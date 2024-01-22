Хуркач — Медведев: прогноз на матч Australian Open 2024

Второй день четвертьфиналов в мужском одиночном турнире Открытого чемпионата Австралии по теннису откроют Хуберт Хуркач из Польши и россиянин Даниил Медведев. Матч состоится 24 января на стадионе Rod Laver Arena и начнется не ранее 05:30 по московскому времени.

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Australian Open: Хуберт Хуркач — Даниил Медведев прямая трансляция матча 24.01.2024

Хуберт Хуркач

Польский теннисист Хуберт Хуркач впервые вышел в четвертьфинал Australian Open, но это не самое большое его достижение на турнирах Большого шлема. Поляк в 2021 году играл в полуфинале Уимблдона, где в четырех сетах уступил итальянскому теннисисту Маттео Берреттини. В том же году Хуберт впервые оказался в десятке сильнейших теннисистов мира. В течение всей карьеры он смог выиграть семь турниров АТР в одиночном разряде, все его знают в качестве обладателя одной из самых мощных подач в туре. Многие свои победы Хуркач одержал именно благодаря ей. В конце прошлого сезона польский теннисист вновь смог попасть в топ-10, а в новогодние праздники в составе сборной Польши играл в финале United Cup, где пришлось уступить команде Германии.

Очевидно, что Хуберт набрал отличную форму к Australian Open 2024. Уже в прошлом году он остановился в шаге от четвертьфинала турнира в Австралии, когда проиграл американцу Себастьяну Корде. На этот раз свой путь он начал с матча против австралийского квалифаера Омара Джесики и смог выиграть в трех сетах при одном тай-брейке. Во втором круге предстоял поединок против еще одного победителя квалификации Якуба Меньшика из Чехии. Тут пришлось гораздо сложнее. У Якуба подача тоже очень сильная, пришлось играть все пять сетов. Дальше на пути Хуберта были исключительно французы. С Уго Эмбером матч продолжался четыре сета, и три сета Хуркач сыграл в четвертом круге против открытия нынешнего турнира Артура Казо. Но в первых двух партиях пришлось играть тай-брейки.

Даниил Медведев

Российский теннисист один из самых неординарных представителей мужского тура. Своим поведением на корте он, порой, может вызывать огромное недовольство публики, которая после матче начинает его обожать и чуть ли не каждую фразу в интервью встречать аплодисментами. Все благодаря умению четко донести свою позицию и объяснить действия как на корте, так и вне его. После поединка третьего круга Даниил рассказывал, удается ли ему выспаться, когда в семье есть маленький ребенок, а после победы над португальцем Нуну Боржесом в четвертом круге подробно объяснил, что заставил его играть так глубоко на задней линии. Конечно, такое вдохновение приходит только после победных матчей, а их у него на Открытом чемпионате Австралии уже немало.

Даниил может удивить и со знаком минус, как это произошло в прошлом сезоне на турнире Roland Garros, где он в первом круге проиграл бразильцу Тиаго Сейботу Уайлду. Нынешний Australian Open стал первым турниром Медведева в сезоне и в первых двух поединках он заставил понервничать своих поклонников. Если в матче с французом Теренсом Атманом он уступил первый сет, и соперник впоследствии снялся, то в поединке второго круга против финна Эмиля Руусувуори все висело на волоске. Спортсменам пришлось провести на корте более четырех часов и закончить игру в утром по местному времени. Даниил совершил камбэк, проигрывая 0 – 2 по сетам. Были опасения, останутся ли у россиянина силы на дальнейшие матчи, но результат очевиден, он в четвертьфинале.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

Результаты личных встреч настораживают. Ранее теннисисты играли друг с другом пять раз и на счету Хуберта три победы, причем выиграл он в двух последних поединках кряду. Другое дело, что две победы у поляка на траве, а на харде преимущество у Медведева 2 – 1. Представляем результаты этих поединков по сетам.

19.06.2022. Хуберт Хуркач 2 : 0 Даниил Медведев

31.03.2022. Хуберт Хуркач 2 : 0 Даниил Медведев

14.11.2021. Хуберт Хуркач 1 : 2 Даниил Медведев

13.08.2021. Хуберт Хуркач 1 : 2 Даниил Медведев

16.07.2021. Хуберт Хуркач 3 : 2 Даниил Медведев

Прогноз

Пока оба теннисиста не производят большого впечатления своей игрой. И у Хуберта, и у Медведева случались провалы и проигранные сеты. У каждого из них лишь один матч заканчивался в трех партиях, у каждого во втором круге были пятисетовики. Поляк мучился в предыдущем поединке против Артура Казо, у Медведева в матче с Нуну Боржесом был необъяснимый третий сет, когда он вел с брейком, но в итоге уступил. На стороне россиянина опыт игры в решающих поединках, где он побеждал.

Хуркач уже показал свой лучший результат на турнире Большого шлема в Австралии, но теперь наверняка будет стремиться к большему. Выиграет тот, кто будет меньше ошибаться. Точно можно сказать, что матч не ограничится только тремя сетами. Букмекеры отдают небольшое преимущество россиянину. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,42, победа Хуркача оценивается коэффициентом 3,01. Хороший коэффициент и на тотал больше по геймам 37,5 — 1,39.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024