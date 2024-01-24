Медведев восьмой раз вышел в полуфинал ТБШ. По этому показателю он обошел Сафина и стал рекордсменом среди россиян
Третья ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале Australian Open обыграл Хуберта Хуркача – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.
Медведев восьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он четырежды делал это на US Open (в 2021-м выиграл титул), дважды на Australian Open и один раз на «Уимблдоне».
Медведев обошел Марата Сафина по количеству полуфиналов на «Шлемах» и стал рекордсменом среди российских теннисистов.
Его баланс в пятисетовых матчах теперь стал 6:9.
За место в финале россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом или Александром Зверевым.
– На классе забирает Даниил!
– Ну всё, поплыл на жаре, вся игра развалилась!
– Это лучшая игра, показанная Даней на турнире!
– Безвольный дохляк! Позор туру, что такие игроки в топ-3 держатся!
– Ну, какой же Медведев гениальный теннисист!
То, чего не хватает Рублёву(((
я не смотрел этот валидольный матч
я успел на последнюю его подачу, где он элегантно укоротил и поставил точку
Вот за таких отсталых реально стыдно
- Какой же он честный и открытый! Его интервью - лучшие в туре!
Сафин:7-2
Кафельников:6-7
Давыденко:4-6
Метревели:3-5
Хачанов:2-3
Южный:2-4
Карацев:1-0
Волков:1-1
Чесноков:1-3
Андреев:0-1
Черкасов:0-3
Рублев:0-10))
Андрей, конечно, уникален. При том, что и предъявить то ему особо нечего, проигрывал более сильным игрокам..
Медведев же, прямо анти-Рублев какой-то))) Проиграл только Ципе на РГ-21, ну кто бы сомневался то, Стефан тогда даже 2-0 в финале у Новака вел...
Скорее, Медведу проще будет Джокера обыграть (так-то ему не впервой Джокера обыгрывать), чем нынешнего Грешника, показывающего пиковую форму.