Медведев после пятисетовика с Хуркачем: «Я просто уничтожен. Уже в конце второго сета у меня не то чтобы кончились силы, но было тяжело физически»
Даниил Медведев прокомментировал пятисетовую победу над Хубертом Хуркачем.
Он выиграл 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 и восьмой раз вышел в полуфинал «Большого шлема».
«Я просто уничтожен. Уже в конце второго сета у меня не то чтобы кончились силы, но было тяжело физически. Думал, что нужно как-то цепляться. Но он играл очень хорошо. В четвертом сете у меня уже не было сосредоточенности. И я просто старался выкладываться – и если бы проиграл, то проиграл бы, поехал домой.
Я рад, что смог победить. И мне очень понравился матчбол».
О том, что отказался от глубокой позиции на приеме
«На пресс-конференции меня тоже спрашивали, выхожу ли я иногда вперед на приеме – и когда я это делаю. А у Хуберта прекрасный серв-энд-воллей. И у него такая подача, что даже если я отхожу далеко, мяч все равно продолжает набирать высоту, он не опускается. Так что я подумал, что нет смысла отходить далеко.
Так что во время интервью я уже знал, что подойду поближе. Просто вам не говорил (смеется)».
О том, что начал играть серв-энд-воллей в конце
«Я думал, что я уже устал, играю против ветра. И я решил, что если завяжется розыгрыш, меня не хватит, чтобы его выиграть. И я решил, что буду играть серв-энд-воллей – а если не получится, то завтра полечу домой.
Я иногда так думаю на корте. В матче с Руусувуори после второго сета я думал: «Черт, уже 2 часа утра. Наверное, не успею на рейс в 18. Придется сказать жене, что останусь в Австралии еще на день». А неделю спустя я еще здесь», – сказал Медведев в интервью на корте Джону Макинрою.
Все же решение провести НГ с семьей и не ехать в Австралию на турнир в Аделаиду сказывается . Последние годы к мейджору в Австралии он подходил более свежим и в лучшей форме ( даже проигрыш в прошлом году Корде не показатель )
Сегодня бензин стал заканчиваться рано и отсюда пропала первая подача (старая болезнь Дани когда физики не хватает )
Надеюсь на пятисетовик Зверев/Алькарас чтобы хоть немного шансы уровнять
Макинрой: я знаю, что ты ходил в математическую школу, а значит должен быть хорош в геометрии. понимаешь ли ты, что принимая далеко ты вынужден больше бегать?
Медведев:
да, понимаю. я помню, когда на US Open показывали статистику пробега. Ина втором месте был вроде Алькарас и у него было, условно, 15 метров в среднем за очко. Я смотрю свой показатель - а у меня вообще 25. Но так же и у моих оппонентов. Поэтому мы оба должны много бегать. Но мне это нравится
П. С. До сих пор считаю, что если бы доигрывали в 1 день, Даны бы прошёл Хуби