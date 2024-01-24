Медведев провел 100-й матч в карьере на ТБШ. У него 75 побед

Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Хуберта Хуркача – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Для россиянина это 75-я победа на турнирах «Большого шлема» (при 25 поражениях).

Также Медведев вышел в полуфинал на семи из 10 последних «Шлемов» на харде.

Что за характер у Медведева! Дважды казалось, что он умирает, а итог – победа за 4 часа и 1/2 Australian Open

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