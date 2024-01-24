Медведев восьмой раз вышел в полуфинал ТБШ. По этому показателю он обошел Сафина и стал рекордсменом среди россиян

Третья ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале Australian Open обыграл Хуберта Хуркача – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Медведев восьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он четырежды делал это на US Open (в 2021-м выиграл титул), дважды на Australian Open и один раз на «Уимблдоне».

Медведев обошел Марата Сафина по количеству полуфиналов на «Шлемах» и стал рекордсменом среди российских теннисистов.

Его баланс в пятисетовых матчах теперь стал 6:9.

За место в финале россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом или Александром Зверевым.