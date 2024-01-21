Australian Open: Марта Костюк — Коко Гауфф прямая трансляция матча 23.01.2024

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые вышла в четвертьфинал на турнире Большого шлема, а американка Коко Гауфф стремится выиграть второй мэйджор подряд. Спортсменки встретятся в четвертьфинале Australian Open 2024. Матч состоится 23 января, начало не ранее 05:00 по московскому времени.

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Костюк — Гауфф: прогноз на матч Australian Open 2024

Поединок пройдет на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Кто-то скажет, что Марте Костюк повезло с соперницами. До этого самой сильной была бельгийка Элиза Мертенс во втором круге, этот матч и получился наиболее сложным для украинки. Она в упорной борьбе проиграла первый сет, затем отдала всего один гейм во втором и проявила характер в третьем, когда пришлось играть чемпионский тай-брейк. Характер ей понадобится и в четвертьфинале, потому что Коко Гауфф считается явной фавориткой предстоящей игры. Прежде чем попасть в восьмерку сильнейших теннисисток турнира Марте пришлось выиграть у двух россиянок подряд. Если в Элиной Аванесян она играла все те же три сета, то Мария Тимофеева сопротивления не оказала и стала самой легкой соперницей из всех четверых, с которыми играла Марта.

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Коко Гауфф пока выступает, как и положено четвертой ракетке мира, уверенно обыгрывая всех теннисисток. Пока, как и у Костюк, самым сложным для американки получился матч второго круга против соотечественницы Кэролайн Доулхайд. Та смогла навязать хоть какую-то борьбу, и первый сет завершился на тай-брейке. Всем трем остальным соперницам Коко в общей сложности отдала восемь геймов в шести сетах. Фактически каждый такой матч напоминал тренировочный и требовал около часа времени. Очевидно, что все нейтральные любители тенниса находятся в предвкушении потенциального полуфинала между Коко Гауфф и Ариной Соболенко, но до него еще нужно добраться обеим теннисисткам. Тогда мы увидим повторение финала Открытого чемпионата США прошлого года.

Ранее Марта и Коко встречались лишь один раз. Произошло это два года назад в Аделаиде в преддверии Australian Open. Тот поединок закончился победой американки в трех сетах. Букмекеры отдают ей преимущество и сейчас. Winline предлагает на победу Гауфф коэффициент 1,09, на победу Костюк коэффициент 7,63.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024