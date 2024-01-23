Джокович на просьбу Кириоса показать ему дерево, которое он обнимает в Ботаническом саду: «Надо повисеть на нем вниз головой 33 минуты и 3 секунды. И тогда ты выиграешь «Шлем»

Новак Джокович рассказал о медитациях около дерева в Ботаническом саду Мельбурна.

Вопрос о дереве ему задал Ник Кириос в интервью на корте.

– Я знаю, что в Ботаническом саду есть дерево, которое ты обнимаешь? Можешь его показать? Потому что мне нужно выздороветь. И мне надоело, что ты постоянно выигрываешь на этом корте. Я хочу вернуться и один раз тебя обыграть. Где дерево?

– Я тебе покажу. Только никому не говори – это секрет.

И там тебе будет нужно снять обувь, забраться на вершину дерева. И повисеть вниз головой 33 минуты и 3 секунды. И тогда ты выиграешь «Шлем», – сказал Джокович после выхода в полуфинал Australian Open.

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