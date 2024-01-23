Джокович о победе над Фрицем: «В первых двух сетах я настрадался. Он душил меня с задней линии»

Новак Джокович прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем в 1/4 Australian Open.

Он выиграл 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3 и вышел в 48-й в полуфинал турнира «Большого шлема». После матча он дал интервью на корте Нику Кириосу

– Ты нацеливаешься на 11-й титул. Что тобою движет?

– В первых сетах я настрадался. Он показывал очень качественный теннис, хорошо подавал, держался близко к линии, душил меня с задней линии. В большинстве розыгрышей у него была инициатива.

Пока солнце светило, было очень жарко. Выматывающий матч – и физически, и эмоционально. Нужно поаплодировать Фрицу за его выступление сегодня и за весь турнир. Он потрясающе играл.

– Ты не реализовал первые 15 брейк-пойнтов – впервые в карьере. Как тебе удавалось снова и снова оправляться?

– Было ощущение, что я с тобой играю. Мы знаем, что у Тэйлора уже очень давно одна из лучших подач в мире. И я знаю, какую угрозу он представляет, когда подает на таком уровне.

Реализация брейк-пойнтов была очень плохой – по итогу, по-моему, 4 из 21. Но мне удалось сделать брейки в самые важные моменты – в третьем и четвертом сетах.

Где-то в середине третьего сета я прибавил. Подавал очень здорово – кажется, сделал больше эйсов, чем он. И это удивительно, но очень мне помогло.

– В следующем матче у тебя Янник Синнер или Андрей Рублев. Что думаешь?

– Будет другая игра. Они оба в отличной форме. Я смотрел матч Рублева с де Минауром – пять сетов, очень скоростные и выматывающие размены. Оба показывали невероятный теннис.

Синнер, наверное, показывает лучший теннис в жизни. У нас были очень упорные матчи в конце прошлого сезона. Я всегда жду от него высокого уровня.

А пока давай возьмем попкорн и насладимся их игрой.

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