Медведев о состоянии после пятисетовика с Хуркачем: «После каждого матча одно и то же: убит, физически нет никаких сил, но есть день отдыха, работа с физио, сон»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Хуберт Хуркач Теннис

Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал Australian Open.

В 1/4 он обыграл Хуберта Хуркача 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

– Хуберт со мной всегда хорошо играет: какие-то мячи достает, свечки в линию кидает, справа забивает. Иногда я смотрю его матчи, и он проигрывает, например, 4:6, 4:6, мало что попадает, но со мной у него такого не бывает. Может, моя игра ему подходит. В четвертом сете, когда он брейканул, два раза со всей силы сыграл по линии, на стороне против ветра я пытаюсь обвести, мяч не взлетает. Тяжело.

В принципе мне себе нечего предъявить. Даже если бы я проиграл, ничего негативного не сказал бы про свою игру. Может, двойные, но они у меня какое-то время уже есть, плюс я все-таки рискую на второй подаче, подаю ее агрессивно. Конечно, лучше делать ноль двойных, но моя игра такая. Рад, что смог победить.

– Кому были адресованы поцелуи после матчбола? И вряд ли все это запрограммировано изначально?

– Не запрограммировано, но это все равно делается не прям в моменте. За один-два розыгрыша до этого ты немного думаешь, понятное дело, что не «так, так, так, что я сделаю?», иначе забудешь, как играть. Какие-то мысли мелькают, и это было адресовано команде.

Я, бывает, на них, не то чтобы ору, а выплескиваю эмоции, но тут выплеснул в хорошем ключе. С детства меня разные тренеры, потому что я был все время на негативе, учили говорить «камон» или что-то позитивное. Вот это был позитивный момент.

– 16 часов 15 минут на корте за пять матчей. Как чувствуешь себя физически, и как в связи с такой нагрузкой строится подготовка к следующему матчу?

– Больше трех часов в среднем за матч – неприятно. Готовиться буду, как всегда: легкая тренировка, максимум час, десять минут побил – пять минут попил, по центру, не бегая особо. Может, какой-нибудь один удар отработаю в конце. В основном все теннисисты так делают: день отдыха – постучать, не потерять чувство. А так после каждого матча одно и то же: убит, физически нет никаких сил, но есть день отдыха, работа с физио, сон. Скорее всего, буду готов на 100%, – рассказал Медведев корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

Что за характер у Медведева! Дважды казалось, что умирает, а итог – победа за 4 часа и 1/2 Australian Open

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12 комментариев
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Ответ Alex_V_G
Игра была хорошая, теннисисты все на корте оставили, некоторые розыгрыши прям вау. Причём от Роберта не ожидал моментами такой тонкой игры. Медведеву хорошо восстановится, все таки тяжело по матчам складывается турнир, но уже в 1.2. Для нетфликса хороший бэкстэйдж, если Зверев пройдёт дальше. Карма
Я от Роберта тоже не ждал.
Потому что его на корте не было :)
+22
0
+22
Игра была хорошая, теннисисты все на корте оставили, некоторые розыгрыши прям вау. Причём от Роберта не ожидал моментами такой тонкой игры.
Медведеву хорошо восстановится, все таки тяжело по матчам складывается турнир, но уже в 1.2.
Для нетфликса хороший бэкстэйдж, если Зверев пройдёт дальше.
Карма
+12
0
+12
побил - попил
(с))))
Вот умора! Даня скоро начнёт давать интервью стихами
))))
+10
0
+10
Даня, давай, надо ещё 2 раза побыть убитым, физически бессильным и все будет хорошо
+10
0
+10
Ответ tallmuch
Я от Роберта тоже не ждал. Потому что его на корте не было :)
Принимается))
Видимо в голове имя другого поляка из Барселоны засело)
+10
0
+10
Ляг поспи и все пройдет !
+4
0
+4
Вперед, Даня!
Если физически будешь готов, в финал есть все шансы зайти
+2
0
+2
Ответ Alex_V_G
Игра была хорошая, теннисисты все на корте оставили, некоторые розыгрыши прям вау. Причём от Роберта не ожидал моментами такой тонкой игры. Медведеву хорошо восстановится, все таки тяжело по матчам складывается турнир, но уже в 1.2. Для нетфликса хороший бэкстэйдж, если Зверев пройдёт дальше. Карма
Ну Роберт иногда вполне может тонко сыграть, и пас тонкий отдать, и защитника увести, это ещё в Мюнхене появилось, поэтому вкупе с его подачей, соперник он опаснейший для любого игрока, а для Дани ещё и в целом неудобный.
В итоге полуфинал, даже если это конечная, это хороший результат, подтверждающий топ-уровень. Правда, если туда-таки пробьётся Зверев, проигрывать совсем-совсем не хочется) А если будет как и все думают Алькарас, то поражение воспримется попроще, мне кажется, в одну калитку только не хотелось бы.
Большего просить лично я не смею, но надеюсь, конечно, на финал, опыт выноса Карлоса есть)
+1
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Ответ tallmuch
Я от Роберта тоже не ждал. Потому что его на корте не было :)
Роберт Хуркач это вторая личность Хуби, которая появляется только в матчах против Медведева. Так сказать, его криптонит
+1
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красава
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Я сразу заметил, что он уставший. Думал, что жара. А играть неудобно потому, что Хуркач в похожий теннис играет, рост тоже 2 метра
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Ответ tallmuch
Я от Роберта тоже не ждал. Потому что его на корте не было :)
Да и в теннис он не играет.
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