Australian Open: Циньвэнь Чжэн — Осиан Доден прямая трансляция матча 22.01.2024

Последним матчем четвертого круга женского одиночного турнира на Открытом чемпионате Австралии должен стать поединок 15-й ракетки мира китаянки Циньвэнь Чжэн и теннисистки из Франции Осиан Доден. Встреча состоится 22 января, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Циньвэнь Чжэн — Доден: прогноз на матч Australian Open 2024

Соперницы будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Ситуация на турнире складывается таким образом, что из верхней части женской сетки уже успели зачехлить ракетки многие топовые теннисистки. Правда, к этому приложили руку совсем другие участницы чемпионата. Сетка у Циньвэнь Чжэн получилась довольно простой без каких-то неожиданностей. В первом матче она встречалась с американкой Эшлин Крюгер и выиграла в трех партиях. Во втором соперницей китаянки была Кэти Болтер из Великобритании, тут все получилось намного проще — дважды по 6 : 3. Сложным получился третий поединок против соотечественницы Яфань Ван, где дело дошло до чемпионского тай-брейка, но Циньвэнь справилась, 10 : 8, и она в четвертом круге. Дальше тоже соперница отнюдь не сложная.

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Правда, так считали все, с кем ранее встречалась француженка Осиан Доден. В каждом из трех своих матчей она была андердогом у букмекеров и при этом прошла своих соперниц гораздо проще, чем китаянка. В первом круге жребий свел Осиан с еще одной представительницей Китая Чжу Линь, итог — победа в двух сетах. Затем был поединок против итальянки Мартины Тревизан, результата тот же. Наконец, в третьем круге у Доден было свое дерби против соотечественницы Клары Бюрель. Много времени потратить не пришлось и в этом случае, вновь только две партии. Но при этом надо сказать, что все три соперницы находится далеко за пределами первой двадцатки. В этом плане китаянка гораздо более опасная, и для победы нужно прыгнуть выше головы.

Один раз получилось, правда было это в первом их поединке в 2020 году, когда Осиан выиграла в трех сетах. Затем было еще две встречи, и там уже убедительно победила Циньвэнь Чжэн. Букмекеры считают, что выиграет китаянка и на этот раз. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,18, на победу Осиан Доден коэффициент 4,88.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024