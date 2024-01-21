Крейчикова — Соболенко: прогноз на матч Australian Open 2024

Теги Australian Open Барбора Крейчикова Арина Соболенко Теннис

Во втором четвертьфинальном матче дня в женской сетке одиночного турнира на Открытом чемпионате Австралии встретятся чешская теннисистка Барбора Крейчикова и вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. Матч состоится 23 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena и начнется не ранее 11:00 по московскому времени.

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Australian Open: Барбора Крейчикова — Арина Соболенко прямая трансляция матча 23.01.2024

Барбора Крейчикова

 

Если в верхней половине сетки женского турнира Australian Open 2024 все перевернулось с ног на голову, все претендентки на победу проиграли и вынуждены были зачехлить ракетки, то внизу все более или менее логично. Можно сказать, что и здесь турнир не досчитался Онс Жабер и Марию Саккари, но на месте Арина Соболенко, да и Барбора Крейчикова вполне заслуженно во второй раз в карьере вошла в число восьми сильнейших теннисисток на Открытом чемпионате Австралии. Ее сомнению не подлежат. Она уже выигрывала турнир Большого шлема, в 2021 году первенствовала на Roland Garros, добаралась до четвертьфинала Открытого чемпионата США. Есть на ее счету семь побед на турнирах WTA и более десятка на челленджерах.

Все любители тенниса знают, что главная специализация Крейчиковой это парный теннис. В парном разряде она побеждала на всех турнирах Большого шлема, да не по одному разу. И сейчас она выступает в паре с немкой Лаурой Зигемунд и стремится к третьему титулу, причем подряд. Но это совсем не означает, что в одиночном турнире она заранее сложит оружие. По крайнем мере за выход в четвертьфинала она сражалась в каждом поединке. Правда, и тут можно говорить о везении, потому что среди ее соперниц не было теннисисток топ уровня. Разве что Мирра Андреева входит в топ-50, с которой пришлось играть в четвертом круге. Россиянка выбила из турнира Онс Жабер, а вот на Барбору ее уже не хватило.

Арина Соболенко

 

Арина пока играет так, как и подобает чемпионке. Из всех четырех ее соперниц более-менее достойно выглядели юная чешская теннисистка Бренда Фрухвиртова во втором круге и американка Аманда Анисимова в четвертом. Обе смогли взять по пять геймов. Две другие соперницы Соболенко Элла Зайдель из Германии и Леся Цуренко из Украины на двоих выиграли один гейм. Сделать это смогла Элла. Так что Арина играет пока в тренировочном режиме и развлекается как может. То срывает с головы своего тренера волан ногой, то оставляет автографы на его лысине. Поскольку на поединки уходит около или чуть более одного часа, то нужно чем-то заниматься помимо тренировочного процесса. 

Впереди у белорусской теннисистки Барбора Крейчикова. Вполне вероятно, чешка сможет навязать борьбу по примеру Фрухвиртовой и Анисимовой. С другой стороны, борьба эта совершенно Арине невыгодна в преддверии полуфинала. Вот там как раз придется сразиться с по-настоящему сильной соперницей Коко Гауфф. Но об этом придется думать несколько позднее. Задача сейчас не только выиграть Australian Open, но и защитить свои очки. Соболенко стремится вернуть себе первую строчку рейтинга. Ига Швентек часть очков точно потеряет, поскольку в прошлом сезоне она дошла до четвертого круга. Смены позиций прямо сейчас не будет, но в ближайшее время это вполне возможно.

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Личные встречи

 

Арина и Барбора встречались друг с другом шесть раз, причем четыре матча состоялись в прошлом сезоне. Чешская теннисистка смогла выиграть лишь однажды на февральском турнире в Дубае. Во всех остальных случаях верх брала Соболенко. Счет поединков только на харде 4 – 1 в пользу Арины. Перед вами результаты пяти последних матчей по сетам.

  • 19.04.2023. Барбора Крейчикова 0 : 2 Арина Соболенко
  • 27.03.2023. Барбора Крейчикова 0 : 2 Арина Соболенко
  • 14.03.2023. Барбора Крейчикова 1 : 2 Арина Соболенко
  • 23.02.2023. Барбора Крейчикова 1 : 2 Арина Соболенко
  • 07.09.2021. Барбора Крейчикова 2 : 1 Арина Соболенко

Прогноз

 

Как видно, в двух из четырех последних матчей Барбора выигрывала у Соболенко, как минимум, один сет. Но сейчас форма Арины такова, что рассчитывать на победу в одной партии будет очень сложно. Давно известно, что белорусская теннисистка проигрывает чаще всего сама себе, когда начинает часто ошибаться, увлекается и не может исправить ситуацию. Вряд ли все это случится в матче с Крейчиковой. Барбора, скорее, будет настраиваться на свои парные поединки.

По статистике Соболенко на кортах Мельбурн-парка выиграла уже 11 матчей подряд. Барбора может противопоставить этому четыре подряд победы на хардовом покрытии, одержанных здесь же. Отсюда и коэффициенты букмекеров. Winline предлагает на победу Арины Соболенко коэффициент 1,12, выигрыш Барборы Крейчиковой оценивается коэффициентом 6,44. В качестве варианта можно сделать ставку на фору по геймам в отношении Арины минус 5. Матч вряд ли затянется надолго.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024

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