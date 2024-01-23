Джокович на этом Australian Open провел на корте 15 часов и 9 минут. Для выхода в полуфинал ему понадобилось больше всего времени, чем когда-либо до этого

Новак Джокович за 3 часа 45 минут обыграл Тэйлора Фрица в четвертьфинале Australian Open – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3.

Серб на этом турнире провел на корте 15 часов и 9 минут. Он побил свой же рекорд по времени, проведенному корте за первые пять матчей на Australian Open. Предыдущий был установлен в 2021 году – 14 часов и 52 минуты.