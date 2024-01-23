Джокович на этом Australian Open провел на корте 15 часов и 9 минут. Для выхода в полуфинал ему понадобилось больше всего времени, чем когда-либо до этого

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович за 3 часа 45 минут обыграл Тэйлора Фрица в четвертьфинале Australian Open – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3.

Серб на этом турнире провел на корте 15 часов и 9 минут. Он побил свой же рекорд по времени, проведенному корте за первые пять матчей на Australian Open. Предыдущий был установлен в 2021 году – 14 часов и 52 минуты.

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14 комментариев
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Молодой сербский сокол становится зрелым, выходит на пик своих физических возможностей.
+20
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+20
Одним словом - мастер!
+11
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+11
Ответ Nottingham Forest
Комментарий скрыт
Как там великий Фриц затащил очередной матч против императора?
+9
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+9
Ну значит полуфинал и финал будут быстрые, как на прошлом Итоговом)
+9
-1
+8
17 минут на пять матчей - в рамках погрешности
+6
0
+6
Возраст сказывается. Природу не удается обмануть даже Императору. Соперникам, правда, легче не стало и не станет.
+5
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+5
Ответ Nottingham Forest
Комментарий удален пользователем
Во как
Величайший Синнер напрягся
+4
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+4
Ответ Syndycate
Ну хоть не в жопе ковыряет как Надаль)
Он не ковыряет а получает удовольствие
+1
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Ответ Gsp555
Возраст сказывается. Природу не удается обмануть даже Императору. Соперникам, правда, легче не стало и не станет.
Будет чаще к сетке ходить. Продолжает прокачивать скил.
+1
0
+1
Хейтера выглядят очень жалко.
0
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Ответ zzzeeerrrooo
Как там великий Фриц затащил очередной матч против императора?
Комментарий удален пользователем
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