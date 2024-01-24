Медведев провел 100-й матч в карьере на ТБШ. У него 75 побед

Теги Australian Open ATP статистика Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Хуберта Хуркача – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Для россиянина это 75-я победа на турнирах «Большого шлема» (при 25 поражениях).

Также Медведев вышел в полуфинал на семи из 10 последних «Шлемов» на харде.

Что за характер у Медведева! Дважды казалось, что он умирает, а итог – победа за 4 часа и 1/2 Australian Open

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22 комментария
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Красивые цифры. Не такие красивые, как у Рублева, но тоже неплохо
+25
-4
+21
Отсортировал по проценту побед в матчах на ТБШ.
1)Медведев:________100 матчей.__75-25. 75% побед.
2)Кафельников:____135 матчей.___99-36, 73,3% побед.
3)Сафин:____________133 матча.____95-38. 71,4% побед.
4)Рублев:____________85 игр._______60-25. 70,6% побед.
5)Метревели:________76 игр._______53-23. 69,7% побед.
6)Хачанов:___________87 игр._______60-27. 69,0% побед.
7)Давыденко:_______132 матча.____82-50. 62,1% побед.
8)Южный:___________168 игр.______100-68. 59,5%
9)Волков:____________89 игр._______51-38. 57,3%
10)Чесноков:________89 игр._______50-39, 56,2%
11)Карацев:_________25 игр.________14-11. 56% побед
12)Андреев:__________68 игр._______36-32. 52,9%.
13)Ольховский:______45 игр._______21-24. 46,7%
14)Турсунов:_________84 игры._____38-46. 45,2%
15)Черкасов:_________47 игр._______21-26. 44,7%

Может кого то забыл из наших?
Ладно, Медведев - пока лучший. Рублев с Хачановым, на удивление, почти на уровне Сафина идут. Вот что значит стабильность!

Удивился. Посмотрел стату Сафина после АО-05.
26-17, 60,5 процента побед.
Т.е до АО-05(включая этот турнир) у него:69-21, 76,7 процента побед, даже лучше Медведева! Марат до 25 лет, наверное, самый лучший наш игрок...

От Давыденко большего ожидал, а он даже хуже Хачанова тут...Южный, конечно, улыбнул, наколотил побед за длинную карьеру))
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+10
АО в этом году лучше предыдущего, многие топы в нормальной форме. А кто не в оптималке, борется и всё равно проходит дальше, классный турнир.
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75% побед, неплохо
+7
0
+7
Ответ Krull
Ну нет, Сафин, конечно, классный теннисист, но Даня объективно сильнее. Вы же понимаете, что статистика бывает ой как обманчива. Сафин играл во времена весьма слабого уровня теннисистов, до большой тройки. Давайте вспомним финал АО 2002 года, который Сафин проиграл Юханссону, причём без шансов. Во-первых Даня никогда бы такое не проиграл, да ещё и в финале. Во-вторых, попадание Юханссона в финал уже удивляет самим фактом, а если ещё и посмотреть с кем он до финала играл... ни одного сильного теннисиста даже из топ-20. Представляете себе, кто тогда играл вне топ-20? Сейчас такое невозможно, всё очень плотно и конкурентно. Ну да, и после 2005 и травмы Сафин жалкое зрелище из себя представлял по большему счёту. И опять к статистике. Даня плох на грунте. Был до прошлого года. Если Париж отбросить, какая будет статистика?
У Сафина было очень много травм. Очень плохих. И они надолго выбивали его из строя.
И еще. Марат играл во времена Сампраса и Агасси.
А они разве были хуже Федерера и Надаля?
И Джокович только появился на теннисном небосклоне. Помню его матч с Сафиным в 2005 году на АО.
Полюбуйтесь на счет 6-0, 6-1, 6-2 в пользу Сафина.
Так что про большую тройку не надо!
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+2
Ответ Йенс Мустерманн
В сезоне по покрытиям на шлемах 2 : 1 : 1 У него по карьере получается 2: 0,5 : 0,25. Игрок одного покрытия.
Хард: 29 и 26(по 7 участий). 3.7 - 4.1 победы в среднем.
Трава:13(5 участий) 2.6
Грунт: 7(7 участий) 1.0
Получается, примерно так: 3,9 : 2,6 : 1,0.
Вот так правильно. 3 Шлема из 4 полет нормальный, хотя Уим все же послабее будет. Но, не надо забывать, что Даниил всего 5 раз играл на траве против 7 участий на грунте и на каждом хардовом Шлеме. Сыграл бы 7 раз на траве, было бы на Уиме уже около 20 побед...
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+2
Ответ Йенс Мустерманн
55 к 20 - игрок одного покрытия.
На Уиме процент побед тоже неплохой. 72,2 процента. 13-5. На 3-х Шлемах из 4 полет нормальный. РГ - да, беда)))
+2
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Ответ Йенс Мустерманн
Сколько у него побед из этих 75 за пределами харда? Чуть больше 10? ))
20
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+2
Ответ Krull
Ну нет, Сафин, конечно, классный теннисист, но Даня объективно сильнее. Вы же понимаете, что статистика бывает ой как обманчива. Сафин играл во времена весьма слабого уровня теннисистов, до большой тройки. Давайте вспомним финал АО 2002 года, который Сафин проиграл Юханссону, причём без шансов. Во-первых Даня никогда бы такое не проиграл, да ещё и в финале. Во-вторых, попадание Юханссона в финал уже удивляет самим фактом, а если ещё и посмотреть с кем он до финала играл... ни одного сильного теннисиста даже из топ-20. Представляете себе, кто тогда играл вне топ-20? Сейчас такое невозможно, всё очень плотно и конкурентно. Ну да, и после 2005 и травмы Сафин жалкое зрелище из себя представлял по большему счёту. И опять к статистике. Даня плох на грунте. Был до прошлого года. Если Париж отбросить, какая будет статистика?
Медведев.
АО:_________26-7, 78,8 процента побед.
РГ:_________ 7-7, 50 процентов побед.
УИМ:_______13-5, 72,2 процента побед.
ЮСО:_______29-6, 82,9 процента побед.

