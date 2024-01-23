Джокович о жаре в 1/4 финала против Фрица: «Конечно, горжусь тем, что преодолел такие испытания, но никакого удовольствия этот матч не принес»

Новак Джокович рассказал, как справлялся с жарой в четвертьфинале Australian Open.

Он за 3 часа 45 минут обыграл Тэйлора Фрица – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3.

– Вы клали на голову полотенца и пакеты со льдом. Что-нибудь из этого помогало?

– Я старался делать все возможное за очень короткое время на переходах. Но, мне кажется, мы оба почувствовали влияние жары. Когда играешь на харде, покрытие поглощает тепло. Так что у нас внизу, наверное, даже жарче, чем на трибунах. И, конечно, мы бегаем.

Трудно снизить пульс и контролировать дыхание. Нагрузка очень сильная. Высокий уровень тенниса и интенсивная игра требуют больших усилий, и ты тратишь много энергии, а времени на восстановление мало.

Да, лед, пакеты со льдом на голове и по всему телу – это один из способов попытаться снизить температуру, немного охладиться, потому что ты словно заперт в этой жаре, снаружи и внутри, особенно сегодня (улыбается).

– Вам удается получать удовольствие от таких матчей или это тяжелая работа, а удовольствие приносит удовлетворение от победы?

– Сразу после матча я сказал об этом команде. Сказал, что не получил никакого удовольствия.

Конечно, я горжусь тем, что преодолел такие испытания и препятствия, и, конечно, я рад победе, но никакого удовольствия этот матч не принес. Это были настоящие мучения, много мучений во всех аспектах.

Бывают такие дни, когда нужно просто смириться с обстоятельствами и постараться извлечь из них максимум пользы.