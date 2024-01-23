Джокович о жаре в 1/4 финала против Фрица: «Конечно, горжусь тем, что преодолел такие испытания, но никакого удовольствия этот матч не принес»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, как справлялся с жарой в четвертьфинале Australian Open.

Он за 3 часа 45 минут обыграл Тэйлора Фрица – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3.

– Вы клали на голову полотенца и пакеты со льдом. Что-нибудь из этого помогало?

– Я старался делать все возможное за очень короткое время на переходах. Но, мне кажется, мы оба почувствовали влияние жары. Когда играешь на харде, покрытие поглощает тепло. Так что у нас внизу, наверное, даже жарче, чем на трибунах. И, конечно, мы бегаем.

Трудно снизить пульс и контролировать дыхание. Нагрузка очень сильная. Высокий уровень тенниса и интенсивная игра требуют больших усилий, и ты тратишь много энергии, а времени на восстановление мало.

Да, лед, пакеты со льдом на голове и по всему телу – это один из способов попытаться снизить температуру, немного охладиться, потому что ты словно заперт в этой жаре, снаружи и внутри, особенно сегодня (улыбается).

– Вам удается получать удовольствие от таких матчей или это тяжелая работа, а удовольствие приносит удовлетворение от победы?

– Сразу после матча я сказал об этом команде. Сказал, что не получил никакого удовольствия.

Конечно, я горжусь тем, что преодолел такие испытания и препятствия, и, конечно, я рад победе, но никакого удовольствия этот матч не принес. Это были настоящие мучения, много мучений во всех аспектах.

Бывают такие дни, когда нужно просто смириться с обстоятельствами и постараться извлечь из них максимум пользы.

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11 комментариев
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Полагаю, что с Синнером Новак будет играть вечером
Нет, это первый полуфинал, так что днем будет. Другое дело что в пятницу жары как сегодня не будет
+4
0
+4
Преодолевателович😂
+2
-1
+1
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Кмк, здесь вывеска Джокович-Синнер посерьезнее будет вывески Медведев/Хуркач-Зверев/Алькарас
При чем здесь вывеска, если традиционно те у кого на день больше отдыха начинают первым запуском.
+1
0
+1
Ответ Радость Ди Мария
Тайли продолжает вредить Императору. Запихал спецом ветерана в жару, думал, что молодой Фриц задавит. У него и физия неприятная https://www.tennis.com.au/wp-content/uploads/2017/03/Craig.jpg
Мышь (рыса)
+1
0
+1
Ответ alex savca
Мышь (рыса)
Да, что-то крысиное. В армии мы давили крыс кирзачами. Неприятное животное, но умное.
+1
0
+1
Тайли продолжает вредить Императору. Запихал спецом ветерана в жару, думал, что молодой Фриц задавит.
У него и физия неприятная https://www.tennis.com.au/wp-content/uploads/2017/03/Craig.jpg
0
0
0
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Полагаю, что с Синнером Новак будет играть вечером
Да не факт.
0
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Ответ Tarkovski
Нет, это первый полуфинал, так что днем будет. Другое дело что в пятницу жары как сегодня не будет
Кмк, здесь вывеска Джокович-Синнер посерьезнее будет вывески Медведев/Хуркач-Зверев/Алькарас
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Кмк, здесь вывеска Джокович-Синнер посерьезнее будет вывески Медведев/Хуркач-Зверев/Алькарас
Пожалуй.
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Ответ sedric
При чем здесь вывеска, если традиционно те у кого на день больше отдыха начинают первым запуском.
поглядим
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