Хард:_______55-13, 80,9 процент побед.

Хард+УИМ__68-18, 79,1 процент побед.

Да, РГ все портит)))))))))))
+2
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Южный(100)
АО - 20.
РГ - 22.
УИМ - 32.
ЮСО-26.

Кафельников(99)
АО - 28.
РГ - 31.
УИМ - 16.
ЮСО-24.

Сафин(95)
АО - 31
РГ - 26
УИМ - 16
ЮСО-22

Давыденко(82):
АО - 23
РГ - 26
УИМ - 7
ЮСО-26

Медведев(75):
АО - 26
РГ - 7
УИМ - 13
ЮСО-29

Рублев(60)
АО - 20.
РГ - 10.
УИМ - 9.
ЮСО-21.

Хачанов(60)
АО - 18.
РГ - 21.
УИМ - 11.
ЮСО-10.

Лидеры по числу победных матчей на Шлемах:
АО: Сафин-31
РГ: Кафельников -31
УИМ: Южный - 32. Неожиданно, правда?)))
ЮСО: Медведев -29
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Ответ Антон Тимофеев
Отсортировал по проценту побед в матчах на ТБШ. 1)Медведев:________100 матчей.__75-25. 75% побед. 2)Кафельников:____135 матчей.___99-36, 73,3% побед. 3)Сафин:____________133 матча.____95-38. 71,4% побед. 4)Рублев:____________85 игр._______60-25. 70,6% побед. 5)Метревели:________76 игр._______53-23. 69,7% побед. 6)Хачанов:___________87 игр._______60-27. 69,0% побед. 7)Давыденко:_______132 матча.____82-50. 62,1% побед. 8)Южный:___________168 игр.______100-68. 59,5% 9)Волков:____________89 игр._______51-38. 57,3% 10)Чесноков:________89 игр._______50-39, 56,2% 11)Карацев:_________25 игр.________14-11. 56% побед 12)Андреев:__________68 игр._______36-32. 52,9%. 13)Ольховский:______45 игр._______21-24. 46,7% 14)Турсунов:_________84 игры._____38-46. 45,2% 15)Черкасов:_________47 игр._______21-26. 44,7% Может кого то забыл из наших? Ладно, Медведев - пока лучший. Рублев с Хачановым, на удивление, почти на уровне Сафина идут. Вот что значит стабильность! Удивился. Посмотрел стату Сафина после АО-05. 26-17, 60,5 процента побед. Т.е до АО-05(включая этот турнир) у него:69-21, 76,7 процента побед, даже лучше Медведева! Марат до 25 лет, наверное, самый лучший наш игрок... От Давыденко большего ожидал, а он даже хуже Хачанова тут...Южный, конечно, улыбнул, наколотил побед за длинную карьеру))
Котов, Сафиулин, Богомолов-мл, Донской, Кравчук, Габашвили, Шевченко, у Ватутина есть один матч, Мутэ проиграл на РГ. Андрюха Кузнецов опять же тот же третий-четвёртый круг имеет на АО, с Нисикори рубился как-то
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Ответ STB
Котов, Сафиулин, Богомолов-мл, Донской, Кравчук, Габашвили, Шевченко, у Ватутина есть один матч, Мутэ проиграл на РГ. Андрюха Кузнецов опять же тот же третий-четвёртый круг имеет на АО, с Нисикори рубился как-то
Котов, Сафиуллин,Шевченко...у этих парней совсем мало матчей на Шлемах. Я Карацева то с 25 матчами не хотел включать, думал, вообще, отсечку на 50 матчах сделать.
Габашвили,Донской,Богомолов..может этих и посмотрю, спасибо. Но, они, вроде тоже немного сыграли.
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Медведев.
АО:_________26-7, 78,8 процента побед.
РГ:_________ 7-7, 50 процентов побед.
УИМ:_______13-5, 72,2 процента побед.
ЮСО:_______29-6, 82,9 процента побед.

Хард:_______55-13, 80,9 процент побед.

