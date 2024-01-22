Australian Open: Линда Носкова — Даяна Ястремская прямая трансляция матча 24.01.2024

Очередной день Открытого чемпионата Австралии по теннису откроют своим поединком чешская спортсменка Линда Носкова и Даяна Ястремская из Украины. Матч состоится 24 января и пройдет в рамках четвертьфинала, начало в 04:00 по московскому времени.

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Носкова — Ястремская: прогноз на матч Australian Open 2024

Теннисистки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Никто не мог предположить до старта Australian Open 2024, что в восьмерке сильнейших встретятся 50-я и 93-я ракетки мира. Линда Носкова ранее вообще дальше второго раунда на турнирах Большого шлема не проходила, да и во взрослом теннисе она начала играть совсем недавно, спортсменке пока только 19 лет, и она наряду с Коко Гауфф самая юная участница четвертьфинальных поединков. Именно Линда стала автором самой громкой сенсации турнира, выиграв в третьем круге у первой ракетки мира Иги Швентек. В четвертом круге чешке немного повезло, поскольку Элина Свитолина снялась с соревнований. Теперь осталось сделать всего два шага к финалу, а там можно стать автором еще одной сенсации. После Иги Швентек ни одна соперница уже не страшна.

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Даяне Ястремской тоже все равно с кем играть. Сначала ей удалось преодолеть квалификационный барьер, где она провела три трехсетовых поединка. Теперь предстоит пятый матч в основной сетке. Вообще, для победы на любом турнире Большого шлема нужно выиграть семь матчей, для Даяны эта задача усложняется. Интересно, что за три поединка квалификации украинка сыграла почти такое же количество сетов, что и в основной сетке, где уступила лишь в одной партии американке Эмме Наварро. Уже в первом круге Ястремская в двух сетах выбила из турнира седьмую сеяную Маркету Вондроушову, а в последнем матче взяла верх над Викторией Азаренко, которая ранее дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии. Так что для Даяны в Мельбурне тоже нет авторитетов, и шансы хотя бы на полуфинал довольно хорошие.

Ранее соперницы друг с другом не играли. У Линды Носковой осталось больше сил, поскольку она провела только три полных поединка в отличие от семи, в которых играла Даяна. Фактор усталости может сказаться. Букмекеры отдают небольшое преимущество чешской теннисистке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,47, успех Ястремской оценивается коэффициентом 2,70.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024