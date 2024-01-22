Australian Open: Анна Калинская — Циньвэнь Чжэн прямая трансляция матча 24.01.2024

В восьмерку сильнейших теннисисток на Открытом чемпионате Австралии смогла пробиться лишь одна россиянка. Анна Калинская за выход в полуфинал будет играть с китаянкой Циньвэнь Чжэн. Матч состоится 24 января и начнется не ранее 11:15 по московскому времени.

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Калинская — Циньвэнь Чжэн: прогноз на матч Australian Open 2024

Спортсменки определят четвертую участницу полуфиналов на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

За Анну Калинскую можно порадоваться. Она только-только восстановилась после травмы, никто не предполагал, что теннисистка сможет пройти сколько-нибудь раундов, но она уже в четвертьфинале. Причем демонстрирует теннис очень высокого уровня. По окончанию турнира она точно уже окажется в топ-50, а то и выше, если сможет выйти в полуфинал. До сих пор лучшим достижением Анны на турнирах Большого шлема были выходы во второй круг US Open. У нее семь побед на турнирах ITF, а на турнирах WTA она не побеждала ни разу. Самым сложным пока для нее получился матч третьего круга против американки Слоун Стивенс. Первый сет Анна проиграла на тай-брейке, но не рассыпалась и закрыла матч, отдав сопернице только шесть геймов. В четвертом круге Калинская переиграла итальянку Жасмин Паолини и тоже очень уверенно — 6 : 4, 6 : 2.

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После того, как в верхней сетке женского одиночного турнира прекратили борьбу все теннисистки из первой десятки WTA, Циньвэнь Чжэн осталась самой рейтинговой. Сегодня она занимает 15-ю строчку и имеет очень хорошие шансы на выход в финал. Правда, сама Чжэн руку к вылету сильнейших не приложила. Пока для нее самым сложным матчем оказалась встреча против соотечественницы Яфань Ван, в которой пришлось играть чемпионский тай-брейк. Поединок четвертого круга с француженкой Осиан Доден, напротив, оказался самым легким. Первый сет китаянка взяла под ноль, а во втором отдала только три гейма. Сейчас Циньвэнь Чжэн показывает лучший теннис в своей карьере. Во второй половине прошлого сезона она выиграла два первых для себя турнира WTA и продолжает в том же духе. Осталось только исключить большое количество двойных ошибок.

Ранее соперницы играли всего один раз на турнире в Гвадалахаре в 2022 году. Матч проходил на харде, и Калинская взяла верх в трех сетах. Сейчас букмекеры отдают преимущество ее сопернице. Winline предлагает на победу Циньвэнь Чжэн коэффициент 1,52, выигрыш Калинской оценивается коэффициентом 2,55.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024