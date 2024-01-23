Джокович 48-й раз вышел в полуфинал ТБШ и обновил свой же рекорд

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Тэйлор Фриц Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Тэйлора Фрица в четвертьфинале Australian Open – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3.

Серб 48-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Он обновил свой же рекорд по этому показателю.

На Australian Open Джокович 11-й раз вошел в четверку лучших.

За место в финале он поборется с Андреем Рублевым или Янником Синнером.

27 комментариев
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Впечатляет конверсия, забрать 24 чашки (а может быть, вскоре и 25) с 48 полуфиналов это просто невероятно. Думаю, следующий значимый рекорд будет 100 побед на каждом шлеме, ну а там можно и на общее количество титулов Коннорса замахнуться
+24
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+24
Новак, с победой!😄 Фриц оказался крепким орешком, но Джокер и его перемолол! 😄 Удачи в полуфинале, Император!
+16
-3
+13
У Новака что ни победа, то очередной рекорд! Уникальный спортсмен!😄
+16
-4
+12
Ответ vvvp13
Впечатляет конверсия, забрать 24 чашки (а может быть, вскоре и 25) с 48 полуфиналов это просто невероятно. Думаю, следующий значимый рекорд будет 100 побед на каждом шлеме, ну а там можно и на общее количество титулов Коннорса замахнуться
При этом у Надаля и Сампраса конверсия ещё лучше: у Рафы 38 полуфиналов и 22 титула (57.9%), а у Пита 23 полуфинала и 14 титулов (60.9%).
+11
0
+11
Ответ as009595@icloud.com
Удача против Синнера нужна будет, по игре Новак явно проигрывает
Синнер разваливается под давлением
Новак перекроет ему кислород
С физухой тоже проблемы есть у итальянца
+11
-2
+9
На траве ждём 50-й
+10
-1
+9
Новака с победой, в полуфинале будет сложно, но Ноле может!!!!!
+8
0
+8
Император идёт за золотым календарным всем!!! А может и передумает, решив подарить шлем какому-нибудь медведеву или алькарасу в очередной раз и покошмарить тур ещё четыре года. Кто знает...
+7
0
+7
Счёт по БП и игре на 6-2 6-2 6-2, везения было мало, надеюсь копится на финальные стадии
+7
0
+7
Непобедимого Ноле с Победой! И оператор есть император,
+7
0
+7
Умоляю 🙏, плиз, только не говорите Йенсычу !
+6
-1
+5
Ответ as009595@icloud.com
Синнер может развалиться только в финале, под давлением Карлоса великого
А как же УИМ где он вёл 2-0 ?
+4
0
+4
Рубля все массово списали. Удиви всех, Андрей.
+3
0
+3
Ноле с очередным своим рекордом и ждём новых. Удачи !
+1
0
+1
не хватило Фрица на весь матч
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
Синнер разваливается под давлением Новак перекроет ему кислород С физухой тоже проблемы есть у итальянца
Последнее время Синнер под давление лучший игрок в мире, физика, возможно, но до этого надо доиграть
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
А как же УИМ где он вёл 2-0 ?
то другое - вамосная классика
пхх))))
+1
0
+1
Ответ as009595@icloud.com
Ну тогда он был зеленее травы на уиме, с тех пор повзрослел
Из Синнера лепят того кем он не является
У него самого 1-4 на шлемах в 1/4
Сырой он еще
+1
0
+1
Ответ as009595@icloud.com
Ну надо же из кого то лепить против Карлоса великого, иначе наступит коллапс, тот будет каждый год календарные шлемы брать
Карлос к концу года проседает, какие календарные 🤣
+1
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Ответ as009595@icloud.com
Ну он молод, заматереет, помню Новак тоже проседал, на итоговых из группы не выходил, даже последнее место занимал
Стиль игры не тот
+1
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В этом году похоже за 50 полуфиналов перевалит) Такое ощущение, что ещё на пару тройку лет здоровья хватит.
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Ответ zzzeeerrrooo
Карлос к концу года проседает, какие календарные 🤣
Ну он молод, заматереет, помню Новак тоже проседал, на итоговых из группы не выходил, даже последнее место занимал
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Ответ Валерий Козлов
Умоляю 🙏, плиз, только не говорите Йенсычу !
Йенс уже давно утверждает что Джокович возьмёт🏆, хотя мечтает, чтобы этого не случилось, даже немного жалко этого противоречивого🤷‍♀️😀
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