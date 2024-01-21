Костюк — Гауфф: прогноз на матч Australian Open 2024

четвертьфинале женского одиночного турнира на Открытом чемпионате Австралии украинская теннисистка Марта Костюк встретится с четвертой ракеткой мира американкой Коко Гауфф. Матч состоится 23 января на центральном корте Rod Laver Arena, начало не ранее 05:00 по московскому времени.

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Australian Open: Марта Костюк — Коко Гауфф прямая трансляция матча 23.01.2024

Марта Костюк

Вообще, в четвертьфинале Australian Open 2024 могли оказаться сразу три представительницы Украины, но первая ракетка страны Элина Свитолина вынуждена была сняться с турнира в матче против Линды Носковой из Чехии, и в восьмерке сильнейших оказались Марта Костюк и Даяна Ястремская. Результат заслуживает отдельного внимания. Марта одна из самых перспективных теннисисток тура. На ее счету в 21 год уже есть победа на одном турнире WTA и успехи на челленджерах. В прошлом сезоне она впервые смогла добраться до топ-40 WTA тура, и многие специалисты ожидали от нее настоящего прорыва. Ранее Костюк на турнирах Большого шлема выходила в четвертый раунд, было это два с половиной года назад на Roland Garros, но в четвертьфинал вышла впервые.

Причем нижняя часть сетки сейчас получается более сложной. Конечно, можно обратить внимание на уровень соперниц, с которыми играла до этого украинка. В первом круге ее соперницей была американка Клэр Лю, с ней пришлось играть все три сета. Дальше по жребию Марте выпало встречаться с бельгийкой Элиза Мертенс. Тут вновь было три сета, причем соперницы в заключительной партии добрались до тай-брейка, и тут Костюк оказалась сильнее со счетом 10 : 7. В третьем и четвертом кругах ее соперницами стали россиянки Элина Аванесян и Мария Тимофеева. Если первая стремилась навязать борьбу, вновь матч состоял из трех сетов, то Мария видимо решила, что и так уже перевыполнила план и смогла выиграть у украинки только три гейма. Дальше Коко Гауфф, теннисистка совершенно иного уровня.

Коко Гауфф

Новоиспеченная чемпионка Открытого чемпионата США вполне может выиграть свой второй турнир Большого шлема подряд. Разумеется, нужно сначала пройти Марту Костюк, но затем, скорее всего, играть досрочный финал с Ариной Соболенко. Чем закончилась встреча этих соперниц в финале US Open еще свежо в памяти. Коко выиграла в трех сетах. Вообще, Гауфф давно обратила на себя внимание и не только потому, что сейчас в первой десятке мирового женского тенниса она самая молодая спортсменка. Но, прежде всего, результатами. Еще в 2022 году она выходила в финал Roland Garros, но там пока любой тяжело справиться с Игой Швентек. Дважды Коко играла в четвертом круге Уимблдона. В прошлом году на Открытом чемпионате Австралии остановилась в четвертом круге и вот сейчас первый выход в четвертьфинал.

Гауфф уже составляет конкуренцию в элите Иге Швентек, Арине Соболенко и Елене Рыбакиной, но в этом сезоне вполне может выйти на первые роли. По крайней мере пока только ей и Соболенко удалось пройти всю сетку турнира в Мельбурне без особых проблем. В первом круге Коко выиграла у Анны Шмидловой, взяв один сет под ноль, а в другом отдав только три гейма. Чуть дольше пришлось сыграть с соотечественницей Кэролайн Доулхайд, в первом сете и вовсе был тай-брейк. Далее с еще одной соотечественницей Алисией Паркс вновь только три отданных гейма. Наконец, в четвертом круге Гауфф играла с единственной полькой среди 16 сильнейших Магдаленой Фрех и выиграла уже привычно, позволив сопернице взять только три гейма. Сможет ли Марта Костюк предъявить американке более весомые аргументы?

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

Соперницы играли друг с другом только один раз, причем случилось это два года назад как раз в преддверии Australian Open в Аделаиде. Костюк тогда смогла навязать борьбу американке во втором раунде.

12.01.2022. Марта Костюк 1 : 2 Коко Гауфф

Прогноз

С учетом US Open Коко Гауф выиграла уже одиннадцать поединков подряд на турнирах Большого шлема. Марта Костюк выиграла шесть из семи последних матчей на харде, но вряд ли этой ей сильно поможет в предстоящей встрече. Шанс украинки в том, если она будет меньше ошибаться при первой подаче. В первых трех матчах у нее часто возникали с ней проблемы. Но как только все наладилось, в матче с Тимофеевой все встало на свои места. Но надо сказать и об уровне сопротивления. Россиянка явно выглядела хуже, чем в своих поединках до этого.

Очевидная фаворитка четвертьфинала американка. Букмекеры отдают ей большое преимущество. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,09. Шансы украинки оцениваются коэффициентом — 7,55. Вряд ли у Коко Гауфф возникнут какие-то проблемы, этот матч она способна закрыть за две партии, поэтому можно рассмотреть вариант тотал по геймам меньше 20.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024