Медведев после пятисетовика с Хуркачем: «Я просто уничтожен. Уже в конце второго сета у меня не то чтобы кончились силы, но было тяжело физически»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Хуберт Хуркач Теннис

Даниил Медведев прокомментировал пятисетовую победу над Хубертом Хуркачем.

Он выиграл 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 и восьмой раз вышел в полуфинал «Большого шлема».

«Я просто уничтожен. Уже в конце второго сета у меня не то чтобы кончились силы, но было тяжело физически. Думал, что нужно как-то цепляться. Но он играл очень хорошо. В четвертом сете у меня уже не было сосредоточенности. И я просто старался выкладываться – и если бы проиграл, то проиграл бы, поехал домой.

Я рад, что смог победить. И мне очень понравился матчбол».

О том, что отказался от глубокой позиции на приеме

«На пресс-конференции меня тоже спрашивали, выхожу ли я иногда вперед на приеме – и когда я это делаю. А у Хуберта прекрасный серв-энд-воллей. И у него такая подача, что даже если я отхожу далеко, мяч все равно продолжает набирать высоту, он не опускается. Так что я подумал, что нет смысла отходить далеко.

Так что во время интервью я уже знал, что подойду поближе. Просто вам не говорил (смеется)».

О том, что начал играть серв-энд-воллей в конце

«Я думал, что я уже устал, играю против ветра. И я решил, что если завяжется розыгрыш, меня не хватит, чтобы его выиграть. И я решил, что буду играть серв-энд-воллей – а если не получится, то завтра полечу домой.

Я иногда так думаю на корте. В матче с Руусувуори после второго сета я думал: «Черт, уже 2 часа утра. Наверное, не успею на рейс в 18. Придется сказать жене, что останусь в Австралии еще на день». А неделю спустя я еще здесь», – сказал Медведев в интервью на корте Джону Макинрою.

40 комментариев
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Даня, нам тоже всем понравился матчбол😄 Продолжай в том же духе!😄
+32
-2
+30
Ответ Czarn
Даня, нам тоже всем понравился матчбол😄 Продолжай в том же духе!😄
так понравился что пока мячик перелетал сетку, половина поседела
+31
-1
+30
Реально трёхжильный Даня. Только успеха в 1/2.
+20
-1
+19
Это интервью лишний раз подтверждает, насколько Даня думает на корте и анализирует ситуацию в моменте. И зная все свои слабые стороны, пытается выжать максимум. Уникальный он, конечно! Ну, а умение формулировать свои мысли и чувство юмора и самоиронии - высший класс!
+19
-1
+18
Даня конечно тяжело идет на этом турнире . Тут скорее превозмогая себя играет . Не хватает ни свежести , ни практики ( которую во время турнира набирает )
Все же решение провести НГ с семьей и не ехать в Австралию на турнир в Аделаиду сказывается . Последние годы к мейджору в Австралии он подходил более свежим и в лучшей форме ( даже проигрыш в прошлом году Корде не показатель )
Сегодня бензин стал заканчиваться рано и отсюда пропала первая подача (старая болезнь Дани когда физики не хватает )
Надеюсь на пятисетовик Зверев/Алькарас чтобы хоть немного шансы уровнять
+18
0
+18
Ответ Serge Vendino
Честно говоря, Медведев вообще не впечатляет на этом АО. Долгие тяжёлые матчи у него получаются из-за того, что сам не выдает высокий уровень и вынужден перемучивать соперников более низкого уровня. Если ничего кардинально не изменится, очень сомнительные перспективы на матч с Карлосом (скорее всего)
Класс игрока не тогда когда выигрываешь в идеальной форме,а когда выигрываешь в плохой форме.
+18
-1
+17
Ответ Serge Vendino
Честно говоря, Медведев вообще не впечатляет на этом АО. Долгие тяжёлые матчи у него получаются из-за того, что сам не выдает высокий уровень и вынужден перемучивать соперников более низкого уровня. Если ничего кардинально не изменится, очень сомнительные перспективы на матч с Карлосом (скорее всего)
Сам факт полуфинала без подготовки к турниру уже успех
+17
-1
+16
Весело Даня с Хуби на ТБШ играет - оба матча в пяти сетах
+13
0
+13
Ответ Guillermo
там ещё было что-то про геометрию и километраж, было бы интересно прочитать
не прям дословно, но:

Макинрой: я знаю, что ты ходил в математическую школу, а значит должен быть хорош в геометрии. понимаешь ли ты, что принимая далеко ты вынужден больше бегать?

