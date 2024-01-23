Джокович о победе над Фрицем: «В первых двух сетах я настрадался. Он душил меня с задней линии»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Ник Кириос Тэйлор Фриц Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем в 1/4 Australian Open.

Он выиграл 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3 и вышел в 48-й в полуфинал турнира «Большого шлема». После матча он дал интервью на корте Нику Кириосу

– Ты нацеливаешься на 11-й титул. Что тобою движет?

– В первых сетах я настрадался. Он показывал очень качественный теннис, хорошо подавал, держался близко к линии, душил меня с задней линии. В большинстве розыгрышей у него была инициатива.

Пока солнце светило, было очень жарко. Выматывающий матч – и физически, и эмоционально. Нужно поаплодировать Фрицу за его выступление сегодня и за весь турнир. Он потрясающе играл.

– Ты не реализовал первые 15 брейк-пойнтов – впервые в карьере. Как тебе удавалось снова и снова оправляться?

– Было ощущение, что я с тобой играю. Мы знаем, что у Тэйлора уже очень давно одна из лучших подач в мире. И я знаю, какую угрозу он представляет, когда подает на таком уровне.

Реализация брейк-пойнтов была очень плохой – по итогу, по-моему, 4 из 21. Но мне удалось сделать брейки в самые важные моменты – в третьем и четвертом сетах.

Где-то в середине третьего сета я прибавил. Подавал очень здорово – кажется, сделал больше эйсов, чем он. И это удивительно, но очень мне помогло.

– В следующем матче у тебя Янник Синнер или Андрей Рублев. Что думаешь?

– Будет другая игра. Они оба в отличной форме. Я смотрел матч Рублева с де Минауром – пять сетов, очень скоростные и выматывающие размены. Оба показывали невероятный теннис.

Синнер, наверное, показывает лучший теннис в жизни. У нас были очень упорные матчи в конце прошлого сезона. Я всегда жду от него высокого уровня.

А пока давай возьмем попкорн и насладимся их игрой.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ожидание: завершивший карьеру Джокович вручает кубок АО Кирьосу.
Реальность: переставший играть Кирьос берет послематчевое интервью на АО у Джоковича.
+36
-2
+34
Упорный матч, но класс был выше у Новака😄 Как говорится, сначала Ноле забирает вашу голову, потом ваши ноги, а потом и матч😄😄😄 Доказано неоднократно😉
+23
-2
+21
Джокович поражает своим спокойствием-он словно знает,что рано или поздно соперник начнёт ошибаться и проиграет,как бы хорошо он не играл отдельные отрезки матча.
+10
0
+10
Новак, страдание и труд всё перетрут😉 И Фрица, и Ника😄😄😄
+9
-1
+8
Ну и помер к середине третьего часа игры. Величайший же только разгоняться начинает в это время.
+7
0
+7
"Уж мы их душили-душили, душили-душили.."но нет)
+3
0
+3
Менталка и умение терпеть - лучше всех сейчас в мире у Ноле.. Это признак Величия и Гениальности.. С этим не рождаются.. Это рождают в себе..
+3
0
+3
Ответ Omniscius
Ожидание: завершивший карьеру Джокович вручает кубок АО Кирьосу. Реальность: переставший играть Кирьос берет послематчевое интервью на АО у Джоковича.
Киргиз совсем-совсем перестал играть или на Уимбе выступит?
+3
0
+3
Комментарий удален модератором
Вот почитаешь послематчевые интервью Джоковича и Медведева - так две умирающие развалины... Но как то умудряются проходить в решающие стадии
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий