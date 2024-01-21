Australian Open: Барбора Крейчикова — Арина Соболенко прямая трансляция матча 23.01.2024

Вторая ракетка мира и действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии в четвертьфинале встретится с теннисисткой из Чехии Барборой Крейчиковой. Матч состоится 23 января и начнется не ранее 11:00 по московскому времени.

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Крейчикова — Соболенко: прогноз на матч Australian Open 2024

Спортсменки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Для Барборы Крейчиковой выход в восьмерку сильнейших на Australian Open второй в карьере. Ранее она играла на этой стадии в 2022 году. Сейчас ей очень благоволил жребий. В ее части сетки на ранних стадиях выбыли все соперницы из топ-10 женского рейтинга. В итоге самой сильной из них оказалась 16-летняя Мирра Андреева. Она в рейтинге находится в конце пятого десятка. При этом многие прочили россиянке победу, учитывая ее не по годам зрелый теннис. Но минус столь юного возраста это и перепады в игре. Сказался опыт Крейчиковой, которая, проиграв первую партию, все перевернула во второй, а затем выиграла третью. Причем для Барборы этот матч на турнире оказался третьим трехсетовиком, а ведь она еще и выступает в парном разряде.

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Арина Соболенко, напротив, уверенно мчится к своему второму титулу подряд. Во всех своих четырех матчах она отдала соперницам в общей сложности только 11 геймов. Причем десять из них выиграли у Арины Бренда Фрухвиртова из Чехии и американка Аманда Анисимова. В четвертом круге Леся Цуренко не смогла взять вообще ни одного. Пока беспокоиться Арине не о чем, Барбора будет оказывать сопротивление, но вопрос только в том, сможет ли она выиграть у Арины больше чем пять геймов, что пока никому в Мельбурне не удавалось. С одной стороны, рано забегать вперед, но, с другой, представляется полуфинальная пара Гауфф — Соболенко, а ее победительница, скорее всего, выиграет Australian Open 2024.

Ранее спортсменки играли друг с другом шесть раз, пять матчей проходили на харде и четыре из них в первой половине прошлого сезона. Пять побед в общей сложности на счету Соболенко. Барбора выиграла один раз на турнире в Дубае в феврале 2023 года. Winline предлагает на победу Крейчиковой коэффициент 6,44, успех Соболенко оценивается коэффициентом 1,12.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024