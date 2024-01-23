Фриц о поражении от Джоковича: «Тяжело, когда ни одно очко не дается легко»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Новака Джоковича на Australian Open.

Он уступил в четвертьфинале 6:7(3), 6:4, 3:6, 2:6.

– Первые два сета были физически выматывающими, я провел их на очень высоком уровне. За 2,5 часа мы отыграли только два сета. Мне надо научиться так играть на протяжении пяти часов.

– Насколько сложно выигрывать у Новака очки, геймы и тем более сеты и матчи? Могли бы вы это описать? Играть с ним сложнее, чем против кого-либо?

– Один из самых важных моментов – Новак настолько быстрый, что редко промахивается. Он вынуждает тебя работать, наносить качественные удары, чтобы брать очки. Просто так он ничего не отдает. В том числе и поэтому первые два сета были такими долгими. Он ни разу не ошибался на моей второй подаче. Просто никогда. Даже если вторая подача стабильно идет 160-170 км/ч, он все равно съест ее на задней линии.

Тяжело, когда ни одно очко не дается легко.

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10 комментариев
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Тяжело, когда не легко.
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+14
и первую подачу так же принимает))) 😁😁😁
+10
0
+10
"Тяжело, когда не легко"
+10
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+10
А то он не знал, предыдущие проигранные 8 матчей, ничему не научили, получи 9-0 личку, впрочем Монфис тоже до сих пор не понимает что делать😀💪‼️
+7
0
+7
Ответ Павел Баранов
Тяжело, когда не легко.
блин, не успел)
+5
0
+5
Кого должен был обыграть, всех обыграл. Ещё и бонусом Стёпку Циципаса.
Проиграл Величайшему, но матч был классный.👍
Отличный турнир, Тейлор!
+5
-1
+4
Борьба завершилась в третьем сете, Фриц поборолся и нос повесил.
+1
0
+1
Ну а ты как думал, и это еще была у Новака реализация бп 0 из 15 в первых двух сетах, очередной клиент Императора.
+2
-1
+1
Тяжело, когда не дается очко)
+2
-1
+1
Тяжело, когда план на игру только в том, чтобы бить. Без тактики.
Тяжело бить, когда техника не отточена.
Печально, но факт, Фриц сегодня не был конкурентом. В ключевые моменты он сдавался.
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