Циньвэнь Чжэн — Доден: прогноз на матч Australian Open 2024

В верхней сетке женского одиночного турнира на Открытом чемпионате Австралии по теннису вся надежда на китаянку Циньвэнь Чжэн. Она единственная, кто входит в топ-20 рейтинга и может дойти до финала. Ее соперницей в четвертом круге будет француженка Осиан Доден. Матч состоится 22 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Australian Open: Циньвэнь Чжэн — Осиан Доден прямая трансляция матча 22.01.2024

Циньвэнь Чжэн

Где же еще играть 12-й сеяной ракетке турнира, как не на центральном корте последним заходом, если все остальные выше ее в рейтинге уже проиграли. Сначала соавтором сенсации стала Елена Рыбакина, которая устроила с россиянкой Анной Блинковой затяжной чемпионский тай-брейк и проиграла 22 : 20. Затем еще более громкую сенсацию сотворила чешская теннисиста Линда Носкова, которая заставила зачехлить ракетку Игу Швентек. Другие из топ-10 посыпались еще раньше, поэтому сейчас Циньвэнь Чжэн предстоит держать марку. Сейчас она 15-я ракетка мира и первая в Китае. В третьем круге у нее было своеобразное дерби против соотечественницы Яфань Ван. Как и любое дерби матч прошел в упорной борьбе и завершился на чемпионском тай-брейке со счетом 10 : 8.

Но если у Циньвэнь Чжэн возникли серьезные сложности с соперницами далеко ниже уровнем, то как быть в дальнейшем. Сложной сетку для китаянки не назовешь. В первом круге она встречалась с американкой Эшлин Крюгер и пришлось играть три сета, во втором было попроще, когда ее соперницей была Кэти Болтер из Великобритании, оба сета закончились с одинаковым счетом 6 : 3. Тем временем этот успех Циньвэнь на турнирах Большого шлема не единственный. В 2022 году она уже играла в четвертом круге Roland Garros, а в прошлом сезоне впервые смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Сейчас отличный шанс повторить это достижение, тем более с сеткой ей везет дальше. На месте Осиан Доден должна была быть Джессика Пегула.

Осиан Доден

В далеком 2017 году Осиан Доден поднялась на 46 строчку мирового рейтинга, которая остается для нее самой высокой за все годы карьеры. Интересно, что на нынешнем Australian Open 2024 в турнир вступили несколько француженок, и самые большие шансы пройти дальше были у Каролин Гарсии, была среди претенденток на что-то стоящее и Варвара Грачева, вторая ракетка Франции, которая с недавних пор выступает под другим трехцветным флагом. Но к четвертому кругу осталась только пятая ракетка страны Осиан Доден, которая находится в конце первой сотни мирового рейтинга. У нее хоть и есть одна победа на турнире WTA, но на мэйджорах лучшим ее достижением был выход во второй круг родного Roland Garros и US Open.

Но тут уже не только про Осиан, но и про многих других теннисисток приходится говорить про первый в карьере четвертый круг, при том, что они никогда ранее не преодолевали второго. В этой связи верхняя сетка представляется очень интересной, и прямо сейчас потенциальными финалистками видятся Виктория Азаренко или Элина Свитолина. Но прогнозы сейчас в Мельбурне нужно делать очень осторожно. Осиан уже встречалась с одной представительницей Китая в первом круге и переиграла в двух сетах Чжу Линь. Во втором ее ждала итальянка Мартина Тревизан, результат оказался тем же. Француженке понадобилось всего два сета для победы. Наконец, в третьем поединке она обыграла соотечественницу Клару Бюрель и вновь в двух сетах.

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Личные встречи

Теннисистки провели между собой три поединка, причем все были сыграны во Франции. В первом на харде выиграла Доден, а вот в двух последующих на грунтовом покрытии верх брала китаянка.

09.07.2021. Циньвэнь Чжэн 2 : 0 Осиан Доден

02.07.2021. Циньвэнь Чжэн 2 : 0 Осиан Доден

21.10.2020. Циньвэнь Чжэн 1 : 2 Осиан Доден

Прогноз

Осиан Доден по-настоящему удивила, попав в число шестнадцати сильнейших текущего турнира. У своих соперниц она выигрывала уверенно в двух партиях и не тратя много сил. Перед каждым своим матчем она была андердогом, но добивалась успеха. Циньвэнь Чжэн потратила довольно много сил в поединке с соотечественницей Яфань Ван, но это все же не проблема. Матчи не пятисетовые и двух дней на восстановление хватит. В большей степени смущает множество ошибок в ее игре, в первую очередь, это касается двойных ошибок, которыми она просто дарит очки соперникам.

По всему побеждать в этом матче должна китаянка, но только если справится с эмоциями и перестанет сыпать двойными и невынужденными. После матча третьего круга ее пришла поддержать одна из сильнейших в прошлом теннисисток соотечественница Ли На. Такая поддержка должна помочь. На стороне Циньвэнь и букмекеры. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,18, выигрыш Доден оценивается коэффициентом 4,88. Конечно, француженка поборется, но, скорее всего, для нее этот матч на нынешнем турнире станет последним. Предлагаем поставить на фору в отношении Доден +5.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024