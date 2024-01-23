Джокович 48-й раз вышел в полуфинал ТБШ и обновил свой же рекорд
Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Тэйлора Фрица в четвертьфинале Australian Open – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3.
Серб 48-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Он обновил свой же рекорд по этому показателю.
На Australian Open Джокович 11-й раз вошел в четверку лучших.
За место в финале он поборется с Андреем Рублевым или Янником Синнером.
Новак перекроет ему кислород
С физухой тоже проблемы есть у итальянца
пхх))))
У него самого 1-4 на шлемах в 1/4
Сырой он еще