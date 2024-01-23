Фриц о поражении от Джоковича: «Тяжело, когда ни одно очко не дается легко»

Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Новака Джоковича на Australian Open.

Он уступил в четвертьфинале 6:7(3), 6:4, 3:6, 2:6.

– Первые два сета были физически выматывающими, я провел их на очень высоком уровне. За 2,5 часа мы отыграли только два сета. Мне надо научиться так играть на протяжении пяти часов.

– Насколько сложно выигрывать у Новака очки, геймы и тем более сеты и матчи? Могли бы вы это описать? Играть с ним сложнее, чем против кого-либо?

– Один из самых важных моментов – Новак настолько быстрый, что редко промахивается. Он вынуждает тебя работать, наносить качественные удары, чтобы брать очки. Просто так он ничего не отдает. В том числе и поэтому первые два сета были такими долгими. Он ни разу не ошибался на моей второй подаче. Просто никогда. Даже если вторая подача стабильно идет 160-170 км/ч, он все равно съест ее на задней линии.

Тяжело, когда ни одно очко не дается легко.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open