица и двуглавого дракона Синнер/Алькарас))
Думаю, Новаче учитывает свой возраст, и не забываем, что он раньше вроде играет с травмой, или еле выигрывает предыдущего соперника, а потом разгром на финальных стадиях)
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Ответ vitcold
Вся биг-4 в 1/4 АО была только 4 раза.
а, я как-то упустил, что речь только про Австралию
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Очень интересный факт.
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