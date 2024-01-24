Медведев восьмой раз вышел в полуфинал ТБШ. По этому показателю он обошел Сафина и стал рекордсменом среди россиян

Теги Марат Сафин Australian Open ATP Даниил Медведев Хуберт Хуркач Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале Australian Open обыграл Хуберта Хуркача – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Медведев восьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он четырежды делал это на US Open (в 2021-м выиграл титул), дважды на Australian Open и один раз на «Уимблдоне».

Медведев обошел Марата Сафина по количеству полуфиналов на «Шлемах» и стал рекордсменом среди российских теннисистов.

Его баланс в пятисетовых матчах теперь стал 6:9.

За место в финале россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом или Александром Зверевым.

80 комментариев
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Комментарии любого матча Медведева выглядят примерно так:
– На классе забирает Даниил!
– Ну всё, поплыл на жаре, вся игра развалилась!
– Это лучшая игра, показанная Даней на турнире!
– Безвольный дохляк! Позор туру, что такие игроки в топ-3 держатся!
– Ну, какой же Медведев гениальный теннисист!
+169
-3
+166
Даня - самое светлое пятно российского спорта в наше время
+73
0
+73
Даня красава, но Хуркач тоже молодец
+44
0
+44
Ответ Vanek1411
Комментарии любого матча Медведева выглядят примерно так: – На классе забирает Даниил! – Ну всё, поплыл на жаре, вся игра развалилась! – Это лучшая игра, показанная Даней на турнире! – Безвольный дохляк! Позор туру, что такие игроки в топ-3 держатся! – Ну, какой же Медведев гениальный теннисист!
Какой же генниальный комент!Реально так и есть) причем.что поклонники,что хейтеры так пишут) мог бы,поставил бы больше одного плюса)
+43
0
+43
Дааа, обыграть такого соперника, да ещё и в 5 сетах это не фунт изюму. Хуркещь как любой поляк или прочий чех - игрок куражный, а после того, что он начал творить в конце 4-го сета, казалось уже всё. Но в решающем 7 гейме, уже не имея право на ошибку, Медведев всё-таки показал то, что и отличает великих чемпионов от просто игроков десятки.
+20
0
+20
Ну у Медведева есть яйца...
То, чего не хватает Рублёву(((
+24
-4
+20
Ответ Мирзоанис Якубов
Даня - самое светлое пятно российского спорта в наше время
После Кучерова в хоккее
+20
-1
+19
классно матч закрыл укороченным. с Карасем конечно тяжелее еще будет.
+19
-1
+18
Ответ Dmitry Aqf
Вот почему Рублю надо бороться за топ4. По такой сетке он тоже в пф мог выйти.
С его менталкой бойца Хуберта он бы не прошёл.
+19
-3
+16
Ответ Огонь Твоей Души
Комментарий удален пользователем
Какой Новак? У него по сетке Зверев или Алькарас
+16
-1
+15
Эх, Даня. Играл сам с собой такое ощущение. На тоненького. С карасем так не получится проскочить. Красавец все равно 👍
+14
-1
+13
Ну сегодня точно молодец, но боюсь с Карасем все эти 5 сетовики вылезут боком
+13
-2
+11
Ответ Phantom3000
Эх, Даня. Играл сам с собой такое ощущение. На тоненького. С карасем так не получится проскочить. Красавец все равно 👍
а вдруг Шура пройдет
+10
0
+10
мне повезло
я не смотрел этот валидольный матч
я успел на последнюю его подачу, где он элегантно укоротил и поставил точку
+9
0
+9
Ответ Czarn
Даня, с победой! Обломали поляка😄
Нет чтобы похвалить соперника за реально достойную игру и поаплодировать и Дане, и Хуберту за шикарный матч, надо обязательно проявить свою националистскую сущность...

Вот за таких отсталых реально стыдно
+11
-2
+9
Ответ Юрий Бабкин
Не только. Медвед и физически мощнее.
Физически - совсем не факт. Но он умнее.
+9
0
+9
Даня, с победой! Обломали поляка😄
+19
-10
+9
Ответ Vanek1411
Комментарии любого матча Медведева выглядят примерно так: – На классе забирает Даниил! – Ну всё, поплыл на жаре, вся игра развалилась! – Это лучшая игра, показанная Даней на турнире! – Безвольный дохляк! Позор туру, что такие игроки в топ-3 держатся! – Ну, какой же Медведев гениальный теннисист!
- Опять психует и конфликтует с болельщиками и судьями! ему бы психолога нанять и нервы подлечить!
- Какой же он честный и открытый! Его интервью - лучшие в туре!
+8
0
+8
С победой!
+9
-1
+8
Ответ Дмитрий Воронцов
Какой Новак? У него по сетке Зверев или Алькарас
Отец это в перспективе)
+8
-1
+7
Ответ Vitalii-Just
Ну у Медведева есть яйца... То, чего не хватает Рублёву(((
Не только. Медвед и физически мощнее.
+9
-2
+7
Медведев: 8-1 в четвертьфиналах Шлемов
Сафин:7-2
Кафельников:6-7
Давыденко:4-6
Метревели:3-5
Хачанов:2-3
Южный:2-4
Карацев:1-0
Волков:1-1
Чесноков:1-3
Андреев:0-1
Черкасов:0-3
Рублев:0-10))
Андрей, конечно, уникален. При том, что и предъявить то ему особо нечего, проигрывал более сильным игрокам..
Медведев же, прямо анти-Рублев какой-то))) Проиграл только Ципе на РГ-21, ну кто бы сомневался то, Стефан тогда даже 2-0 в финале у Новака вел...
+6
0
+6
Ответ Юрий Шептухин
Если Синнер удолеет Новака , Медведев возьмёт второй хардовый ТБШ.
Да не факт. В последние 3-4 месяца Грешник играет, наверное, лучше всех в туре.
Скорее, Медведу проще будет Джокера обыграть (так-то ему не впервой Джокера обыгрывать), чем нынешнего Грешника, показывающего пиковую форму.
+6
0
+6
Может как-нибудь и на РГ в полуфинал выйдет.
+7
-1
+6
С трудовой победой!!!Да ...каждая игра Даниила валидольная.Удачи Даниил!!!
+5
0
+5
Ответ Dmitry Aqf
Вот почему Рублю надо бороться за топ4. По такой сетке он тоже в пф мог выйти.
Войдёт в топ-4 и в 1/4 ему попадётся 5 сеянный Синнер)
+5
0
+5
Ответ Vanek1411
Комментарии любого матча Медведева выглядят примерно так: – На классе забирает Даниил! – Ну всё, поплыл на жаре, вся игра развалилась! – Это лучшая игра, показанная Даней на турнире! – Безвольный дохляк! Позор туру, что такие игроки в топ-3 держатся! – Ну, какой же Медведев гениальный теннисист!
так его только так и смотреть можно )
+5
0
+5
6-9...А ведь начинал с 0-6!! Последние 9 пятисетовиков 6-3!
+5
0
+5
хейтеры, АУ!! вы где?
+6
-1
+5
Ответ Костя Кот
классно матч закрыл укороченным. с Карасем конечно тяжелее еще будет.
А там уже спокойно можно играть, терять нечего
+5
0
+5
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