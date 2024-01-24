Носкова о поражении от Ястремской: «Сегодня на корте я не чувствовала себя на 100% – возможно, потому что я фактически не играла в прошлом матче»

Линда Носкова прокомментировала поражение в четвертьфинале Australian Open.

Она уступила Даяне Ястремской 3:6, 4:6.

«Думаю, сегодня было очень жарко по сравнению с другими днями. Мячи летели хорошо, и она играла очень быстро.

Сегодня на корте я не чувствовала себя на 100% – возможно, потому что я фактически не играла в прошлом матче (Свитолина из-за травмы снялась после трех геймов – Sports.ru), и у меня было два выходных. Я как-то с самого начала не смогла собраться и настроиться на игру. Так что она все время лидировала и контролировала ситуацию.

Мне хотелось сыграть по-другому, но уже ничего не поделать».

Ястремская – из квалификации в 1/2 «Шлема». На Australian Open такого не было 46 лет

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