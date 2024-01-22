Australian Open: Хуберт Хуркач — Даниил Медведев прямая трансляция матча 24.01.2024

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся теннисисты из топ-10 мирового рейтинга россиянин Даниил Медведев и Хуберт Хуркач из Польши. Матч состоится 24 января, начало не ранее 05:30 по московскому времени.

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Хуркач — Медведев: прогноз на матч Australian Open 2024

Спортсмены будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Хуберт Хуркач всегда считался и считается теннисистом высокого уровня. Он впервые заставил говорить о себе в 2021 году, когда вышел в полуфинал Уимблдона. Тогда же он впервые оказался в первой десятке теннисистов мирового рейтинга. Но тот полуфинал так и остался с тех пор лучшим достижением поляка. На US Open дальше второго круга он никогда не проходил, на Roland Garros и Australian Open добирался до четвертого круга. Так что нынешний турнир он уже может занести себе в актив. Пока игра поляка оставляет противоречивое впечатление. Во втором круге у него были большие проблемы в матче против Якуба Меньшика из Чехии, где все решилось только в пятом сете. В четвертом круге с Артуром Казо из Франции, хоть и удалось все решить в трех партиях, но две из них завершились на тай-брейке.

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То же самое можно сказать и об игре Даниила Медведева. У него были свои пять сетов во втором круге, да еще какие. Матч против Эмиля Руусувуори выдался самым продолжительным на Australian Open 2024. Более того, после двух сетов россиянин проигрывал 0 – 2, пришлось совершать камбэк, который раньше ему в карьере удавался только два раза. В итоге поединок завершился утром по времени Мельбурна, и возникли серьезные опасения, останутся ли у Даниила силы. Они остались, он в трех партиях выиграл у канадца Феликса Оже-Альяссима, а затем у португальца Нуну Боржеса, где вновь не обошлось без провалов. В третьей партии Медведев в какой-то момент будто остановился. Пришлось играть четвертый сет.

Хуркач и Медведев ранее играли друг с другом пять раз. Поляк выиграл в трех случаях, причем дважды на травяном покрытии, где с его убойной подачей справиться очень сложно. Но на харде преимущество у россиянина по матчам 2 – 1. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,39, коэффициент на победу Хуркача — 3,01.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024