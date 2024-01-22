Зверев — Алькарас: прогноз на матч Australian Open 2024

В заключительном поединке четвертьфиналов мужского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся шестая и вторая ракетки мира. Александру Звереву из Германии будет противостоять испанец Карлос Алькарас. Матч состоится 24 января на стадионе Rod Laver Arena и начнется не ранее 12:30 по московскому времени.

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Australian Open: Александр Зверев — Карлос Алькарас прямая трансляция матча 24.01.2024

Александр Зверев

Немецкий теннисист предаствляет поколение Медведева-Циципаса, которое практически лишено побед на турнирах Большого шлема из-за доминирования Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, а теперь еще и Карлоса Алькараса. Все подступы к трофеям были перекрыты. Александр в 2020 году добирался до финала Открытого чемпионата США, где уступил Доминику Тиму из Австрии. Тогда был как раз отличный шанс выиграть, поскольку Федерер и Надаль турнир пропускали, а Новак Джокович был дисквалифицирован в матче четвертого круга. Было у Зверева и три полуфинала на Roland Garros, да и на кортах Мельбурн-парка он тоже играл в полуфинале в том самом 2020 году. Однако Australian Open это вотчина Новака Джоковича и встреча с ним может случиться только в финале.

До него нужно еще добраться. Путь у немецкого теннисиста пока получается тернистым. В первом круге он встретил упорное сопротивление со стороны соотечественника Доминика Кепфера, но выиграл в четырех партиях. Во втором матче против словака Лукаша Кляйна все могло закончится уже в четвертом сете на тай-брейке. Соперник вел по сетам 2 – 1, но Зверев сначала отыгрался, а затем выиграл еще и на чемпионском тай-брейке. То же самое случилось в матче четвертого круга, где соперником немецкого теннисиста был Кэмерон Норри из Великобритании. Правда, тут уже сам Александр вел по сетам 2 – 1, но упустил преимущество. Получается, что пока только один поединок Зверева уложился в три сета, где он встречался с американцем Алексом Микельсеном, но и там не обошлось без тай-брейка.

Карлос Алькарас

Испанец остается пока самым стабильным теннисистом на Открытом чемпионате Австралии. Об Алькарасе заговорили еще в 2022 году, когда он за один сезон ворвался в элиту, да еще смог выиграть US Open. В Мельбурн в прошлом году он не поехал из-за травмы, но смог победить на Уимблдоне и дойти до полуфинала Roland Garros. Получается, что нынешний Australian Open первый в его карьере. У него поначалу было не так много матчей на центральном корте, но что поделать, пусть у Карлоса есть титулы, но пока он все равно новичок в Мельбурне. Вряд ли это его сколько-нибудь смущало, тем более со своими соперниками он расправлялся очень легко. Лишь итальянец Лоренцо Сонего оказал серьезное сопротивление, когда пришлось играть четыре сета с двумя тай-брейками.

До этого в первом круге француз Ришар Гаске боролся только в первой партии, которая завершилась на тай-брейке. В двух последующих Алькарас отдал только три гейма. В третьем круге его соперником был китайский теннисист Шан Цзюньчэн. Два сета закончились с одинаковым счетом 6 : 1 в пользу испанца, а в начале третьего его соперник снялся. Зато произошло одно знаменательное событие. Впервые на турнирах Большого шлема Карлос играл против соперника моложе себя. В четвертом круге Миомир Кецманович из Сербии боролся в первых двух партиях, но Алькарас брал по гейму на подаче соперника. Видимо, Миомир отчаялся и третий сет проиграл всухую. Из всех участников четвертьфиналов поход второй ракетки мира за трофеем пока получается самым легким.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

Соперники играли друг с другом семь раз. Три поединка проходили на грунтовом покрытии и четыре на харде. Общий перевес на стороне Зверева 4 – 3, при этом на грунте по победам ведет Алькарас 2 – 1, а на харде преимущество у немецкого теннисиста 3 – 1. Выиграл Зверев и несколько месяцев назад на итоговом турнире. Представляем результаты последних пяти матчей по сетам.

13.11.2023. Александр Зверев 2 : 1 Карлос Алькарас

06.09.2023. Александр Зверев 0 : 3 Карлос Алькарас

02.05.2023. Александр Зверев 0 : 2 Карлос Алькарас

31.05.2022. Александр Зверев 3 : 1 Карлос Алькарас

08.05.2022. Александр Зверев 0 : 2 Карлос Алькарас

Прогноз

Очевидно, что сил у Карлоса Алькараса к четвертьфиналу осталось гораздо больше. Понятно, что двух дней отдыха должно хватить Звереву для восстановления, но будет очень сложно, если поединок затянется. Алькарас пока не встречался с теннисистами из первой десятки мирового рейтинга, и для него матч будет первой серьезной проверкой и своеобразным тестом на возможность выиграть турнир. Статистика не в пользу Александра. Он проиграл восемь из предыдущих десяти встреч с топ-10 на предыдущих турнирах Большого шлема.

В свою очередь. Карлос Алькарас идет с серией из четырех побед подряд на четвертьфиналах мэйджоров. Он умеет подстраиваться под игру любого соперника. Для победы Звереву нужно показать свой максимум, которого пока замечено не было. Букмекеры на стороне испанца. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,21, успех Александра оценивается коэффициентом 4,39.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024