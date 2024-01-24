Медведев о состоянии после пятисетовика с Хуркачем: «После каждого матча одно и то же: убит, физически нет никаких сил, но есть день отдыха, работа с физио, сон»

Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал Australian Open.

В 1/4 он обыграл Хуберта Хуркача 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

– Хуберт со мной всегда хорошо играет: какие-то мячи достает, свечки в линию кидает, справа забивает. Иногда я смотрю его матчи, и он проигрывает, например, 4:6, 4:6, мало что попадает, но со мной у него такого не бывает. Может, моя игра ему подходит. В четвертом сете, когда он брейканул, два раза со всей силы сыграл по линии, на стороне против ветра я пытаюсь обвести, мяч не взлетает. Тяжело.

В принципе мне себе нечего предъявить. Даже если бы я проиграл, ничего негативного не сказал бы про свою игру. Может, двойные, но они у меня какое-то время уже есть, плюс я все-таки рискую на второй подаче, подаю ее агрессивно. Конечно, лучше делать ноль двойных, но моя игра такая. Рад, что смог победить.

– Кому были адресованы поцелуи после матчбола? И вряд ли все это запрограммировано изначально?

– Не запрограммировано, но это все равно делается не прям в моменте. За один-два розыгрыша до этого ты немного думаешь, понятное дело, что не «так, так, так, что я сделаю?», иначе забудешь, как играть. Какие-то мысли мелькают, и это было адресовано команде.

Я, бывает, на них, не то чтобы ору, а выплескиваю эмоции, но тут выплеснул в хорошем ключе. С детства меня разные тренеры, потому что я был все время на негативе, учили говорить «камон» или что-то позитивное. Вот это был позитивный момент.

– 16 часов 15 минут на корте за пять матчей. Как чувствуешь себя физически, и как в связи с такой нагрузкой строится подготовка к следующему матчу?

– Больше трех часов в среднем за матч – неприятно. Готовиться буду, как всегда: легкая тренировка, максимум час, десять минут побил – пять минут попил, по центру, не бегая особо. Может, какой-нибудь один удар отработаю в конце. В основном все теннисисты так делают: день отдыха – постучать, не потерять чувство. А так после каждого матча одно и то же: убит, физически нет никаких сил, но есть день отдыха, работа с физио, сон. Скорее всего, буду готов на 100%, – рассказал Медведев корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

Что за характер у Медведева! Дважды казалось, что умирает, а итог – победа за 4 часа и 1/2 Australian Open