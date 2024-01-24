Медведев провел 100-й матч в карьере на ТБШ. У него 75 побед
Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Хуберта Хуркача – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.
Для россиянина это 75-я победа на турнирах «Большого шлема» (при 25 поражениях).
Также Медведев вышел в полуфинал на семи из 10 последних «Шлемов» на харде.
Что за характер у Медведева! Дважды казалось, что он умирает, а итог – победа за 4 часа и 1/2 Australian Open
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1)Медведев:________100 матчей.__75-25. 75% побед.
2)Кафельников:____135 матчей.___99-36, 73,3% побед.
3)Сафин:____________133 матча.____95-38. 71,4% побед.
4)Рублев:____________85 игр._______60-25. 70,6% побед.
5)Метревели:________76 игр._______53-23. 69,7% побед.
6)Хачанов:___________87 игр._______60-27. 69,0% побед.
7)Давыденко:_______132 матча.____82-50. 62,1% побед.
8)Южный:___________168 игр.______100-68. 59,5%
9)Волков:____________89 игр._______51-38. 57,3%
10)Чесноков:________89 игр._______50-39, 56,2%
11)Карацев:_________25 игр.________14-11. 56% побед
12)Андреев:__________68 игр._______36-32. 52,9%.
13)Ольховский:______45 игр._______21-24. 46,7%
14)Турсунов:_________84 игры._____38-46. 45,2%
15)Черкасов:_________47 игр._______21-26. 44,7%
Может кого то забыл из наших?
Ладно, Медведев - пока лучший. Рублев с Хачановым, на удивление, почти на уровне Сафина идут. Вот что значит стабильность!
Удивился. Посмотрел стату Сафина после АО-05.
26-17, 60,5 процента побед.
Т.е до АО-05(включая этот турнир) у него:69-21, 76,7 процента побед, даже лучше Медведева! Марат до 25 лет, наверное, самый лучший наш игрок...
От Давыденко большего ожидал, а он даже хуже Хачанова тут...Южный, конечно, улыбнул, наколотил побед за длинную карьеру))
И еще. Марат играл во времена Сампраса и Агасси.
А они разве были хуже Федерера и Надаля?
И Джокович только появился на теннисном небосклоне. Помню его матч с Сафиным в 2005 году на АО.
Полюбуйтесь на счет 6-0, 6-1, 6-2 в пользу Сафина.
Так что про большую тройку не надо!
Трава:13(5 участий) 2.6
Грунт: 7(7 участий) 1.0
Получается, примерно так: 3,9 : 2,6 : 1,0.
Вот так правильно. 3 Шлема из 4 полет нормальный, хотя Уим все же послабее будет. Но, не надо забывать, что Даниил всего 5 раз играл на траве против 7 участий на грунте и на каждом хардовом Шлеме. Сыграл бы 7 раз на траве, было бы на Уиме уже около 20 побед...
АО:_________26-7, 78,8 процента побед.
РГ:_________ 7-7, 50 процентов побед.
УИМ:_______13-5, 72,2 процента побед.
ЮСО:_______29-6, 82,9 процента побед.
Хард:_______55-13, 80,9 процент побед.
Хард+УИМ__68-18, 79,1 процент побед.
Да, РГ все портит)))))))))))
АО - 20.
РГ - 22.
УИМ - 32.
ЮСО-26.
Кафельников(99)
АО - 28.
РГ - 31.
УИМ - 16.
ЮСО-24.
Сафин(95)
АО - 31
РГ - 26
УИМ - 16
ЮСО-22
Давыденко(82):
АО - 23
РГ - 26
УИМ - 7
ЮСО-26
Медведев(75):
АО - 26
РГ - 7
УИМ - 13
ЮСО-29
Рублев(60)
АО - 20.
РГ - 10.
УИМ - 9.
ЮСО-21.
Хачанов(60)
АО - 18.
РГ - 21.
УИМ - 11.
ЮСО-10.
Лидеры по числу победных матчей на Шлемах:
АО: Сафин-31
РГ: Кафельников -31
УИМ: Южный - 32. Неожиданно, правда?)))
ЮСО: Медведев -29
Габашвили,Донской,Богомолов..может этих и посмотрю, спасибо. Но, они, вроде тоже немного сыграли.
АО:_________26-7, 78,8 процента побед.
РГ:_________ 7-7, 50 процентов побед.
УИМ:_______13-5, 72,2 процента побед.
ЮСО:_______29-6, 82,9 процента побед.
Хард:_______55-13, 80,9 процент побед.
На Уиме тоже все не так уж плохо))
У него по карьере получается 2: 0,5 : 0,25.
Игрок одного покрытия.