На Уиме тоже все не так уж плохо))
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Ответ Галина Воробьёва
статист
Люблю я это дело, ага))
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Ответ Антон Тимофеев
Отсортировал по проценту побед в матчах на ТБШ. 1)Медведев:________100 матчей.__75-25. 75% побед. 2)Кафельников:____135 матчей.___99-36, 73,3% побед. 3)Сафин:____________133 матча.____95-38. 71,4% побед. 4)Рублев:____________85 игр._______60-25. 70,6% побед. 5)Метревели:________76 игр._______53-23. 69,7% побед. 6)Хачанов:___________87 игр._______60-27. 69,0% побед. 7)Давыденко:_______132 матча.____82-50. 62,1% побед. 8)Южный:___________168 игр.______100-68. 59,5% 9)Волков:____________89 игр._______51-38. 57,3% 10)Чесноков:________89 игр._______50-39, 56,2% 11)Карацев:_________25 игр.________14-11. 56% побед 12)Андреев:__________68 игр._______36-32. 52,9%. 13)Ольховский:______45 игр._______21-24. 46,7% 14)Турсунов:_________84 игры._____38-46. 45,2% 15)Черкасов:_________47 игр._______21-26. 44,7% Может кого то забыл из наших? Ладно, Медведев - пока лучший. Рублев с Хачановым, на удивление, почти на уровне Сафина идут. Вот что значит стабильность! Удивился. Посмотрел стату Сафина после АО-05. 26-17, 60,5 процента побед. Т.е до АО-05(включая этот турнир) у него:69-21, 76,7 процента побед, даже лучше Медведева! Марат до 25 лет, наверное, самый лучший наш игрок... От Давыденко большего ожидал, а он даже хуже Хачанова тут...Южный, конечно, улыбнул, наколотил побед за длинную карьеру))
Ну нет, Сафин, конечно, классный теннисист, но Даня объективно сильнее. Вы же понимаете, что статистика бывает ой как обманчива. Сафин играл во времена весьма слабого уровня теннисистов, до большой тройки. Давайте вспомним финал АО 2002 года, который Сафин проиграл Юханссону, причём без шансов. Во-первых Даня никогда бы такое не проиграл, да ещё и в финале. Во-вторых, попадание Юханссона в финал уже удивляет самим фактом, а если ещё и посмотреть с кем он до финала играл... ни одного сильного теннисиста даже из топ-20. Представляете себе, кто тогда играл вне топ-20? Сейчас такое невозможно, всё очень плотно и конкурентно. Ну да, и после 2005 и травмы Сафин жалкое зрелище из себя представлял по большему счёту. И опять к статистике. Даня плох на грунте. Был до прошлого года. Если Париж отбросить, какая будет статистика?
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Ответ Krull
Ну нет, Сафин, конечно, классный теннисист, но Даня объективно сильнее. Вы же понимаете, что статистика бывает ой как обманчива. Сафин играл во времена весьма слабого уровня теннисистов, до большой тройки. Давайте вспомним финал АО 2002 года, который Сафин проиграл Юханссону, причём без шансов. Во-первых Даня никогда бы такое не проиграл, да ещё и в финале. Во-вторых, попадание Юханссона в финал уже удивляет самим фактом, а если ещё и посмотреть с кем он до финала играл... ни одного сильного теннисиста даже из топ-20. Представляете себе, кто тогда играл вне топ-20? Сейчас такое невозможно, всё очень плотно и конкурентно. Ну да, и после 2005 и травмы Сафин жалкое зрелище из себя представлял по большему счёту. И опять к статистике. Даня плох на грунте. Был до прошлого года. Если Париж отбросить, какая будет статистика?
Ну сам посмотрел, 68 побед в 86 матчах. 79%-выше только небо, как говорится.
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Ответ Людмила Б.
У Сафина было очень много травм. Очень плохих. И они надолго выбивали его из строя. И еще. Марат играл во времена Сампраса и Агасси. А они разве были хуже Федерера и Надаля? И Джокович только появился на теннисном небосклоне. Помню его матч с Сафиным в 2005 году на АО. Полюбуйтесь на счет 6-0, 6-1, 6-2 в пользу Сафина. Так что про большую тройку не надо!
Сафин играл во времена предпенсии двух вышеуказанных господ, им было за 30 обоим. В те времена это уже пенсия. У Агасси травм не было? Сампрас и Агасси, конечно, игроки очень хорошие, но сравнить их с большой тройкой? Ладно с тройкой, с Надалем и Джоковичем, а именно им Даня проиграл свои финалы. Вы серьёзно??? Ещё раз, Марат отличный игрок, мне лично очень нравился, и талант у него огромный был, но Даня на ступень выше по уровню игры. И ментальной силе тоже. Скажем так, Марата сложно назвать ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ спортсменом, если понимаете о чем я.
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Ответ Антон Тимофеев
На Уиме процент побед тоже неплохой. 72,2 процента. 13-5. На 3-х Шлемах из 4 полет нормальный. РГ - да, беда)))
В сезоне по покрытиям на шлемах 2 : 1 : 1
У него по карьере получается 2: 0,5 : 0,25.
Игрок одного покрытия.
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С - Стабильность
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