Медведев:
да, понимаю. я помню, когда на US Open показывали статистику пробега. Ина втором месте был вроде Алькарас и у него было, условно, 15 метров в среднем за очко. Я смотрю свой показатель - а у меня вообще 25. Но так же и у моих оппонентов. Поэтому мы оба должны много бегать. Но мне это нравится
+12
0
+12
Ответ свободу попугаю
так понравился что пока мячик перелетал сетку, половина поседела
хорошо что я лысый,с 27 лет))
+10
0
+10
Хуркачу надо отдать должное, боролся на равных
+10
-1
+9
я думал: «Черт, уже 2 часа утра. Наверное, не успею на рейс в 18» )))
+9
-1
+8
там ещё было что-то про геометрию и километраж, было бы интересно прочитать
+8
0
+8
Хорошенько отдохни, и вперед, за титулом😉
+8
-1
+7
Ответ Кот под ногами майора
Весело Даня с Хуби на ТБШ играет - оба матча в пяти сетах
Тот матч вообще два дня играли из-за дождя.
П. С. До сих пор считаю, что если бы доигрывали в 1 день, Даны бы прошёл Хуби
+6
0
+6
Ответ romancureman
как же ты дорогой Даня будешь полуфинал играть? если во втором сете тебе хреново уже :(
так не на жаре играть будут, шансы есть
+6
0
+6
Матч Болл отчаяния) очевидно, что такие мячи - последнее к чему прибегнет Медведев, когда уже варианты кончатся) но игра у него есть сейчас, по сравнению с первыми кругами, плюс как бы не прибеднялся по физике, измором продолжает брать. Комбинация измор+проблески игры уже полуфинал дала:)
+6
0
+6
Смотреть твои матчи не менее тяжело, чем тебе играть их
+7
-1
+6
Честно говоря, Медведев вообще не впечатляет на этом АО. Долгие тяжёлые матчи у него получаются из-за того, что сам не выдает высокий уровень и вынужден перемучивать соперников более низкого уровня. Если ничего кардинально не изменится, очень сомнительные перспективы на матч с Карлосом (скорее всего)
+7
-1
+6
как же ты дорогой Даня будешь полуфинал играть? если во втором сете тебе хреново уже :(
+6
-2
+4
Даня, а может, полететь в понедельник уже?😄 Вместе с чашкой и к жене в объятья 😄
+6
-3
+3
короче полуфинал 3:0 3:1 сольет
+5
-3
+2
Ответ melmi
Даня конечно тяжело идет на этом турнире . Тут скорее превозмогая себя играет . Не хватает ни свежести , ни практики ( которую во время турнира набирает ) Все же решение провести НГ с семьей и не ехать в Австралию на турнир в Аделаиду сказывается . Последние годы к мейджору в Австралии он подходил более свежим и в лучшей форме ( даже проигрыш в прошлом году Корде не показатель ) Сегодня бензин стал заканчиваться рано и отсюда пропала первая подача (старая болезнь Дани когда физики не хватает ) Надеюсь на пятисетовик Зверев/Алькарас чтобы хоть немного шансы уровнять
С другой стороны сезон длинный,возможно это сыграет на пользу. Я к тому,что в конце прошлого он был очень уставшим.
+2
0
+2
всё преодолел, подачи, постоянные линии Хуркача
+2
0
+2
Не знаю, что должно случиться, чтобы ему хватило сил на полуфинал((
+2
0
+2
Ответ Чэзг
Хуркачу надо отдать должное, боролся на равных
Так написали как будто это ноунейм какой то. Это игрок из топ-10 уже стабильно на протяжении последних 3-4 лет, а без грунта и выше был бы))
+2
0
+2
Кстати, Хуркач не только играл в хороший теннис но и был адекватен, вполне джентльменом на корте.
+1
0
+1
Ответ melmi
Даня конечно тяжело идет на этом турнире . Тут скорее превозмогая себя играет . Не хватает ни свежести , ни практики ( которую во время турнира набирает ) Все же решение провести НГ с семьей и не ехать в Австралию на турнир в Аделаиду сказывается . Последние годы к мейджору в Австралии он подходил более свежим и в лучшей форме ( даже проигрыш в прошлом году Корде не показатель ) Сегодня бензин стал заканчиваться рано и отсюда пропала первая подача (старая болезнь Дани когда физики не хватает ) Надеюсь на пятисетовик Зверев/Алькарас чтобы хоть немного шансы уровнять
У старых картежников было правило: "Плачь больше - карта слезу любит"... Валидол на матчах Дани уже "не торкает"...
+1
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+1
Ответ Кот под ногами майора
К сожалению, история не знает сослагательного наклонения. Сегодня, когда Даня отдал четвёртый сет, прям ощущался Уимблдонский флешбэк
Да, у меня тоже было такое ощущение. Хорошо, что все обошлось :)
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Ответ Daniel
не прям дословно, но: Макинрой: я знаю, что ты ходил в математическую школу, а значит должен быть хорош в геометрии. понимаешь ли ты, что принимая далеко ты вынужден больше бегать? Медведев: да, понимаю. я помню, когда на US Open показывали статистику пробега. Ина втором месте был вроде Алькарас и у него было, условно, 15 метров в среднем за очко. Я смотрю свой показатель - а у меня вообще 25. Но так же и у моих оппонентов. Поэтому мы оба должны много бегать. Но мне это нравится
Благодарю!
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