Калинская — Циньвэнь Чжэн: прогноз на матч Australian Open 2024

Последний четвертьфинальный поединок в женской сетке одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии проведут россиянка Анна Калинская и Циньвэнь Чжэн из Китая. Матч состоится 24 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena и начнется не ранее 11:15 по московскому времени.

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Australian Open: Анна Калинская — Циньвэнь Чжэн прямая трансляция матча 24.01.2024

Анна Калинская

Из всех участниц четвертьфинала Анна Калинская могла бы занимать самое низкое место в рейтинге, если бы не украинка Даяна Ястремская, та в конце первой сотни, а россиянка 75-я. Причем Анна была одной из пятнадцати россиянок, которые начинали турнир в основной сетке. Кто бы мог тогда подумать, что именно она станет той, кто пробьется в восьмерку сильнейших. К этому успеху Калинская шла очень долго. В юниорах она подавала большие надежды. Была победительницей Открытого чемпионата Австралии 2016 года, выходила в финал Roland Garros, но во взрослом теннисе пришлось гораздо труднее. На счету Анны пока нет ни одной победы на турнирах WTA, более того, она только в 2022 году смогла впервые выйти в четвертьфинал уровня WTA, семь раз она выигрывала турниры уровня ITF.

Ни разу на турнирах Большого шлема Калинская не могла пройти дальше второго круга. К тому же ее мучили травмы. Нынешний Открытый чемпионат Австралии стал для нее первым после продолжительного лечения. Но тут мы смогли увидеть лучшую игру Анны. Справедливости ради, нужно сказать, что с сеткой ей во многом повезло. В первом матче она выиграла у квалифаера Кэти Волынец из США, причем матч состял из трех сетов. Дальше было несколько проще против Аранты Рус из Нидерландов, победа в двух партиях. В третьем круге досталась американка Слоун Стивенс, которая до этого выиграла у Дарьи Касаткиной. Первый сет Калинская проиграла на тай-брейке, зато выиграла два последующих. Матч четвертого круга для Калинской пока получился самым простым, Жасмин Паолини смогла взять у Анны только шесть геймов.

Циньвэнь Чжэн

У Циньвэнь Чжэн тоже самым легким пока получился поединок четвертого круга против француженки Осиан Доден. Первый сет китаянка выиграла под ноль, а во втором отдала только три гейма. Так получилось, что в верхней сетке Чжэн является самой сильной теннисисткой, входящей в двадцатку сильнейших рейтинга. Кажется, путь к финалу открыт, но уже первый матч против Анны Калинской обещает стать очень сложным. Пока у китаянки трудные матчи чередуются с простыми. В первом круге ей противостояла американка Элни Крюгер, в ней пришлось играть три сета. Далее с Кэти Болтер из Великобритании все сложилось куда проще — 6 : 3, 6 : 3. Самым трудным стал поединок третьего круга против соотечественницы Яфань Ван. Он получился очень затяжным. Спортсменки довели дело до чемпионского тай-брейка, где сказался опыт Чжэн.

На данный момент она сильнейшая теннисистка в Китае. На ее счету три победы на турнирах WTA, один из которых был 125-тысячником и восемь побед на турнирах ITF. Чжэн прекрасно знает, что такое четвертьфинал турнира Большого шлема, в прошлом году она играла на этой стадии на Открытом чемпионате США, получается, что в восьмерку сильнейших она попала на втором ТБШ подряд. Прошлый сезон стал самым успешным в карьере теннисистки. Она выиграла турниры в Палермо и у себя на родине в Чжэнчжоу. В Чжухае Циньвэнь Чжэн дошла до финала, где уступила бразильянке Беатрис Хаддад Майе. Теперь находится в двух шагах от самого громкого успеха в карьере.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

Ранее теннисистки встречались лишь однажды на хардовом турнире в Гвадалахаре. В первом раунде верх взяла россиянка в трех сетах.

21.02.2022. Анна Калинская 2 : 1 Циньвэнь Чжэн

Прогноз

Калинская находится в очень хорошей форме. Многие считали, что она не пройдет Жасмин Паолини, но у Анны было подавляющее преимущество. В каждом матче она отлично подает — более семидесяти процентов попадания первой подачей. Если такой уровень сохранится и в матче с китаянкой, то у Анны будет заметное преимущество. Напротив, у Циньвэнь Чжэн на турнире много двойных ошибок, а это сразу очки в пользу соперницы. Если она перестанет ошибаться, то откроет себе путь в финал.

В любом случае Чжэн остается фавориткой в матче против Калинской, но практически все шли фаворитами в матчах с россиянкой, а она в восьмерке сильнейших. Букмекеры отдают небольшое преимущество китаянке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,52, на победу Калинской коэффициент 2,55. Если болеете за Анну, то можете рискнуть. При том уровне тенниса, который она показывает в Мельбурне, победа над Чжэн вполне возможна.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024