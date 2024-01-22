Носкова — Ястремская: прогноз на матч Australian Open 2024

Женский турнир на Открытом чемпионате Австралии в этом году богат на сюрпризы, но тем интереснее наблюдать за поединками. В четвертьфинале встретятся чешская теннисистка Линда Носкова и украинка Даяна Ястремская. Матч состоится 24 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena и начнется в 04:00 по московскому времени.

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Australian Open: Линда Носкова — Даяна Ястремская прямая трансляция матча 24.01.2024

Линда Носкова

До старта турнира вряд ли кто-то мог представить, что в восьмерку сильнейших в женской сетке попадут две чешские теннисистки и две украинские. Но каждая из них заслужила это право в борьбе с сильными соперницами. Линда Носкова остается пока автором главной сенсации, она смогла выиграть в третьем круге у первой ракетки мира Иги Швентек. Причем верхняя часть сетки была прорежена таким образом, что к четвертьфиналу в ней не осталось ни одной теннисистки из первой десятки мирового рейтинга. Более того, каждая из участниц матчей во вторую неделю турнира ни разу не добиралась до четвертьфинала большого шлема. Линда Носкова в прошлом году вообще не пробилась в основную сетку Australian Open, а тут такой успех. На ее счету до сих пор было шесть титулов ITF, в прошлом году она добилась высшей позиции в рейтинге, вошла в сорок лучших.

Сейчас Линда замыкает первую сотню, но точно поднимется выше по окончанию Открытого чемпионата Австралии. Насколько, зависит и от предстоящего поединка. Впечатлила Носкова уже в первом круге, когда встречалась с сеяной соотечественницей Мари Бузковой и выиграла уверенно в двух сетах. Дальше был сложный поединок с обладательницей уайлд-кард американкой Маккартни Кесслер, о которой мы наверняка не раз еще услышим. Линда выиграла в трех сетах. Дальше был эпичный поединок с Игой Швентек, где чешка проиграла первый сет, но перевернула ход матча и выиграла две последующих партии. В третьем круге Носкова играла с Элиной Свитолиной, но матч продолжался около двадцати минут. У украинки начались проблемы с поясницей, и она снялась с турнира.

Даяна Ястремская

Зато теперь есть возможность сыграть с другой украинкой. Даяна Ястремская в отличие от всех других участниц четвертьфинальных поединков в Мельбурне уже играет третью неделю подряд. Начинала 93-я ракетка мира с квалификации, где пришлось сыграть три очень сложных трехсетовых поединка. Но, попав в основную сетку, создалось впечатление, что Даяна сбросила с себя какой-то тяжелый груз и начала играть вдохновенно, будто вовсе не думая о результате. В первом круге ее соперницей стала другая чешская теннисистка действующая чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова. Удивила не столько сама победа, сколько счет в пользу украинки, которая отдала сопернице всего три гейма. Чуть лучше получилось против Даяны у француженки Варвары Грачевой, она выиграла пять геймов.

В третьем круге Ястремская встретилась с американкой Эммой Наварро. Картина могла быть такой же, но Даяна отдала сопернице один сет. Все эти результаты впечатляли, но на сенсацию все равно не тянули. В четвертом круге путь украинки по сетке должен был завершиться, поскольку ей противостояла двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко. Пусть белорусская теннисистка брала титулы в Австралии уже больше десяти лет назад, тем не менее на кортах Мельбурн-парка она всегда показывает сильную игру. Хорошо она играла и в этот раз, но и тут у Ястремской нашлись силы. Первый сет она выиграла на затяжном тай-брейке, а во втором взяла подачу соперницы и довела дело до победы. Сейчас ей предстоит сыграть уже восьмой матч в Мельбурне.

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Личные встречи

Ранее соперницы друг с другом ни на одном теннисном турнире не встречались, предстоящий матч станет первым.

Прогноз

Практически в каждом своем матче Ястремская является андердогом и стабильно опровергает прогнозы. Обе спортсменки выглядят на турнире очень убедительно. Но козырем Линды Носковой является победа над первой ракеткой мира. До этой встречи Ига Швентек не проигрывала 18 матчей подряд, а последняя неудача у нее была в сентябре 2023 года. Даяна выиграла у Азаренко, но при всем уважении к белорусской спортсменки сейчас ей далеко до уровня Швентек. К тому же Ястремская на пути к четвертьфиналу затратила очень много сил. Она сама призналась, что после матча с Викторией еле стояла на ногах.

В отличие от Ястремской Носкова четвертый раунд вообще пропустила. Три гейма против Свитолиной выглядели как тренировка в боевых условиях. Другой вопрос, не выбил ли ее из ритма четырехдневный простой. Если поединок затянется, то шансы чешской теннисистки на победу возрастут. Букмекеры и без того на ее стороне. Winline предлагает на победу Линды Носковой коэффициент 1,47, успех Даяны Ястремской оценивается коэффициентом 2,70.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024