Australian Open: Александр Зверев — Карлос Алькарас прямая трансляция матча 24.01.2024

Последними борьбу за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии начнут шестая ракетка мира Александр Зверев из Германии и испанец Карлос Алькарас, который занимает вторую строчку рейтинга. Матч состоится 24 января и начнется не ранее 12:30 по московскому времени.

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Зверев — Алькарас: прогноз на матч Australian Open 2024

Теннисисты будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

После сложной травмы, которую Александр Зверев получил в полуфинале Roland Garros в 2022 году, он смог оправиться только через полгода. Вся половина прошлого сезона у него ушла на адаптацию и возвращение, но во Франции Зверев смог повторить свой успех, а дальше постепенно стали улучшаться и результаты. Отлично он начал и нынешний сезон, когда в составе своей сборной смог выиграть командный турнир United Cup. Однако матчи на Australian Open пока вызывают противоречивое впечатление об игре немецкого теннисиста. Он уже дважды успел сыграть со своими соперниками пять сетов, причем оба таких поединка против Лукаша Кляйна из Словакии и Кэмерона Норри из Великобритании заканчивались на чемпионских тай-брейках. В матче с Карлосом Алькарасом любая расслабленность или потеря концентрации грозит поражением.

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Испанец пока показывает самую стабильную игру на Открытом чемпионате Австралии. Турнир для него первый в карьере, у него есть желание оставить о себе не только хорошее впечатление, но и выиграть. Пока никто из соперников не смог создать трудности второй ракетки мира. Разве что в матче второго круга против итальянца Лоренцо Сонего приходилось играть если не на сто процентов своих возможностей, то хотя бы на восемьдесят. Но и в этом случае Алькарас смог выиграть в четырех сетах с двумя так-брейками. Карлос всего третий сезон выступает во взрослом теннисе, но за это время смог выиграть Открытый чемпионат США и Уимблдон. Мечтает он и о победе в Австралии, но и Зверев мечтает не меньше. У немецкого теннисиста вообще нет титулов на мэйджорах.

Немногие в туре могут похвастаться преимуществом в матчах против Алькараса. Спортсмены ранее играли друг с другом семь раз, на счету Зверева четыре победы, причем три раза он выиграл на харде. Выиграл Александр и последний матч на итоговом турнире в ноябре прошлого года. Winline предлагает на победу Зверева коэффициент 4,39, выигрыш Алькараса оценивается коэффициентом — 1,21.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024