Медведев после пятисетовика с Хуркачем: «Я просто уничтожен. Уже в конце второго сета у меня не то чтобы кончились силы, но было тяжело физически»

Даниил Медведев прокомментировал пятисетовую победу над Хубертом Хуркачем.

Он выиграл 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 и восьмой раз вышел в полуфинал «Большого шлема».

«Я просто уничтожен. Уже в конце второго сета у меня не то чтобы кончились силы, но было тяжело физически. Думал, что нужно как-то цепляться. Но он играл очень хорошо. В четвертом сете у меня уже не было сосредоточенности. И я просто старался выкладываться – и если бы проиграл, то проиграл бы, поехал домой.

Я рад, что смог победить. И мне очень понравился матчбол».

О том, что отказался от глубокой позиции на приеме

«На пресс-конференции меня тоже спрашивали, выхожу ли я иногда вперед на приеме – и когда я это делаю. А у Хуберта прекрасный серв-энд-воллей. И у него такая подача, что даже если я отхожу далеко, мяч все равно продолжает набирать высоту, он не опускается. Так что я подумал, что нет смысла отходить далеко.

Так что во время интервью я уже знал, что подойду поближе. Просто вам не говорил (смеется)».

О том, что начал играть серв-энд-воллей в конце

«Я думал, что я уже устал, играю против ветра. И я решил, что если завяжется розыгрыш, меня не хватит, чтобы его выиграть. И я решил, что буду играть серв-энд-воллей – а если не получится, то завтра полечу домой.

Я иногда так думаю на корте. В матче с Руусувуори после второго сета я думал: «Черт, уже 2 часа утра. Наверное, не успею на рейс в 18. Придется сказать жене, что останусь в Австралии еще на день». А неделю спустя я еще здесь», – сказал Медведев в интервью на корте Джону Макинрою.