Джокович на просьбу Кириоса показать ему дерево, которое он обнимает в Ботаническом саду: «Надо повисеть на нем вниз головой 33 минуты и 3 секунды. И тогда ты выиграешь «Шлем»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Ник Кириос Теннис

Новак Джокович рассказал о медитациях около дерева в Ботаническом саду Мельбурна.

Вопрос о дереве ему задал Ник Кириос в интервью на корте.

– Я знаю, что в Ботаническом саду есть дерево, которое ты обнимаешь? Можешь его показать? Потому что мне нужно выздороветь. И мне надоело, что ты постоянно выигрываешь на этом корте. Я хочу вернуться и один раз тебя обыграть. Где дерево?

– Я тебе покажу. Только никому не говори – это секрет.

И там тебе будет нужно снять обувь, забраться на вершину дерева. И повисеть вниз головой 33 минуты и 3 секунды. И тогда ты выиграешь «Шлем», – сказал Джокович после выхода в полуфинал Australian Open.

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15 комментариев
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Приколист, однако😄
+22
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+21
прекрасно
+8
0
+8
А почему 33 минуты?
Столько Шлемов Новак собирается взять? Или столько АОшных ....
Ну ок, пусть так и будет!
Айде Nо1е, айде!
+12
-4
+8
Молоток,Джок))))
+6
0
+6
я покажу тебе, потом, если захочешь
+6
0
+6
Хахахахазахаха!!!!
+6
-1
+5
Виват Император Новак Первый (второго не будет).
Идемо.
+5
0
+5
Хошь-потрогай. Только осторожно, он в мозолях. (с)
+4
0
+4
Хорошее чувство юмора у Новака)
+3
0
+3
Думаю Нику никакое дерево уже не поможет пока не выгонит тараканов из головы, тогда может маленький шансик появится🤷‍♀️‼️
+2
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+2
Насчет дерева
https://www.youtube.com/watch?v=scYROBeqaFw
+4
-3
+1
Для одного шлема хватит и ветки
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